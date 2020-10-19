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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6684668566866687

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:03

  lapay написав:Я теж не сумніваюсь в майбутньому України, разом з ЄС і НАТО.

Такими же мантрами Н. С. Хрушева почти 60 лет назад под названием "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" уже кормили предыдущие поколения.
Перекрасившиеся комсомольцы ничего нового придумать не могут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:17

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Такими же мантрами Н. С. Хрушева почти 60 лет назад под названием "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" уже кормили предыдущие поколения.
Перекрасившиеся комсомольцы ничего нового придумать не могут

Меркель розкажи про комсомольців. В ЄС, на відміну від комунізма, можна поїхати на роботу, навчання чи в подорож. Навіть зелені не можуть зупинити наш рух в ЄС, а ватани тим паче, бо скотились до рівня маргиналів, як і їх Яник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:52

Re: Політичні дискусії

Поплили вірмени...
https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_I ... 8w7bCEN2-h

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу обнародовал названия освобожденных от оккупации населенных пунктов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства заявил об освобождении следующих населенных пунктов:

Физулинский район: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.

Джебраильский район: Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

Ходжавендский район: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. После этого село Венг будет называться Чинарлы. Поздравляю с новым названием.

Зангиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан – наш! Карабах – наш!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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