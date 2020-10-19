Додано: Вів 20 жов, 2020 14:20

shapo написав: Нет, когда сдал Крым и за это еще ответит.

Более мерзкого типа который был атеистом и секретарем Днепропетровского райкома комсомола и топил за КПСС , а потом стал пастором , пожалуй,даже в украинском политикуме еще поискат Нет, когда сдал Крым и за это еще ответит.Более мерзкого типа который был атеистом и секретарем Днепропетровского райкома комсомола и топил за КПСС , а потом стал пастором , пожалуй,даже в украинском политикуме еще поискат

lapay написав: Про Крим вже сто разів обговорювали. Сдав його не Турчинов, а вояки з кримською пропискою, які масово зрадили Україну.

Радянські часи і Незалежність - як небо і земля, бо люди жили в іншій реальності. Про Крим вже сто разів обговорювали. Сдав його не Турчинов, а вояки з кримською пропискою, які масово зрадили Україну.Радянські часи і Незалежність - як небо і земля, бо люди жили в іншій реальності.

lapay написав: https://znaj.ua/ru/dossier/480-andriy-p ... -kompromat Про спикера времен Порошенко и любителя Гитлера с переменой кучи партий жесть -... -kompromat

Прочитав. Якщо відкинути казочки про його дитинство - нічого незвичайного. Завжди був активний борцем з радянськими окупантами і їх наступниками і посібниками-ватанами. Прочитав. Якщо відкинути казочки про його дитинство - нічого незвичайного. Завжди був активний борцем з радянськими окупантами і їх наступниками і посібниками-ватанами.

Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только Н.Влашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти.Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню.Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ.Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки.