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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6688668966906691> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 43 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 42% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: Вів 20 жов, 2020 22:38 zРадио написав: lapay написав: Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш? Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш?



Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли! Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!

Геноцид українців українцями та росіянами за наказом більшовиків, фашистська Росія до цього часу відмовляється визнавати. Геноцид українців українцями та росіянами за наказом більшовиків, фашистська Росія до цього часу відмовляється визнавати. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9148 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 22:39 Replay написав: Уточню, с позволения!

Все эти вот "национальные вопросы", можно обсуждать только после принятия общих Понятий, что же такое "Национальность"



Во многонациональных странах, к которым скоро можно будет отнести страны всего мира, "Национальный вопрос" - не актуален!



Однако, Крупный Капитал - использует так называемый "национальный вопрос" для достижения своих целей, преследует "рыжих", "длинноносых" или "молящихся не тому Богу", "Голосующих за другого президента" и пр.



Я не думаю, что подобные государства, являются Демократическими, несмотря на яркие "Вывески" у них на дверях. Уточню, с позволения!Все эти вот "национальные вопросы", можно обсуждать только после принятия общих Понятий, что же такое "Национальность"Однако, Крупный Капитал - использует так называемый "национальный вопрос" для достижения своих целей, преследует "рыжих", "длинноносых" или "молящихся не тому Богу", "" и пр.Я не думаю, что подобные государства, являются Демократическими, несмотря на яркие "Вывески" у них на дверях.

Заблуждение.

Младотурки с Энвер-пашой в 2015г прекрасно определились кто такие армяне устроив им геноцид.

Гитлер вдохновленный безнаказанностью турков осуществил геноцид евреев независимо от исповедуемой религии, лояльности режиму и пр.

И в второй половине 20 века эта мерзость никуда не делась ни в европе, ни в Африке и сейчас идет в Нагорном Карабахе что бы ни вещал Алиев.

И осушествляет это не какой-то крупный капитал, а обычные обыватели очень быстро превращающиеся в убийц и насильников Заблуждение.Младотурки с Энвер-пашой в 2015г прекрасно определились кто такие армяне устроив им геноцид.Гитлер вдохновленный безнаказанностью турков осуществил геноцид евреев независимо от исповедуемой религии, лояльности режиму и пр.И в второй половине 20 века эта мерзость никуда не делась ни в европе, ни в Африке и сейчас идет в Нагорном Карабахе что бы ни вещал Алиев.И осушествляет это не какой-то крупный капитал, а обычные обыватели очень быстро превращающиеся в убийц и насильников Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4169 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41 lapay написав: Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт. Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.



Чтобы это было очевидным, нужны общепринятые KPI. Потому что для тебя это безвиз и томос, а для меня (и, предположу, shapo тоже) - социальные стандарты и экономическая динамика Чтобы это было очевидным, нужны общепринятые KPI. Потому что для тебя это безвиз и томос, а для меня (и, предположу,тоже) - социальные стандарты и экономическая динамика zРадио

Повідомлень: 7852 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1431 раз. Подякували: 3249 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41 Ukrainian написав: shapo написав: И сколько их сейчас там живет? И сколько их сейчас там живет?

Декілька млн Декілька млн

С головой все в порядке? Про доказательства не спрашиваю С головой все в порядке? Про доказательства не спрашиваю Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4169 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 22:46 Ukrainian написав: Геноцид українців українцями та росіянами за наказом більшовиків, фашистська Росія до цього часу відмовляється визнавати. Геноцид українців українцями та росіянами за наказом більшовиків, фашистська Росія до цього часу відмовляється визнавати.

Чушь.

От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.

Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана Чушь.От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4169 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 22:48 zРадио написав: lapay написав: Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт. Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.



Чтобы это было очевидным, нужны общепринятые KPI. Потому что для тебя это безвиз и томос, а для меня (и, предположу, shapo тоже) - социальные стандарты и экономическая динамика Чтобы это было очевидным, нужны общепринятые KPI. Потому что для тебя это безвиз и томос, а для меня (и, предположу,тоже) - социальные стандарты и экономическая динамика

Независимо от стандартов чисто из геополитики в ближайшие десятилетия никто Украину ни в ЕС, ни в НАТО не ждет Независимо от стандартов чисто из геополитики в ближайшие десятилетия никто Украину ни в ЕС, ни в НАТО не ждет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4169 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 22:49 shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав: И сколько их сейчас там живет? И сколько их сейчас там живет?

Декілька млн Декілька млн

С головой все в порядке? Про доказательства не спрашиваю С головой все в порядке? Про доказательства не спрашиваю

Які можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни Які можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9148 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 22:49 shapo Вот только европа куда она "двигается" об этом даже не подозревает используя Украину и ее ресурсы как последнего лоха

Да никто никуда не двигается, всё это лозунги!

Большим Деньгам было выгодно создание "Общего Рынка" Европы!

Но, это абсолютно не означает, что это выгодно и простому британцу или немцу.

Им впарили "картинку", они и повелись на неё...

Бритов, вот, уже попустило, Брексит устроили.

