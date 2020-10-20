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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 5.9 5 43
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18
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0
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0
0
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0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:40

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:У Туреччини немає проблем з вірменами, тому що там немає вірмен. Азербайджан теж може так вирішити проблему, раз вірмени не розуміють прозорих натяків, що красти чуже недобре.
Поздравляю! Ты только что дожил до оправдания нацизма и геноцида. Кстати, если не струсишь этот текст напечатать на транспарант и выйти под посольство любой страны ЕС, то тебе не только безвизовый въезд в Шенген будет заказан, а и визовый тоже
А по моєму - якраз ти признав ,що єдиним способом вирішення національних питань -це геноцид....
А от не москалики,наприклад Трюдо - знають і інші
Наприклад заявивши ,що ті хто хочуть змусити канадців носити хіджаби - можуть чудово це робити за межами Канади....
Це по твоєму геноцид ? - чи спосіб змусити меншість поважати традиції більшості .


Какая по-детски наивная попытка перевода стрелок. Любой, кто знает историю, знает и то, что армян в Турции не стало вследствие их массовых убийств, что признается в цивилизованных странах геноцидом. Если для тебя это новость, то даю шанс переосмыслить написанное lapay-ем. А если же нет, то тебя нужно "поздравлять" с тем же, с чем и его
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 20 жов, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Какая детская и наивная попытка перевода стрелок. Любой, кто знает историю, знает и то, что армян в Турции не стало вследствие геноцида. Если для тебя это новость, то даю шанс переосмыслить написанное lapay-ем. А если же нет, то тебя нужно "поздравлять" с тем же, с чем и его

До твого відома, зараз в Туреччині і греків немає, а в Україні не стало поляків, після війни. Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:51

  lapay написав:Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш?


Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!
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