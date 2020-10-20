Так і є.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:29
Re: Політичні дискусії
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:30
Re: Політичні дискусії
Ну все правильно - поїхали будувати Велику Вірменію, а там - бац, одні руїни і балакають не по вірменські. Ну шо робити, довелось асимілюватись, тим паче, азейбарджанську/турецьку вже знали. Так що все логічно.
А в Туреччині туристи, зарплати, могили предків. Живи і радій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:43
Да-да, а термин криптоармяне (т.е. скрытые армяне) просто так из воздуха появился? Им просто нравится скрывать свое происхождение? Почитай для общего развития об убитом Гранте Динке. Недавно убитом - в 2007-м году. Почитай и о решении ЕСПЧ против Турции по этому кейсу...
Додано: Сер 21 жов, 2020 00:09
Ну армяне то в Азербайджане живут и сейчас, а вот азербайджанцев в Армении не наблюдается вообще.
А к событиям в Сумгаите привел поток азербайджанских беженцев из Карабаха, которых в основном размещали в этом городе.
так что сперва выучи матчасть.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 21 жов, 2020 00:17
Это ты прежде чем врать расскажи сколько и где сейчас живет армян в Азербайджане. Азербайджанцев Карабаха армяне насиловали и убивали как в Сумгаите и Баку делали азербайджанцы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 21 жов, 2020 00:23
Ukrainian
Вот в этом и есть Проблема!
Отсутствие Базовых понятий!
Россиянин и Русский - это абсолютно разные понятия.
В "России"- десятки национальностей, даже чкучи есть(слышали) и путин, "говорят" шо удмурт! Судя по виду - правду говорят.
Таким образом, если бы, даже Гитлер получив гражданство России и перехал на ПМЖ, попадая в "законодательное поле" рашки - стал бы россиянином!
Но вот русским, Адольфу стать было бы сложно!
В Украине, преднамерено перпутали "русский" и "российский"!
Зачем?
Чтобы убрать связь с Киевом, с Киевской Русью, которая существовала до "московии" и пр.
Кто это сделал?
В частности Речь Посполитая, цель которой, как любой Империи(не исключая Российскую Империю), состояла в контроле за колониями.
Уничтожить Гордость коренного населения, связь с Историей, с предками, уничтожить храмы, язык- вот задачи Империализма!
Да, если что, Истоки Империализма в 21-м веке, это Капитал.
Соответственно, Украина -освобождаясь от Российского Империализма, попадает под колониальную зависимость от Европейского Империализма!
Что для российских олигархов, что для европейских олигархов -Украина, это Колония.
Вопрос в том, как освободиться от рабства!
Для этого, нужна власть, думающая о будущем Украины а не о своём кармане, об олигархах!
Касаемо "национальностей", для Вас сообщаю, что из Писания, мы все от Адама и Евы произошли, соответственно имеем равные Права и Возможности и каждый, в зависимости от своего уровня развития - может себя проявить.
Мне всё равно, какой национальности мой контрагент, друг, коллега, если мне с ним комфортно работать и общаться и с другой стороны, если родная сестра шизофреничка и дура, то мне с ней - некомфортно и я от неё себя изолировал!
Додано: Сер 21 жов, 2020 00:29
Re: Політичні дискусії
В українській мові немає слова «русский»
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 21 жов, 2020 00:32
В зависимости от "догматики" есть те народы, которые легко ассимилируются и есть такие, которых невозможно ассимилировать.
К примеру, евреи -не ассимилируются, потому, что у них своя Идеология и Мировоззрение, отличное от общепринятого.
В современной Украине, культивируется мировоззрение такое, что позволит украинцу легко ассимилироваться, стать частью другого социума.
А можно откровенно?
Да рабское мировоззрение культивируется у нас, в Украине!
Европа - это наща мечта! Соответственно европейцы, судя по нашей идеологии -всегда превосходили славян! И будут превосходить!
Продолжаем цепочу логическую?
Соответственно, европейцы для нас, высшая раса, наши Хозяева а мы, дешевая рабочая сила, которая должна работать на Хозяина, ублажать хохяина, отдать землю хозяину, умирать ради хозяина и пр.
И если нам повезёт стать европейцем, мы с радостью это сделаем и - забудем все наши корни!
Вам не кажется, что наше мировоззрение, которое нам навязывают, пронизано вот этой самой "меньшевартicтю"?
Додано: Сер 21 жов, 2020 00:46
Ukrainian Кто Вам такое сказал?
Руський был и есть у предков!
Даниила Галицкий, был князь Киевский и Король Руси.
Или Вы отказываетесь от Киевской Руси и от Даниила?
Так и от Святослава откажитесь, делов то?
Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 жов, 2020 00:47
Верно. И именно польское лобби выпипило из современного украинского слово "руський". Новояз сегодня дает единый перевод "російський" для двух слов разной этимологии "русский" и "российский". И это при том, что слово "руський" наиболее часто использовалось для самоидентификации украинцев Галичины в составе Речи Посполитой. История вся также пропитана антируськими нарративами, стирая память о киевской метрополии и империеобразующей роли. Мол, во все времена украинцы - униженный, угнетенный и порабощенный народ, который только и делал, что отбивался и искал внешний вектор
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