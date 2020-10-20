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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6688668966906691 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 43 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 42% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: Вів 20 жов, 2020 23:05 Ukrainian Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя.

Это где написано, в каких темниках?



Погуглите, но когда Киев захватывали поляки и пр. "Речь посполитая", то киевляне и не подозревали, что они украинцы!

За это, их насильно "украинизировали", планомерно вешая, отрубывая головы и сжигая церкви.

Всё есть в открытом доступе.

Кстати, слышал "миф", что Ирпень - название от "Пень у Вирiй", места массовых казней.

думаю, неправда, понавыдумывают всякого!

При Речи Посполитой, Укарина обязана была Развиваться Европейскимим темпами!



P.S. Ничего личного, просто, пора понять, что Россия - думает о себе и своих "гаспадах", Европа думает о своих, Америка о своих! Только "наши умки", верят в то, что "Меркель не спит по ночам и думает, как бы лучше спалось Мыколе из Мыколаева"!

Да ей пофиг!!! Это где написано, в каких темниках?Погуглите, но когда Киев захватывали поляки и пр. "Речь посполитая", то киевляне и не подозревали, что они украинцы!За это, их насильно "украинизировали", планомерно вешая, отрубывая головы и сжигая церкви.Всё есть в открытом доступе.Кстати, слышал "миф", что Ирпень - название от "Пень у Вирiй", места массовых казней.думаю, неправда, понавыдумывают всякого!При Речи Посполитой, Укарина обязана была Развиваться Европейскимим темпами!P.S. Ничего личного, просто, пора понять, что Россия - думает о себе и своих "гаспадах", Европа думает о своих, Америка о своих! Только "наши умки", верят в то, что "Меркель не спит по ночам и думает, как бы лучше спалось Мыколе из Мыколаева"!Да ей пофиг!!! Replay

Повідомлень: 2193 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:06 Ukrainian написав: shapo написав: Чушь.

От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.

Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана Чушь.От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана

Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя. Геноцид був не територіально Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя. Геноцид був не територіально

А почему казахов забыли?

А ведь рядом у киргизов голода не было.

Странный геноцид А почему казахов забыли?А ведь рядом у киргизов голода не было.Странный геноцид Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4169 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:08 shapo написав: zРадио написав: lapay написав: Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт. Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.



Чтобы это было очевидным, нужны общепринятые KPI. Потому что для тебя это безвиз и томос, а для меня (и, предположу, shapo тоже) - социальные стандарты и экономическая динамика Чтобы это было очевидным, нужны общепринятые KPI. Потому что для тебя это безвиз и томос, а для меня (и, предположу,тоже) - социальные стандарты и экономическая динамика

Независимо от стандартов чисто из геополитики в ближайшие десятилетия никто Украину ни в ЕС, ни в НАТО не ждет Независимо от стандартов чисто из геополитики в ближайшие десятилетия никто Украину ни в ЕС, ни в НАТО не ждет



Согласен. Но если саму цель интеграции понимать как сближение с европейцами по качеству жизни и гражданским свободам (а не как карго-культ "войдем в ЕС - станем европейцами"), то ничего не мешает это делать при любых настроениях брюссельской и вашингтонской бюрократии.



Это классическая ситуация "вам шашечки, или ехать". Шашечки выгодны политикам, чтобы зарабатывать очки на популизме, плюс небольшой прослойке экзальтированных ура-патриотов, а гражданскому обществу, бизнесу и пересичным нужно ехать... Согласен. Но если саму цель интеграции понимать как сближение с европейцами по качеству жизни и гражданским свободам (а не как карго-культ "войдем в ЕС - станем европейцами"), то ничего не мешает это делать при любых настроениях брюссельской и вашингтонской бюрократии.Это классическая ситуация "вам шашечки, или ехать". Шашечки выгодны политикам, чтобы зарабатывать очки на популизме, плюс небольшой прослойке экзальтированных ура-патриотов, а гражданскому обществу, бизнесу и пересичным нужно ехать... Востаннє редагувалось zРадио в Вів 20 жов, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 7852 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1431 раз. Подякували: 3249 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:08 shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав: Чушь.

От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.

Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана Чушь.От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана

Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя. Геноцид був не територіально Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя. Геноцид був не територіально

А почему казахов забыли?

А ведь рядом у киргизов голода не было.

Странный геноцид А почему казахов забыли?А ведь рядом у киргизов голода не было.Странный геноцид

Ліс рубають тріски летять; були побічні смерті і серед інших але найжорсткіший удар більшовики завдали саме українському свободолюбному селянству Ліс рубають тріски летять; були побічні смерті і серед інших але найжорсткіший удар більшовики завдали саме українському свободолюбному селянству Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9148 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:09 Ukrainian написав: Декілька млн



Які можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни Декілька млнЯкі можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни

Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. КВН в Торонто пора организовывать - будете местной звездой Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. КВН в Торонто пора организовывать - будете местной звездой Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4169 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:14 shapo написав: Ukrainian написав: Декілька млн



Які можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни Декілька млнЯкі можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни

Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. КВН в Торонто пора организовывать - будете местной звездой Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. КВН в Торонто пора организовывать - будете местной звездой

Тю тобі

Сепари з Донбаса на РФ через три роки уже себе в груди б’ють що чисто кровні росіяни Тю тобіСепари з Донбаса на РФ через три роки уже себе в груди б’ють що чисто кровні росіяни Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9148 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:15 Re: Політичні дискусії shapo написав: Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться.