Я с "фрицами" беседовал, так они от ЕС тоже, не в восторге, всё вспоминают Дойч Марку...



Украина в ЕС?

Если у Украины будет соответсвующая МОЩЬ ЭКОНОМИКИ, если она сможет Использовать Рынок Европы для своего развития, если наши Товары будут там востребованы, то нас самих туда попросят, на коленях!



пока что, Европе нужны от Украины - дешевые рабы, ресурсы и "война с Россией"!

Собственно, к населению Украины, у "Еврокапитала" отношение как к "вырезано цензурой"(поляки некоторые такие слова используют)!



Нас не Уважают, понимаете?

Немцев - уважают! Америкосов - не любят, кстати, в Европе, скорее Завидуют даже америкосам.

А вот нас... ну как мы вот о зимбабвийцах и сомалийцах рассказываем, так и к нам относятся. Нищая страна, в Центре Европы, которая замерла в развитии на уровне начала 90-х годов!



Вот последнее -Ужасно!

И НИКТО из Президентов, этим не обеспокоен!

Нищая страна с "обвешеными золотыми унитазами" Панами. Да никто никуда не двигается, всё это лозунги!Большим Деньгам было выгодно создание "Общего Рынка" Европы!Но, это абсолютно не означает, что это выгодно и простому британцу или немцу.Им впарили "картинку", они и повелись на неё...Бритов, вот, уже попустило, Брексит устроили.Я с "фрицами" беседовал, так они от ЕС тоже, не в восторге, всё вспоминают Дойч Марку...Украина в ЕС?пока что, Европе нужны от Украины - дешевые рабы, ресурсы и "война с Россией"!Собственно, к населению Украины, у "Еврокапитала" отношение как к "вырезано цензурой"(поляки некоторые такие слова используют)!Нас не Уважают, понимаете?Немцев - уважают! Америкосов - не любят, кстати, в Европе, скорее Завидуют даже америкосам.А вот нас... ну как мы вот о зимбабвийцах и сомалийцах рассказываем, так и к нам относятся. Нищая страна, в Центре Европы, которая замерла в развитии на уровне начала 90-х годов!Нищая страна с "обвешеными золотыми унитазами" Панами. Replay

Повідомлень: 2193 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 22:50 shapo написав: Ukrainian написав: Геноцид українців українцями та росіянами за наказом більшовиків, фашистська Росія до цього часу відмовляється визнавати. Геноцид українців українцями та росіянами за наказом більшовиків, фашистська Росія до цього часу відмовляється визнавати.

Чушь.

От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.

Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана Чушь.От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана

Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя. Геноцид був не територіально Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя. Геноцид був не територіально Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9148 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 22:57 shapo Гитлер вдохновленный безнаказанностью турков осуществил геноцид евреев независимо от исповедуемой религии, лояльности режиму и пр.

да нет

Гитлеру денег дали для Спасения Мира от Депрессии и "потребовали" с него Войну зачудить!



Нужна была Идея для объединения Германии!

По аналогии с Коммунизмом, чтобы Фрицы уверовали в свою Суперсилу и не сомневались в необходимости "Умирать за Германию"!



Вот им и Скормили фуфло, нашли виновных в том, почему Фрицы не стали Атлантами!

Дальше, Фрицев послали умирать за "Фюрера" и пр., с предсказуемым концом "Гитлер Капут".



Это был просто Бизнес Крупного Капитала, Мирового!



Но, секунду, обратите внимание, Фрицы при фюрере - многое построили, у них таки был потенциала не тупо "ИДЕЯ"!



Если бы фюрер, кричал о Превосходстве Нации и там Расы на фоне разбитых дорог, разворованных заводов и зарплат, с трудом покрывающих коммуналку, такого "фюрера" -послали бы в сад!



Но подставил немцев, Гитлер круто, по любому!

Послал на верную гибель!

Нац. идея, вот всё это "превосходство"- это тупик!

Убегаю, дальше без меня, воюйте за правду и пр. да нетГитлеру денег дали для Спасения Мира от Депрессии и "потребовали" с него Войну зачудить!Нужна была Идея для объединения Германии!По аналогии с Коммунизмом, чтобы Фрицы уверовали в свою Суперсилу и не сомневались в необходимости "Умирать за Германию"!Вот им и Скормили фуфло, нашли виновных в том, почему Фрицы не стали Атлантами!Дальше, Фрицев послали умирать за "Фюрера" и пр., с предсказуемым концом "Гитлер Капут".Это был просто Бизнес Крупного Капитала, Мирового!Но, секунду, обратите внимание, Фрицы при фюрере - многое построили, у них таки был потенциала не тупо "ИДЕЯ"!Если бы фюрер, кричал о Превосходстве Нации и там Расы на фоне разбитых дорог, разворованных заводов и зарплат, с трудом покрывающих коммуналку, такого "фюрера" -послали бы в сад!Но подставил немцев, Гитлер круто, по любому!Послал на верную гибель!Нац. идея, вот всё это "превосходство"- это тупик!Убегаю, дальше без меня, воюйте за правду и пр. Replay

Повідомлень: 2193 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6688668966906691> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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