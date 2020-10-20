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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:05
Ukrainian
Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя.
Это где написано, в каких темниках?
Погуглите, но когда Киев захватывали поляки и пр. "Речь посполитая", то киевляне и не подозревали, что они украинцы!
За это, их насильно "украинизировали", планомерно вешая, отрубывая головы и сжигая церкви.
Всё есть в открытом доступе.
Кстати, слышал "миф", что Ирпень - название от "Пень у Вирiй", места массовых казней.
думаю, неправда, понавыдумывают всякого!
При Речи Посполитой, Укарина обязана была Развиваться Европейскимим темпами!
P.S. Ничего личного, просто, пора понять, что Россия - думает о себе и своих "гаспадах", Европа думает о своих, Америка о своих! Только "наши умки", верят в то, что "Меркель не спит по ночам и думает, как бы лучше спалось Мыколе из Мыколаева"!
Да ей пофиг!!!
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:06
Ukrainian написав: shapo написав:
Чушь.
От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.
Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана
Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя. Геноцид був не територіально
А почему казахов забыли?
А ведь рядом у киргизов голода не было.
Странный геноцид
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:08
shapo написав: zРадио написав: lapay написав:
Ще раз - з Порошенко, з Зеленським чи Васей Пупкіним - Україна все одно рухається в ЄС, не дивлячись на північно-східний гавкіт.
Чтобы это было очевидным, нужны общепринятые KPI. Потому что для тебя это безвиз и томос, а для меня (и, предположу, shapo
тоже) - социальные стандарты и экономическая динамика
Независимо от стандартов чисто из геополитики в ближайшие десятилетия никто Украину ни в ЕС, ни в НАТО не ждет
Согласен. Но если саму цель интеграции понимать как сближение с европейцами по качеству жизни и гражданским свободам (а не как карго-культ "войдем в ЕС - станем европейцами"), то ничего не мешает это делать при любых настроениях брюссельской и вашингтонской бюрократии.
Это классическая ситуация "вам шашечки, или ехать". Шашечки выгодны политикам, чтобы зарабатывать очки на популизме, плюс небольшой прослойке экзальтированных ура-патриотов, а гражданскому обществу, бизнесу и пересичным нужно ехать...
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 20 жов, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:08
shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав:
Чушь.
От голода в Украине гибли не только украинские крестьяне, и понятие геноцид к искусственному голоду 1932-1933г неприменим.
Равно как и нынешняя Россия не фашистская, а в лучшем случае тоталитарная страна, причем намного меньше чем любимая украинской властью Турция Эрдогана
Селяни і були українцями в тому числі Кубані та поволжжя. Геноцид був не територіально
А почему казахов забыли?
А ведь рядом у киргизов голода не было.
Странный геноцид
Ліс рубають тріски летять; були побічні смерті і серед інших але найжорсткіший удар більшовики завдали саме українському свободолюбному селянству
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:09
Ukrainian написав:
Декілька млн
Які можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни
Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. КВН в Торонто пора организовывать - будете местной звездой
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:14
shapo написав: Ukrainian написав:
Декілька млн
Які можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни
Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. КВН в Торонто пора организовывать - будете местной звездой
Тю тобі
Сепари з Донбаса на РФ через три роки уже себе в груди б’ють що чисто кровні росіяни
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:15
shapo написав:
Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться.
А шо такого? В них же там історична батьківщина, як у євреїв в Палестині, от і поїхали будувати свій Ізраїль, непереможні воїни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:16
Replay написав:shapo
Гитлер вдохновленный безнаказанностью турков осуществил геноцид евреев независимо от исповедуемой религии, лояльности режиму и пр.
да нет
Гитлеру денег дали для Спасения Мира от Депрессии и "потребовали" с него Войну зачудить!
Нужна была Идея для объединения Германии!
По аналогии с Коммунизмом, чтобы Фрицы уверовали в свою Суперсилу и не сомневались в необходимости "Умирать за Германию"!
Вот им и Скормили фуфло, нашли виновных в том, почему Фрицы не стали Атлантами!
Дальше, Фрицев послали умирать за "Фюрера" и пр., с предсказуемым концом "Гитлер Капут".
Это был просто Бизнес Крупного Капитала, Мирового!
Но, секунду, обратите внимание, Фрицы при фюрере - многое построили, у них таки был потенциала не тупо "ИДЕЯ"!
Если бы фюрер, кричал о Превосходстве Нации и там Расы на фоне разбитых дорог, разворованных заводов и зарплат, с трудом покрывающих коммуналку, такого "фюрера" -послали бы в сад!
Но подставил немцев, Гитлер круто, по любому!
Послал на верную гибель!
Нац. идея, вот всё это "превосходство"- это тупик!
Убегаю, дальше без меня, воюйте за правду и пр.
Забавная трактовка истории.
Оказывается, не чувства побежденной нации с унизительным Версальским миром и безработица с гиперинфляцией вытолкнула на поверхность Гитлера, а какой-то крупный капитал. Кстати, только немецкий или еще и американский с Г. Фордом или евреи тоже постарались организовать за свои деньги себе Холокост?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:19
lapay написав: shapo написав:
Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться.
А шо такого? В них же там історична батьківщина, як у євреїв в Палестині, от і поїхали будувати свій Ізраїль, непереможні воїни.
Евреи начали строить Израиль с конца 19 века, а армяне за 30 лет поехали чтобы ассимилироваться.
Воистину нет границ у глупости, причем глупости даже без намека на какие-то доказательства
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:22
Ukrainian написав: shapo написав: Ukrainian написав:
Декілька млн
Які можуть бути докази. Процес асиміляції в дії, так як нинішній фашистській Росії кілька мільйонів українців уже росіяни
Совсем смешно. Азербайджанские армяне умудрились 30 лет назад убежать в Турцию которая никого не пускала и там за это время ассимилироваться. КВН в Торонто пора организовывать - будете местной звездой
Тю тобі
Сепари з Донбаса на РФ через три роки уже себе в груди б’ють що чисто кровні росіяни
Это и все твои доказательства?
В Донецке никогда не слышал украинской речи как и в Крыму, а армяне за 30 лет выучили турецкий и пошли в мечеть
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