Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:комсомольцами были не все, а должности в комсомоле очевидно получали самые принципиальные...
а нарушение конституции это тоже по принципиальным соображениям?
В мене, в радянські часи, теж були дещо інші погляди, особливо коли зрозумів, яка на нас насувається дупа, після швидкого наближення розпаду Совка. Було порушення Конституції, чи не було - вирішує КС, як з призначенням голови НАБУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Тракторист написав:а когда турчинов был более принципиален - когда возглавлял райком комсомола или когда в нарушении конституции стал и.о. президента?...
Коли розпочав АТО, всупереч тиску з Заходу і Сходу. Піонерами і комсомольцями тоді всі були, а дисидентами одиниці.
Нет, когда сдал Крым и за это еще ответит. Более мерзкого типа который был атеистом и секретарем Днепропетровского райкома комсомола и топил за КПСС , а потом стал пастором , пожалуй,даже в украинском политикуме еще поискать.Наверное, его более старый товарищ Кравчук сделал подобную карьеру. Про спикера времен Порошенко и любителя Гитлера с переменой кучи партий жесть - https://znaj.ua/ru/dossier/480-andriy-p ... -kompromat
Тракторист написав:комсомольцами были не все, а должности в комсомоле очевидно получали самые принципиальные...
а нарушение конституции это тоже по принципиальным соображениям?
В мене, в радянські часи, теж були дещо інші погляди, особливо коли зрозумів, яка на нас насувається дупа, після швидкого наближення розпаду Совка. Було порушення Конституції, чи не було - вирішує КС, як з призначенням голови НАБУ.
то есть вы подтверждаете, что турчинов такой же беспринципный как и остальные современные украинские политики?
если бы вы на пример принципиальности сослались бы на Черноволо старшего (младший принципиальностью в папу не пошёл), то я бы даже с вами не спорил, но приведенные вами выше примеры к сожалению не очень удачны...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист написав:если бы вы на пример принципиальности сослались бы на Черноволо старшего (младший принципиальностью в папу не пошёл), то я бы даже с вами не спорил, но приведенные вами выше примеры к сожалению не очень удачны...
Какая у людей короткая память. Почему только я помню как Чорновол старший был в "конструктивной" оппозиции к Кучме, т.е. явно продался и потому убивать его не было никакого смысла - обычная дорожная авария.
shapo написав:Нет, когда сдал Крым и за это еще ответит. Более мерзкого типа который был атеистом и секретарем Днепропетровского райкома комсомола и топил за КПСС , а потом стал пастором , пожалуй,даже в украинском политикуме еще поискат
Про Крим вже сто разів обговорювали. Сдав його не Турчинов, а вояки з кримською пропискою, які масово зрадили Україну. Радянські часи і Незалежність - як небо і земля, бо люди жили в іншій реальності.
Тракторист написав:то есть вы подтверждаете, что турчинов такой же беспринципный как и остальные современные украинские политики?
если бы вы на пример принципиальности сослались бы на Черноволо старшего (младший принципиальностью в папу не пошёл), то я бы даже с вами не спорил, но приведенные вами выше примеры к сожалению не очень удачны...
Чорновола вже давно немає. Ви плутаєте безпринципність (продажність) і еволюцію політичних і життєвих поглядів. Це дещо різні речі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Нет, когда сдал Крым и за это еще ответит. Более мерзкого типа который был атеистом и секретарем Днепропетровского райкома комсомола и топил за КПСС , а потом стал пастором , пожалуй,даже в украинском политикуме еще поискат
lapay написав:Про Крим вже сто разів обговорювали. Сдав його не Турчинов, а вояки з кримською пропискою, які масово зрадили Україну. Радянські часи і Незалежність - як небо і земля, бо люди жили в іншій реальності.
Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только Н.Влашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти. Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню.
Прочитав. Якщо відкинути казочки про його дитинство - нічого незвичайного. Завжди був активний борцем з радянськими окупантами і їх наступниками і посібниками-ватанами.
Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ. Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки.
Тракторист написав:если бы вы на пример принципиальности сослались бы на Черноволо старшего (младший принципиальностью в папу не пошёл), то я бы даже с вами не спорил, но приведенные вами выше примеры к сожалению не очень удачны...
Какая у людей короткая память. Почему только я помню как Чорновол старший был в "конструктивной" оппозиции к Кучме, т.е. явно продался и потому убивать его не было никакого смысла - обычная дорожная авария.
в любом случае оппозиция середины 90-х была на порядок принципиальней оппозиции современной...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист написав:то есть вы подтверждаете, что турчинов такой же беспринципный как и остальные современные украинские политики?
если бы вы на пример принципиальности сослались бы на Черноволо старшего (младший принципиальностью в папу не пошёл), то я бы даже с вами не спорил, но приведенные вами выше примеры к сожалению не очень удачны...
Чорновола вже давно немає. Ви плутаєте безпринципність (продажність) і еволюцію політичних і життєвих поглядів. Це дещо різні речі.
а вы не путаете эволюцию и деградацию?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...