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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6683668466856686 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 43 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 42% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: Вів 20 жов, 2020 14:30 Тракторист написав: shapo написав: Какая у людей короткая память.

Почему только я помню как Чорновол старший был в "конструктивной" оппозиции к Кучме, т.е. явно продался и потому убивать его не было никакого смысла - обычная дорожная авария. Какая у людей короткая память.Почему только я помню как Чорновол старший был в "конструктивной" оппозиции к Кучме, т.е. явно продался и потому убивать его не было никакого смысла - обычная дорожная авария.

в любом случае оппозиция середины 90-х была на порядок принципиальней оппозиции современной... в любом случае оппозиция середины 90-х была на порядок принципиальней оппозиции современной...



Не было ни тогда никакой "принципиальной" оппозиции,ни сейчас. Просто тогда было меньше инфы из-за отсутствия интернета да и народ этим меньше интересовался Не было ни тогда никакой "принципиальной" оппозиции,ни сейчас. Просто тогда было меньше инфы из-за отсутствия интернета да и народ этим меньше интересовался Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4147 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:30 Re: Політичні дискусії shapo написав: Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только НюВлашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти.

Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню. Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только НюВлашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти.Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню.

Ну чекай ватної влади, якщо є ще одне життя в запасі. Дочекався вже посадки Порошенка?

shapo написав: Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ.

Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки. Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ.Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки.

Може, і став би комуністом, а потім би першим заспівав "Ще не вмерла". І що з того. Ти думаєш, що бандерівці, які вийшли з совкових тюрем, не ставали потім ударниками праці?

Здивую тебе, виявляється, можна носити, в кармані, партквиток, і ненавидити радянську владу. Систему можна було знищити тільки з середини, а для цього люди ставали частиною системи. Кравчук же вчасно перефарбувався, і гроші йому за це ніхто не платив.

І взагалі, совкові часи на сучасні рішення політиків, з радянським минулим, ніяк не впливають, так що все це бла-бла-бла ні про що. Ну чекай ватної влади, якщо є ще одне життя в запасі. Дочекався вже посадки Порошенка?Може, і став би комуністом, а потім би першим заспівав "Ще не вмерла". І що з того. Ти думаєш, що бандерівці, які вийшли з совкових тюрем, не ставали потім ударниками праці?Здивую тебе, виявляється, можна носити, в кармані, партквиток, і ненавидити радянську владу. Систему можна було знищити тільки з середини, а для цього люди ставали частиною системи. Кравчук же вчасно перефарбувався, і гроші йому за це ніхто не платив.І взагалі, совкові часи на сучасні рішення політиків, з радянським минулим, ніяк не впливають, так що все це бла-бла-бла ні про що. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10857 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:44 lapay написав: shapo написав: Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только НюВлашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти.

Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню. Нет,Крым сдал персонально Турчинов как и.о. президента и материалов по этому делу который только НюВлашенко собрала уже достаточно для суда над ним, но при следующей власти.Про прошлые и нынешние часы верно - и тогда была двойная мораль,но такого цинизма как у нынешней власти тогда не помню.

Ну чекай ватної влади, якщо є ще одне життя в запасі. Дочекався вже посадки Порошенка? Ну чекай ватної влади, якщо є ще одне життя в запасі. Дочекався вже посадки Порошенка?

Еще не вечер





shapo написав: Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ.

Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки. Разрешили бороться - стал бороться когда это стало безопасно, а был бы постарше был бы в КПСС как Фарион или осуждал Бандеру как будивельник в ГСВГ.Смена кучи партий и симпатии к Гитлеру,конечно, характеризуют его как несгибаемого арийца со справкой из психушки.

lapay написав: Може, і став би комуністом, а потім би першим заспівав "Ще не вмерла". І що з того. Ти думаєш, що бандерівці, які вийшли з совкових тюрем, не ставали потім ударниками праці?

Здивую тебе, виявляється, можна носити, в кармані, партквиток, і ненавидити радянську владу. Систему можна було знищити тільки з середини, а для цього люди ставали частиною системи. Кравчук же вчасно перефарбувався, і гроші йому за це ніхто не платив.

