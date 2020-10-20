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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:03

  lapay написав:Я теж не сумніваюсь в майбутньому України, разом з ЄС і НАТО.

Такими же мантрами Н. С. Хрушева почти 60 лет назад под названием "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" уже кормили предыдущие поколения.
Перекрасившиеся комсомольцы ничего нового придумать не могут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:17

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Такими же мантрами Н. С. Хрушева почти 60 лет назад под названием "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" уже кормили предыдущие поколения.
Перекрасившиеся комсомольцы ничего нового придумать не могут

Меркель розкажи про комсомольців. В ЄС, на відміну від комунізма, можна поїхати на роботу, навчання чи в подорож. Навіть зелені не можуть зупинити наш рух в ЄС, а ватани тим паче, бо скотились до рівня маргиналів, як і їх Яник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:52

Re: Політичні дискусії

Поплили вірмени...
https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_I ... 8w7bCEN2-h

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу обнародовал названия освобожденных от оккупации населенных пунктов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства заявил об освобождении следующих населенных пунктов:

Физулинский район: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.

Джебраильский район: Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

Ходжавендский район: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. После этого село Венг будет называться Чинарлы. Поздравляю с новым названием.

Зангиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан – наш! Карабах – наш!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:59

  lapay написав:
  shapo написав:Такими же мантрами Н. С. Хрушева почти 60 лет назад под названием "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" уже кормили предыдущие поколения.
Перекрасившиеся комсомольцы ничего нового придумать не могут

Меркель розкажи про комсомольців. В ЄС, на відміну від комунізма, можна поїхати на роботу, навчання чи в подорож. Навіть зелені не можуть зупинити наш рух в ЄС, а ватани тим паче, бо скотились до рівня маргиналів, як і їх Яник.

Рух в европу, говоришь, ну-ну.
Если есть деньги можешь поехать туристом или учиться куда угодно из любой страны которая не Украина.
С работой отдельным квалифицированным индивидуумам гораздо сложнее, но тоже возможно. Вот только какое отношение к принятию всей страны Украина в ЕС и НАТО это имеет отношение?
При СССР некоторые категории граждан в некоторые промежутки времени тоже жили почти при коммунизме
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:03

  lapay написав:Поплили вірмени...
https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_I ... 8w7bCEN2-h

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу обнародовал названия освобожденных от оккупации населенных пунктов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства заявил об освобождении следующих населенных пунктов:

Физулинский район: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.

Джебраильский район: Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

Ходжавендский район: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. После этого село Венг будет называться Чинарлы. Поздравляю с новым названием.

Зангиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан – наш! Карабах – наш!

А чего ты так от счастья кипятком писаешь когда азербайджанцы временно убивают и изгоняют армян?
Этому конфликту тысяча лет и он ни завтра, ни через год не закончится несмотря на временные успехи Азербайджана.
Да и говорить что "Карабах наш" пока не взят Степанакерт и Шуша, мягко говоря, преждевременно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:19

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Рух в европу, говоришь, ну-ну.

Безвіз, як і Асоціація з ЄС, є однозначно рухом від ватного Совка в цивілізовану Європу.
  shapo написав:Этому конфликту тысяча лет и он ни завтра, ни через год не закончится несмотря на временные успехи Азербайджана.

У Туреччини немає проблем з вірменами, тому що там немає вірмен. Азербайджан теж може так вирішити проблему, раз вірмени не розуміють прозорих натяків, що красти чуже недобре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:53

  unicdima написав:просто геноцид якийсь
https://www.youtube.com/watch?v=_-HYLEp ... nel=REALTV

Ти так захоплюєшся успіхами Азербайджану, а що у нас витворяє "голубь мира" - не цікаво?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:23

  lapay написав:У Туреччини немає проблем з вірменами, тому що там немає вірмен. Азербайджан теж може так вирішити проблему, раз вірмени не розуміють прозорих натяків, що красти чуже недобре.


Поздравляю! Ты только что дожил до оправдания нацизма и геноцида. Кстати, если не струсишь этот текст напечатать на транспарант и выйти под посольство любой страны ЕС, то тебе не только безвизовый въезд в Шенген будет заказан, а и визовый тоже
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:36

  zРадио написав:
  lapay написав:У Туреччини немає проблем з вірменами, тому що там немає вірмен. Азербайджан теж може так вирішити проблему, раз вірмени не розуміють прозорих натяків, що красти чуже недобре.
Поздравляю! Ты только что дожил до оправдания нацизма и геноцида. Кстати, если не струсишь этот текст напечатать на транспарант и выйти под посольство любой страны ЕС, то тебе не только безвизовый въезд в Шенген будет заказан, а и визовый тоже
А по моєму - якраз ти признав ,що єдиним способом вирішення національних питань -це геноцид....
А от не москалики,наприклад Трюдо - знають і інші
Наприклад заявивши ,що ті хто хочуть змусити канадців носити хіджаби - можуть чудово це робити за межами Канади....
Це по твоєму геноцид ? - чи спосіб змусити меншість поважати традиції більшості .
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:37

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Поздравляю! Ты только что дожил до оправдания нацизма и геноцида. Кстати, если не струсишь этот текст напечатать на транспарант и выйти под посольство любой страны ЕС, то тебе не только безвизовый въезд в Шенген будет заказан, а и визовый тоже

В суд подай, якщо я щось порушив. Тільки, спочатку, знайди, в моїх словах, виправдання нацизма і геноцида. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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