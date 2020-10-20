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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:23

  lapay написав:
  zРадио написав:Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!

Так це азейбарджанці в Туреччині їх вирізали? І ще одне питання - де ділись азербайджанці, з НКАО і семи окупованих районів, якщо зараз в "Арцаху" проживає шість азербайджанців.
А після цього можеш і далі розповідати про геноциди і національну справедливість. І в суд не забудь подати, мораліст.

А куда делись армяне из Сумгаита, Баку и вообше из Азербайджана?
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:24

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Ну, так как просрал Порошенко с подельниками страну за 5 лет никакому Януковичу и не снилось.
А про страны имеющие ассоциацию с ЕС правильно помалкиваешь т. к. Египет с Иорданией очень цивилизованные страны

Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:24

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lapay - открытый сторонник так называемого института негражданства, "причесанной" формы поражения унтерменшей в гражданских правах. Не уверен, что ваши аргументы будут услышаны
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:25

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А куда делись армяне из Сумгаита, Баку и вообше из Азербайджана?

В Туреччину поїхали, на багатші села.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:25

любопытная передача
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:26

  lapay написав:
  shapo написав:Ну, так как просрал Порошенко с подельниками страну за 5 лет никакому Януковичу и не снилось.
А про страны имеющие ассоциацию с ЕС правильно помалкиваешь т. к. Египет с Иорданией очень цивилизованные страны

Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.

Вот только европа куда она "двигается" об этом даже не подозревает используя Украину и ее ресурсы как последнего лоха
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:28

  lapay написав:
  shapo написав:А куда делись армяне из Сумгаита, Баку и вообше из Азербайджана?

В Туреччину поїхали, на багатші села.

И сколько их сейчас там живет?
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:31

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:А куда делись армяне из Сумгаита, Баку и вообше из Азербайджана?

В Туреччину поїхали, на багатші села.

И сколько их сейчас там живет?

Декілька млн
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:31

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Вот только европа куда она "двигается" об этом даже не подозревает используя Украину и ее ресурсы как последнего лоха

Останні лохи живуть в Лугандоні. Можеш до них приєднатись, якщо тобі не подобається курс України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:38

Продолжаем тему о "Демократическом Государстве"!
Внимание Зала, попрошу!

Итак, в 21-м веке, Объединяющим Фактором для всех граждан, национальностей, кольорiв шкiри и др., является именно ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА!

Запишите это, пожалуйста!

Расшифровываем!
Создавая Законы, способствующие максимальной реализации Потециала населения(независимо от языка и длины носа), создавая Комфотные условия для Бизнеса, привлечения Технологий, Инвестиций - "Власть" строит Сильное, Конкурентоспособное Государство, в которое идёт приток не только "дешевой рабочей силы", но и УМОВ со всего мира!

Увы, это всё не об Украине! Это о США, в первую очередь, о других Развитых странах!
Они потому и Развиты! :D

В Украине, Законодательство ориентировано на Олигархов и Чиновников!
Это всё закладывалось ещё в 90-х, Кравчуком и Кучмой и кстати, "копировалось" с рашки! :D
Президент - как "пахан", которого выбирают олигархи! :D

Однако, нужна была Идея, чем же таки "сплотить народ"?
В СССР - такой идеей был "Коммунизм", но КПСС уже -нет, желающих повтороять подвиг Матросова и "работать за стакан супа" во имя Счастливого Будущего, тоже не оказалось.
Ничего не могли найти, долго не могли.


Кому-то пришла в голову идея - Сплотить украинцев с помощью Мови i Вiри!
Насколько это получится -увидите со временем
очень скоро
С новой коммуналкой, с образованием, которое держится чисто на репетиторах, с убитой наукой, уверен, отток населения в Польшу, Германию, США, Канаду и пр. - будет только возрастать!
Притом, навсегда уедут лучшие! Так было во все времена, самые смелые, молодые, сильные - покоряли "океаны"!
Получим стареющую и деградирующую нацию. :(

Ясно, что "свято место пусто не бывает" и на смену украинцам, в Украину хлынут арабы, китайцы, негры и др.
И будут они говорить на своих языках и молиться своим богам!
Ну и, вот им, надо будет очень долго пояснять, что "10% белого населения Украины" -хотят заставить китайцев и арабов ходить в Украинскую церковь, учить украинский язык и пр.

Думаю, английский - станет международным а в большинстве европейских стран - Государственным, поэтому учить "национальные языки", наши внуки(как и внуки приехавших арабов) не будут... :D

Вот такой вот, национальный вопрос!
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