І взагалі, совкові часи на сучасні рішення політиків, з радянським минулим, ніяк не впливають, так що все це бла-бла-бла ні про що. Може, і став би комуністом, а потім би першим заспівав "Ще не вмерла". І що з того. Ти думаєш, що бандерівці, які вийшли з совкових тюрем, не ставали потім ударниками праці?Здивую тебе, виявляється, можна носити, в кармані, партквиток, і ненавидити радянську владу. Систему можна було знищити тільки з середини, а для цього люди ставали частиною системи. Кравчук же вчасно перефарбувався, і гроші йому за це ніхто не платив.І взагалі, совкові часи на сучасні рішення політиків, з радянським минулим, ніяк не впливають, так що все це бла-бла-бла ні про що.



Ну, с такой моралью и представителей власти, и таких ее апологетов как ты в будущем страны можно не сомневаться.

Этим Украина и отличается от нормальных стран где самое невинное вранье политика ставит крест на его дальнейшей карьере. Еще не вечерНу, с такой моралью и представителей власти, и таких ее апологетов как ты в будущем страны можно не сомневаться.Этим Украина и отличается от нормальных стран где самое невинное вранье политика ставит крест на его дальнейшей карьере. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4147 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:49 Re: Політичні дискусії shapo написав: Ну, с такой моралью и представителей власти, и таких ее апологетов как ты в будущем страны можно не сомневаться.

Этим Украина и отличается от нормальных стран где самое невинное вранье политика ставит крест на его дальнейшей карьере. Ну, с такой моралью и представителей власти, и таких ее апологетов как ты в будущем страны можно не сомневаться.Этим Украина и отличается от нормальных стран где самое невинное вранье политика ставит крест на его дальнейшей карьере.

Я теж не сумніваюсь в майбутньому України, разом з ЄС і НАТО. Є відслідковування брехні різних політиків. Здивую тебе - найбільше брешуть ватні політики, типа Рабіновіча, так що брехунів будемо видавлювати. Я теж не сумніваюсь в майбутньому України, разом з ЄС і НАТО. Є відслідковування брехні різних політиків. Здивую тебе - найбільше брешуть ватні політики, типа Рабіновіча, так що брехунів будемо видавлювати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10857 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:55 Волгарь написав: Schmit написав: Kudrjavuy написав:

Этот металлолом армянам никак не поможет. Сгорит все под огнем беспилотников. Армянам нужны средства борьбы с дронами, но их нет у скрепцов, а все, что есть - бесполезно. Этот металлолом армянам никак не поможет. Сгорит все под огнем беспилотников. Армянам нужны средства борьбы с дронами, но их нет у скрепцов, а все, что есть - бесполезно.

«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции. За минувший понедельник в зоне конфликта были уничтожены порядка пяти БПЛА. Кадрами с обломками турецкого дрона поделились в Минобороны самопровозглашенной НКР.

https://avia.pro/news/rossiya-pomogla-a ... tozheny-za

Чем сбили, в статье так и не указано. Неким чудо оружием. Возможно тот, обломки которого показали - таки сбили по счастливой случайности каким то «Буком», где ракета дороже летающей части беспилотного комплекса. Остальные перемоги - приписали в духе армянского радио. Но дело в том, что на большинстве видео от минобороны Азербайджана работают даже не Байрактары, а маленькие дроны-камикадзе, а также корректируемая дронами артиллерия. Чем скрепцы сейчас могут сбивать мелкие дроны камикадзе и корректировщики – вообще не понятно. Чем сбили, в статье так и не указано. Неким чудо оружием. Возможно тот, обломки которого показали - таки сбили по счастливой случайности каким то «Буком», где ракета дороже летающей части беспилотного комплекса. Остальные перемоги - приписали в духе армянского радио. Но дело в том, что на большинстве видео от минобороны Азербайджана работают даже не Байрактары, а маленькие дроны-камикадзе, а также корректируемая дронами артиллерия. Чем скрепцы сейчас могут сбивать мелкие дроны камикадзе и корректировщики – вообще не понятно. Schmit

Повідомлень: 1723 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 15:37 ФЕЙК



Якобы сбитые в Карабахе Байрактары - avax Повідомлень: 1279 З нами з: 16.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6683668466856686 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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