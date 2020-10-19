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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6683668466856686

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:30

  Тракторист написав:
  shapo написав:Какая у людей короткая память.
Почему только я помню как Чорновол старший был в "конструктивной" оппозиции к Кучме, т.е. явно продался и потому убивать его не было никакого смысла - обычная дорожная авария.

в любом случае оппозиция середины 90-х была на порядок принципиальней оппозиции современной... ;)


Не было ни тогда никакой "принципиальной" оппозиции,ни сейчас. Просто тогда было меньше инфы из-за отсутствия интернета да и народ этим меньше интересовался
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:30

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только НюВлашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти.
Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню.

Ну чекай ватної влади, якщо є ще одне життя в запасі. Дочекався вже посадки Порошенка?
  shapo написав:Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ.
Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки.

Може, і став би комуністом, а потім би першим заспівав "Ще не вмерла". І що з того. Ти думаєш, що бандерівці, які вийшли з совкових тюрем, не ставали потім ударниками праці?
Здивую тебе, виявляється, можна носити, в кармані, партквиток, і ненавидити радянську владу. Систему можна було знищити тільки з середини, а для цього люди ставали частиною системи. Кравчук же вчасно перефарбувався, і гроші йому за це ніхто не платив.
І взагалі, совкові часи на сучасні рішення політиків, з радянським минулим, ніяк не впливають, так що все це бла-бла-бла ні про що.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:44

  lapay написав:
  shapo написав:Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только НюВлашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти.
Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню.

Ну чекай ватної влади, якщо є ще одне життя в запасі. Дочекався вже посадки Порошенка?

Еще не вечер


  shapo написав:Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ.
Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки.

  lapay написав:Може, і став би комуністом, а потім би першим заспівав "Ще не вмерла". І що з того. Ти думаєш, що бандерівці, які вийшли з совкових тюрем, не ставали потім ударниками праці?
Здивую тебе, виявляється, можна носити, в кармані, партквиток, і ненавидити радянську владу. Систему можна було знищити тільки з середини, а для цього люди ставали частиною системи. Кравчук же вчасно перефарбувався, і гроші йому за це ніхто не платив.
І взагалі, совкові часи на сучасні рішення політиків, з радянським минулим, ніяк не впливають, так що все це бла-бла-бла ні про що.


Ну, с такой моралью и представителей власти, и таких ее апологетов как ты в будущем страны можно не сомневаться.
Этим Украина и отличается от нормальных стран где самое невинное вранье политика ставит крест на его дальнейшей карьере.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:49

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Ну, с такой моралью и представителей власти, и таких ее апологетов как ты в будущем страны можно не сомневаться.
Этим Украина и отличается от нормальных стран где самое невинное вранье политика ставит крест на его дальнейшей карьере.

Я теж не сумніваюсь в майбутньому України, разом з ЄС і НАТО. Є відслідковування брехні різних політиків. Здивую тебе - найбільше брешуть ватні політики, типа Рабіновіча, так що брехунів будемо видавлювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:55

  Волгарь написав:
  Schmit написав:
Kudrjavuy написав:

Этот металлолом армянам никак не поможет. Сгорит все под огнем беспилотников. Армянам нужны средства борьбы с дронами, но их нет у скрепцов, а все, что есть - бесполезно.

«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции. За минувший понедельник в зоне конфликта были уничтожены порядка пяти БПЛА. Кадрами с обломками турецкого дрона поделились в Минобороны самопровозглашенной НКР.

https://avia.pro/news/rossiya-pomogla-a ... tozheny-za

Чем сбили, в статье так и не указано. Неким чудо оружием. Возможно тот, обломки которого показали - таки сбили по счастливой случайности каким то «Буком», где ракета дороже летающей части беспилотного комплекса. Остальные перемоги - приписали в духе армянского радио. Но дело в том, что на большинстве видео от минобороны Азербайджана работают даже не Байрактары, а маленькие дроны-камикадзе, а также корректируемая дронами артиллерия. Чем скрепцы сейчас могут сбивать мелкие дроны камикадзе и корректировщики – вообще не понятно.
Schmit
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Якобы сбитые в Карабахе Байрактары - ФЕЙК :lol:

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