А шо такого? В них же там історична батьківщина, як у євреїв в Палестині, от і поїхали будувати свій Ізраїль, непереможні воїни. А шо такого? В них же там історична батьківщина, як у євреїв в Палестині, от і поїхали будувати свій Ізраїль, непереможні воїни. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10868 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:16 Replay написав: shapo Гитлер вдохновленный безнаказанностью турков осуществил геноцид евреев независимо от исповедуемой религии, лояльности режиму и пр.

да нет

Гитлеру денег дали для Спасения Мира от Депрессии и "потребовали" с него Войну зачудить!



Нужна была Идея для объединения Германии!

По аналогии с Коммунизмом, чтобы Фрицы уверовали в свою Суперсилу и не сомневались в необходимости "Умирать за Германию"!



Вот им и Скормили фуфло, нашли виновных в том, почему Фрицы не стали Атлантами!

Дальше, Фрицев послали умирать за "Фюрера" и пр., с предсказуемым концом "Гитлер Капут".



Это был просто Бизнес Крупного Капитала, Мирового!



Но, секунду, обратите внимание, Фрицы при фюрере - многое построили, у них таки был потенциала не тупо "ИДЕЯ"!



Если бы фюрер, кричал о Превосходстве Нации и там Расы на фоне разбитых дорог, разворованных заводов и зарплат, с трудом покрывающих коммуналку, такого "фюрера" -послали бы в сад!



Но подставил немцев, Гитлер круто, по любому!

Послал на верную гибель!

Нац. идея, вот всё это "превосходство"- это тупик!

Убегаю, дальше без меня, воюйте за правду и пр. да нетГитлеру денег дали для Спасения Мира от Депрессии и "потребовали" с него Войну зачудить!Нужна была Идея для объединения Германии!По аналогии с Коммунизмом, чтобы Фрицы уверовали в свою Суперсилу и не сомневались в необходимости "Умирать за Германию"!Вот им и Скормили фуфло, нашли виновных в том, почему Фрицы не стали Атлантами!Дальше, Фрицев послали умирать за "Фюрера" и пр., с предсказуемым концом "Гитлер Капут".Это был просто Бизнес Крупного Капитала, Мирового!Но, секунду, обратите внимание, Фрицы при фюрере - многое построили, у них таки был потенциала не тупо "ИДЕЯ"!Если бы фюрер, кричал о Превосходстве Нации и там Расы на фоне разбитых дорог, разворованных заводов и зарплат, с трудом покрывающих коммуналку, такого "фюрера" -послали бы в сад!Но подставил немцев, Гитлер круто, по любому!Послал на верную гибель!Нац. идея, вот всё это "превосходство"- это тупик!Убегаю, дальше без меня, воюйте за правду и пр.

Забавная трактовка истории.

Оказывается, не чувства побежденной нации с унизительным Версальским миром и безработица с гиперинфляцией вытолкнула на поверхность Гитлера, а какой-то крупный капитал. Кстати, только немецкий или еще и американский с Г. Фордом или евреи тоже постарались организовать за свои деньги себе Холокост? Забавная трактовка истории.Оказывается, не чувства побежденной нации с унизительным Версальским миром и безработица с гиперинфляцией вытолкнула на поверхность Гитлера, а какой-то крупный капитал. Кстати, только немецкий или еще и американский с Г. Фордом или евреи тоже постарались организовать за свои деньги себе Холокост? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4169 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:19 lapay написав: shapo написав: Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться.

А шо такого? В них же там історична батьківщина, як у євреїв в Палестині, от і поїхали будувати свій Ізраїль, непереможні воїни. А шо такого? В них же там історична батьківщина, як у євреїв в Палестині, от і поїхали будувати свій Ізраїль, непереможні воїни.

Евреи начали строить Израиль с конца 19 века, а армяне за 30 лет поехали чтобы ассимилироваться.

Воистину нет границ у глупости, причем глупости даже без намека на какие-то доказательства Евреи начали строить Израиль с конца 19 века, а армяне за 30 лет поехали чтобы ассимилироваться.Воистину нет границ у глупости, причем глупости даже без намека на какие-то доказательства Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4169 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:22 Ukrainian написав: shapo написав: Ukrainian написав: Декілька млн



Які можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни Декілька млнЯкі можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни

Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. КВН в Торонто пора организовывать - будете местной звездой Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. КВН в Торонто пора организовывать - будете местной звездой

Тю тобі

Сепари з Донбаса на РФ через три роки уже себе в груди б’ють що чисто кровні росіяни Тю тобіСепари з Донбаса на РФ через три роки уже себе в груди б’ють що чисто кровні росіяни

Это и все твои доказательства?

В Донецке никогда не слышал украинской речи как и в Крыму, а армяне за 30 лет выучили турецкий и пошли в мечеть Это и все твои доказательства?В Донецке никогда не слышал украинской речи как и в Крыму, а армяне за 30 лет выучили турецкий и пошли в мечеть Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4169 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6688668966906691 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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