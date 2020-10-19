Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Какая у людей короткая память. Почему только я помню как Чорновол старший был в "конструктивной" оппозиции к Кучме, т.е. явно продался и потому убивать его не было никакого смысла - обычная дорожная авария.
в любом случае оппозиция середины 90-х была на порядок принципиальней оппозиции современной...
Не было ни тогда никакой "принципиальной" оппозиции,ни сейчас. Просто тогда было меньше инфы из-за отсутствия интернета да и народ этим меньше интересовался
shapo написав:Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только НюВлашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти. Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню.
Ну чекай ватної влади, якщо є ще одне життя в запасі. Дочекався вже посадки Порошенка?
shapo написав:Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ. Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки.
Може, і став би комуністом, а потім би першим заспівав "Ще не вмерла". І що з того. Ти думаєш, що бандерівці, які вийшли з совкових тюрем, не ставали потім ударниками праці? Здивую тебе, виявляється, можна носити, в кармані, партквиток, і ненавидити радянську владу. Систему можна було знищити тільки з середини, а для цього люди ставали частиною системи. Кравчук же вчасно перефарбувався, і гроші йому за це ніхто не платив. І взагалі, совкові часи на сучасні рішення політиків, з радянським минулим, ніяк не впливають, так що все це бла-бла-бла ні про що.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только НюВлашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти. Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню.
Ну чекай ватної влади, якщо є ще одне життя в запасі. Дочекався вже посадки Порошенка?
Еще не вечер
shapo написав:Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ. Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки.
lapay написав:Може, і став би комуністом, а потім би першим заспівав "Ще не вмерла". І що з того. Ти думаєш, що бандерівці, які вийшли з совкових тюрем, не ставали потім ударниками праці? Здивую тебе, виявляється, можна носити, в кармані, партквиток, і ненавидити радянську владу. Систему можна було знищити тільки з середини, а для цього люди ставали частиною системи. Кравчук же вчасно перефарбувався, і гроші йому за це ніхто не платив. І взагалі, совкові часи на сучасні рішення політиків, з радянським минулим, ніяк не впливають, так що все це бла-бла-бла ні про що.
Ну, с такой моралью и представителей власти, и таких ее апологетов как ты в будущем страны можно не сомневаться. Этим Украина и отличается от нормальных стран где самое невинное вранье политика ставит крест на его дальнейшей карьере.
shapo написав:Ну, с такой моралью и представителей власти, и таких ее апологетов как ты в будущем страны можно не сомневаться. Этим Украина и отличается от нормальных стран где самое невинное вранье политика ставит крест на его дальнейшей карьере.
Я теж не сумніваюсь в майбутньому України, разом з ЄС і НАТО. Є відслідковування брехні різних політиків. Здивую тебе - найбільше брешуть ватні політики, типа Рабіновіча, так що брехунів будемо видавлювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Этот металлолом армянам никак не поможет. Сгорит все под огнем беспилотников. Армянам нужны средства борьбы с дронами, но их нет у скрепцов, а все, что есть - бесполезно.
«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции. За минувший понедельник в зоне конфликта были уничтожены порядка пяти БПЛА. Кадрами с обломками турецкого дрона поделились в Минобороны самопровозглашенной НКР.
Чем сбили, в статье так и не указано. Неким чудо оружием. Возможно тот, обломки которого показали - таки сбили по счастливой случайности каким то «Буком», где ракета дороже летающей части беспилотного комплекса. Остальные перемоги - приписали в духе армянского радио. Но дело в том, что на большинстве видео от минобороны Азербайджана работают даже не Байрактары, а маленькие дроны-камикадзе, а также корректируемая дронами артиллерия. Чем скрепцы сейчас могут сбивать мелкие дроны камикадзе и корректировщики – вообще не понятно.