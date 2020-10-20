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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6685668666876688 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 43 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 42% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: Вів 20 жов, 2020 21:40 budivelnik написав: zРадио написав: lapay написав: У Туреччини немає проблем з вірменами, тому що там немає вірмен. Азербайджан теж може так вирішити проблему, раз вірмени не розуміють прозорих натяків, що красти чуже недобре. У Туреччини немає проблем з вірменами, тому що там немає вірмен. Азербайджан теж може так вирішити проблему, раз вірмени не розуміють прозорих натяків, що красти чуже недобре. Поздравляю! Ты только что дожил до оправдания нацизма и геноцида. Кстати, если не струсишь этот текст напечатать на транспарант и выйти под посольство любой страны ЕС, то тебе не только безвизовый въезд в Шенген будет заказан, а и визовый тоже Поздравляю! Ты только что дожил до оправдания нацизма и геноцида. Кстати, если не струсишь этот текст напечатать на транспарант и выйти под посольство любой страны ЕС, то тебе не только безвизовый въезд в Шенген будет заказан, а и визовый тоже А по моєму - якраз ти признав ,що єдиним способом вирішення національних питань -це геноцид....

А от не москалики,наприклад Трюдо - знають і інші

Наприклад заявивши ,що ті хто хочуть змусити канадців носити хіджаби - можуть чудово це робити за межами Канади....

Це по твоєму геноцид ? - чи спосіб змусити меншість поважати традиції більшості . А по моєму - якраз ти признав ,що єдиним способом вирішення національних питань -це геноцид....А от не москалики,наприклад Трюдо - знають і іншіНаприклад заявивши ,що ті хто хочуть змусити канадців носити хіджаби - можуть чудово це робити за межами Канади....Це по твоєму геноцид ? - чи спосіб змусити меншість поважати традиції більшості .



Какая по-детски наивная попытка перевода стрелок. Любой, кто знает историю, знает и то, что армян в Турции не стало вследствие их массовых убийств, что признается в цивилизованных странах геноцидом. Если для тебя это новость, то даю шанс переосмыслить написанное lapay-ем. А если же нет, то тебя нужно "поздравлять" с тем же, с чем и его Какая по-детски наивная попытка перевода стрелок. Любой, кто знает историю, знает и то, что армян в Турции не стало вследствие их массовых убийств, что признается в цивилизованных странах геноцидом. Если для тебя это новость, то даю шанс переосмыслить написанное-ем. А если же нет, то тебя нужно "поздравлять" с тем же, с чем и его Востаннє редагувалось zРадио в Вів 20 жов, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 7849 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1431 раз. Подякували: 3249 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Какая детская и наивная попытка перевода стрелок. Любой, кто знает историю, знает и то, что армян в Турции не стало вследствие геноцида. Если для тебя это новость, то даю шанс переосмыслить написанное lapay-ем. А если же нет, то тебя нужно "поздравлять" с тем же, с чем и его Какая детская и наивная попытка перевода стрелок. Любой, кто знает историю, знает и то, что армян в Турции не стало вследствие геноцида. Если для тебя это новость, то даю шанс переосмыслить написанное lapay-ем. А если же нет, то тебя нужно "поздравлять" с тем же, с чем и его

До твого відома, зараз в Туреччині і греків немає, а в Україні не стало поляків, після війни. Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш? До твого відома, зараз в Туреччині і греків немає, а в Україні не стало поляків, після війни. Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10861 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 21:51 lapay написав: Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш? Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш?



Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли! Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли! zРадио

Повідомлень: 7849 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1431 раз. Подякували: 3249 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6685668666876688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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