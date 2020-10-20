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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:23
lapay написав: zРадио написав:
Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!
Так це азейбарджанці в Туреччині їх вирізали? І ще одне питання - де ділись азербайджанці, з НКАО і семи окупованих районів, якщо зараз в "Арцаху" проживає шість
азербайджанців.
А після цього можеш і далі розповідати про геноциди і національну справедливість. І в суд не забудь подати, мораліст.
А куда делись армяне из Сумгаита, Баку и вообше из Азербайджана?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:24
shapo написав:
Ну, так как просрал Порошенко с подельниками страну за 5 лет никакому Януковичу и не снилось.
А про страны имеющие ассоциацию с ЕС правильно помалкиваешь т. к. Египет с Иорданией очень цивилизованные страны
Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:24
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lapay - открытый сторонник так называемого института негражданства, "причесанной" формы поражения унтерменшей в гражданских правах. Не уверен, что ваши аргументы будут услышаны
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:25
shapo написав:
А куда делись армяне из Сумгаита, Баку и вообше из Азербайджана?
В Туреччину поїхали, на багатші села.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:25
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:26
lapay написав: shapo написав:
Ну, так как просрал Порошенко с подельниками страну за 5 лет никакому Януковичу и не снилось.
А про страны имеющие ассоциацию с ЕС правильно помалкиваешь т. к. Египет с Иорданией очень цивилизованные страны
Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.
Вот только европа куда она "двигается" об этом даже не подозревает используя Украину и ее ресурсы как последнего лоха
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:28
lapay написав: shapo написав:
А куда делись армяне из Сумгаита, Баку и вообше из Азербайджана?
В Туреччину поїхали, на багатші села.
И сколько их сейчас там живет?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:31
shapo написав: lapay написав: shapo написав:
А куда делись армяне из Сумгаита, Баку и вообше из Азербайджана?
В Туреччину поїхали, на багатші села.
И сколько их сейчас там живет?
Декілька млн
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:31
shapo написав:
Вот только европа куда она "двигается" об этом даже не подозревает используя Украину и ее ресурсы как последнего лоха
Останні лохи живуть в Лугандоні. Можеш до них приєднатись, якщо тобі не подобається курс України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:38
Продолжаем тему о "Демократическом Государстве"!
Внимание Зала, попрошу!
Итак, в 21-м веке, Объединяющим Фактором для всех граждан, национальностей, кольорiв шкiри и др., является именно ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА!
Запишите это, пожалуйста!
Расшифровываем!Создавая Законы, способствующие максимальной реализации Потециала населения(независимо от языка и длины носа), создавая Комфотные условия для Бизнеса, привлечения Технологий, Инвестиций - "Власть" строит Сильное, Конкурентоспособное Государство, в которое идёт приток не только "дешевой рабочей силы", но и УМОВ со всего мира!
Увы, это всё не об Украине! Это о США, в первую очередь, о других Развитых странах!
Они потому и Развиты!
В Украине, Законодательство ориентировано на Олигархов и Чиновников!
Это всё закладывалось ещё в 90-х, Кравчуком и Кучмой и кстати, "копировалось" с рашки!
Президент - как "пахан", которого выбирают олигархи!
Однако, нужна была Идея, чем же таки "сплотить народ"?
В СССР - такой идеей был "Коммунизм", но КПСС уже -нет, желающих повтороять подвиг Матросова и "работать за стакан супа" во имя Счастливого Будущего, тоже не оказалось.
Ничего не могли найти, долго не могли.
Кому-то пришла в голову идея - Сплотить украинцев с помощью Мови i Вiри!
Насколько это получится -увидите со временем
очень скоро
С новой коммуналкой, с образованием, которое держится чисто на репетиторах, с убитой наукой, уверен, отток населения в Польшу, Германию, США, Канаду и пр. - будет только возрастать!
Притом, навсегда уедут лучшие! Так было во все времена, самые смелые, молодые, сильные - покоряли "океаны"!
Получим стареющую и деградирующую нацию.
Ясно, что "свято место пусто не бывает" и на смену украинцам, в Украину хлынут арабы, китайцы, негры и др.
И будут они говорить на своих языках и молиться своим богам!
Ну и, вот им, надо будет очень долго пояснять, что "10% белого населения Украины" -хотят заставить китайцев и арабов ходить в Украинскую церковь, учить украинский язык и пр.Думаю, английский - станет международным а в большинстве европейских стран - Государственным, поэтому учить "национальные языки", наши внуки(как и внуки приехавших арабов) не будут...
Вот такой вот, национальный вопрос!
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