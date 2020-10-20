И именно польское лобби выпипило из современного украинского слово "руський".
Каждое Государство с амбициями, конкурирует с другими Государствами, с соседями.
Поэтому не удивительно, что Польша - в своих пределах, пытается влиять на соседей.
так было, так есть и так будет
Россия со своей стороны -империя, Европа, Британия и пр.
Сильные доминируют над слабыми.
Пока у нас не будет своей Идеологии, мы будем "терпилами".
Для начала, я вот, попытался разобраться в том, кто же забирает у нас ту часть Истории, которая была изначально. Там много интересного и не так всё просто, но отказываясь от Прошлого, мы теряем и Будущее!
А язык науки, надо было плавно переводить на английский! Плавно, с русского, на котром даже сейчас, общается 99% профессуры, включая отца и маму Зеленского!
Чтобы не было "закидонов", поясню ещё раз!
С Россией - нам не по пути, т.к. в ней у власти олигархи, высокая коррупция и нет объединяющих всех, Равных для всех прав, возможностей!
Европе - мы тоже нафик не нужны как Сильная, самодостаточная, Равная Украина!
Вот такая вот ситуация!
Кроме нас самих, нам никто не поможет!
И Власть наша нынешняя - олигархическая, по типу российской, если что!
И этой власти, не нужна ни наука ни образование наше! Им рабы нужны!
На этом фоне, все эти "языки" и "цвет глаз", поверьте - не играют такой важной роли, как нам это СМИ рассказывают...