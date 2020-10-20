Додано: Сер 21 жов, 2020 00:23

Сепари з Донбаса на РФ через три роки уже себе в груди б’ють що чисто кровні росіяни

Вот в этом и есть Проблема!Отсутствие Базовых понятий!Россиянин и Русский - это абсолютно разные понятия.В "России"- десятки национальностей, даже чкучи есть(слышали) и путин, "говорят" шо удмурт!Судя по виду - правду говорят.Таким образом, если бы, даже Гитлер получив гражданство России и перехал на ПМЖ, попадая в "законодательное поле" рашки - стал бы россиянином!Но вот русским, Адольфу стать было бы сложно!В Украине, преднамерено перпутали "русский" и "российский"!Зачем?Чтобы убрать связь с Киевом, с Киевской Русью, которая существовала до "московии" и пр.Кто это сделал?В частности Речь Посполитая, цель которой, как любой Империи(не исключая Российскую Империю), состояла в контроле за колониями.Уничтожить Гордость коренного населения, связь с Историей, с предками, уничтожить храмы, язык- вот задачи Империализма!Да, если что, Истоки Империализма в 21-м веке, это Капитал.Соответственно, Украина -освобождаясь от Российского Империализма, попадает под колониальную зависимость от Европейского Империализма!Что для российских олигархов, что для европейских олигархов -Украина, это Колония.Вопрос в том, как освободиться от рабства!Для этого, нужна власть, думающая о будущем Украины а не о своём кармане, об олигархах!Касаемо "национальностей", для Вас сообщаю, что из Писания, мы все от Адама и Евы произошли, соответственно имеем равные Права и Возможности и каждый, в зависимости от своего уровня развития - может себя проявить.Мне всё равно, какой национальности мой контрагент, друг, коллега, если мне с ним комфортно работать и общаться и с другой стороны, если родная сестра шизофреничка и дура, то мне с ней - некомфортно и я от неё себя изолировал!