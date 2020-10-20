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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:40
budivelnik написав: zРадио написав: lapay написав:
У Туреччини немає проблем з вірменами, тому що там немає вірмен. Азербайджан теж може так вирішити проблему, раз вірмени не розуміють прозорих натяків, що красти чуже недобре.
Поздравляю! Ты только что дожил до оправдания нацизма и геноцида. Кстати, если не струсишь этот текст напечатать на транспарант и выйти под посольство любой страны ЕС, то тебе не только безвизовый въезд в Шенген будет заказан, а и визовый тоже
А по моєму - якраз ти признав ,що єдиним способом вирішення національних питань -це геноцид....
А от не москалики,наприклад Трюдо - знають і інші
Наприклад заявивши ,що ті хто хочуть змусити канадців носити хіджаби - можуть чудово це робити за межами Канади....
Це по твоєму геноцид ? - чи спосіб змусити меншість поважати традиції більшості .
Какая по-детски наивная попытка перевода стрелок. Любой, кто знает историю, знает и то, что армян в Турции не стало вследствие их массовых убийств, что признается в цивилизованных странах геноцидом. Если для тебя это новость, то даю шанс переосмыслить написанное lapay
-ем. А если же нет, то тебя нужно "поздравлять" с тем же, с чем и его
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 20 жов, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43
zРадио написав:
Какая детская и наивная попытка перевода стрелок. Любой, кто знает историю, знает и то, что армян в Турции не стало вследствие геноцида. Если для тебя это новость, то даю шанс переосмыслить написанное lapay-ем. А если же нет, то тебя нужно "поздравлять" с тем же, с чем и его
До твого відома, зараз в Туреччині і греків немає, а в Україні не стало поляків, після війни. Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 21:51
lapay написав:
Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш?
Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:01
zРадио написав: lapay написав:
У Туреччини немає проблем з вірменами, тому що там немає вірмен. Азербайджан теж може так вирішити проблему, раз вірмени не розуміють прозорих натяків, що красти чуже недобре.
Поздравляю! Ты только что дожил до оправдания нацизма и геноцида. Кстати, если не струсишь этот текст напечатать на транспарант и выйти под посольство любой страны ЕС, то тебе не только безвизовый въезд в Шенген будет заказан, а и визовый тоже
От того, что советская власть в лице Ленина на заре своего существования передала азербайджанцам Арцах где армяне жили тысячу лет и эта территория была свободной даже когда Османская империя подмяла территории вокруг,значит армяне после погромов в Сумгаите и Баку украли чужое.
Теперь крутишься как уж на сковородке
lapay написав:
В суд подай, якщо я щось порушив. Тільки, спочатку, знайди, в моїх словах, виправдання нацизма і геноцида.
заявив что геноцид армян турками в 2015г это нормальное решение вопроса которое пригодно и в 21 веке теми же западными турками под названием азербайджанцы.
После этого ты просто мразь
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:03
lapay написав: shapo написав:
Рух в европу, говоришь, ну-ну.
Безвіз, як і Асоціація з ЄС, є однозначно рухом від ватного Совка в цивілізовану
Узнай сначала у каких совсем нецивилизованных стран давным-давно есть ассоциация с ЕС прежде чем писать о какой-то цивилизации
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:05
zРадио написав:
Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!
Так це азейбарджанці в Туреччині їх вирізали? І ще одне питання - де ділись азербайджанці, з НКАО і семи окупованих районів, якщо зараз в "Арцаху" проживає шість
азербайджанців.
А після цього можеш і далі розповідати про геноциди і національну справедливість. І в суд не забудь подати, мораліст.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:09
shapo написав:
Узнай сначала у каких совсем нецивилизованных стран давным-давно есть ассоциация с ЕС прежде чем писать о какой-то цивилизации
Тебе забув спитати, куди і як рухатись Україні, як і всіх інших ватанів. Ви все просрали разом зі своїм Яником, і ніякий Путін зі своїм кумом вже нічого не змінить. Так що змирись, якщо не можеш звалити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:15
lapay
До твого відома, зараз в Туреччині і греків немає, а в Україні не стало поляків, після війни. Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш
Уточню, с позволения!
Все эти вот "национальные вопросы", можно обсуждать только после принятия общих Понятий, что же такое "Национальность"?
Вот мой друг, еврей(галхический), ортодокс, гражданин Украины, его предки из Польши.
Он кто по национальности, украинец, поляк или таки еврей?
Друг, как и я, уверен, что он еврей!
Кстати, в быту -общается на русском, как и 80% городского населения Украины! Во многонациональных странах, к которым скоро можно будет отнести страны всего мира, "Национальный вопрос" - не актуален!
Есть Законодательство, Конституция и пр. УК, которое в 21-м веке, обязано предоставлять равные права всем гражданам
, соблюдающим Законы, независимо от национальности, вероисповедания и языка, цвета кожи, радужной оболочки глаз, длины носа и пр. органов!
Однако, Крупный Капитал - использует так называемый "национальный вопрос" для достижения своих целей, преследует "рыжих", "длинноносых" или "молящихся не тому Богу", "Голосующих за другого президента
" и пр.
Я не думаю, что подобные государства, являются Демократическими, несмотря на яркие "Вывески" у них на дверях.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:17
Replay написав:
Все эти вот "национальные вопросы", можно обсуждать только после принятия общих Понятий, что же такое "Национальность"?
Так само, як релігійна приналежність - по самовизначенню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:21
lapay написав: shapo написав:
Узнай сначала у каких совсем нецивилизованных стран давным-давно есть ассоциация с ЕС прежде чем писать о какой-то цивилизации
Тебе забув спитати, куди і як рухатись Україні, як і всіх інших ватанів. Ви все просрали разом зі своїм Яником, і ніякий Путін зі своїм кумом вже нічого не змінить. Так що змирись, якщо не можеш звалити.
Ну, так как просрал Порошенко с подельниками страну за 5 лет никакому Януковичу и не снилось.
А про страны имеющие ассоциацию с ЕС правильно помалкиваешь т. к. Египет с Иорданией очень цивилизованные страны
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