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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:38
zРадио написав: lapay написав:
Крім геноциду, ти інших способів вирішення національних питань не знаєш?
Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!
Геноцид українців українцями та росіянами за наказом більшовиків, фашистська Росія до цього часу відмовляється визнавати.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:39
Replay написав:
Уточню, с позволения!
Все эти вот "национальные вопросы", можно обсуждать только после принятия общих Понятий, что же такое "Национальность"Во многонациональных странах, к которым скоро можно будет отнести страны всего мира, "Национальный вопрос" - не актуален!
Однако, Крупный Капитал - использует так называемый "национальный вопрос" для достижения своих целей, преследует "рыжих", "длинноносых" или "молящихся не тому Богу", "Голосующих за другого президента
" и пр.
Я не думаю, что подобные государства, являются Демократическими, несмотря на яркие "Вывески" у них на дверях.
Заблуждение.
Младотурки с Энвер-пашой в 2015г прекрасно определились кто такие армяне устроив им геноцид.
Гитлер вдохновленный безнаказанностью турков осуществил геноцид евреев независимо от исповедуемой религии, лояльности режиму и пр.
И в второй половине 20 века эта мерзость никуда не делась ни в европе, ни в Африке и сейчас идет в Нагорном Карабахе что бы ни вещал Алиев.
И осушествляет это не какой-то крупный капитал, а обычные обыватели очень быстро превращающиеся в убийц и насильников
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41
lapay написав:
Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.
Чтобы это было очевидным, нужны общепринятые KPI. Потому что для тебя это безвиз и томос, а для меня (и, предположу, shapo
тоже) - социальные стандарты и экономическая динамика
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41
Ukrainian написав: shapo написав:
И сколько их сейчас там живет?
Декілька млн
С головой все в порядке? Про доказательства не спрашиваю
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:46
Ukrainian написав:
Геноцид українців українцями та росіянами за наказом більшовиків, фашистська Росія до цього часу відмовляється визнавати.
Чушь.
От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.
Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:48
zРадио написав: lapay написав:
Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.
Чтобы это было очевидным, нужны общепринятые KPI. Потому что для тебя это безвиз и томос, а для меня (и, предположу, shapo
тоже) - социальные стандарты и экономическая динамика
Независимо от стандартов чисто из геополитики в ближайшие десятилетия никто Украину ни в ЕС, ни в НАТО не ждет
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:49
shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав:
И сколько их сейчас там живет?
Декілька млн
С головой все в порядке? Про доказательства не спрашиваю
Які можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:49
shapo
Вот только европа куда она "двигается" об этом даже не подозревает используя Украину и ее ресурсы как последнего лоха
Да никто никуда не двигается, всё это лозунги!
Большим Деньгам было выгодно создание "Общего Рынка" Европы!
Но, это абсолютно не означает, что это выгодно и простому британцу или немцу.
Им впарили "картинку", они и повелись на неё...
Бритов, вот, уже попустило, Брексит устроили.
Я с "фрицами" беседовал, так они от ЕС тоже, не в восторге, всё вспоминают Дойч Марку...
Украина в ЕС?Если у Украины будет соответсвующая МОЩЬ ЭКОНОМИКИ, если она сможет Использовать Рынок Европы для своего развития, если наши Товары будут там востребованы, то нас самих туда попросят, на коленях!
пока что, Европе нужны от Украины - дешевые рабы, ресурсы и "война с Россией"!
Собственно, к населению Украины, у "Еврокапитала" отношение как к "вырезано цензурой"(поляки некоторые такие слова используют)!
Нас не Уважают, понимаете?
Немцев - уважают! Америкосов - не любят, кстати, в Европе, скорее Завидуют даже америкосам.
А вот нас... ну как мы вот о зимбабвийцах и сомалийцах рассказываем, так и к нам относятся. Нищая страна, в Центре Европы, которая замерла в развитии на уровне начала 90-х годов! Вот последнее -Ужасно!
И НИКТО из Президентов, этим не обеспокоен!
Нищая страна с "обвешеными золотыми унитазами" Панами.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:50
shapo написав: Ukrainian написав:
Геноцид українців українцями та росіянами за наказом більшовиків, фашистська Росія до цього часу відмовляється визнавати.
Чушь.
От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.
Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана
Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя. Геноцид був не територіально
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:57
shapo
Гитлер вдохновленный безнаказанностью турков осуществил геноцид евреев независимо от исповедуемой религии, лояльности режиму и пр.
да нет
Гитлеру денег дали для Спасения Мира от Депрессии и "потребовали" с него Войну зачудить!
Нужна была Идея для объединения Германии!
По аналогии с Коммунизмом, чтобы Фрицы уверовали в свою Суперсилу и не сомневались в необходимости "Умирать за Германию"!
Вот им и Скормили фуфло, нашли виновных в том, почему Фрицы не стали Атлантами!
Дальше, Фрицев послали умирать за "Фюрера" и пр., с предсказуемым концом "Гитлер Капут".
Это был просто Бизнес Крупного Капитала, Мирового!
Но, секунду, обратите внимание, Фрицы при фюрере - многое построили, у них таки был потенциала не тупо "ИДЕЯ"!
Если бы фюрер, кричал о Превосходстве Нации и там Расы на фоне разбитых дорог, разворованных заводов и зарплат, с трудом покрывающих коммуналку, такого "фюрера" -послали бы в сад!
Но подставил немцев, Гитлер круто, по любому!
Послал на верную гибель!
Нац. идея, вот всё это "превосходство"- это тупик!
Убегаю, дальше без меня, воюйте за правду и пр.
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