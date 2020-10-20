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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6690669166926693 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 43 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 42% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: Сер 21 жов, 2020 01:00 zРадио И именно польское лобби выпипило из современного украинского слово "руський".

Каждое Государство с амбициями, конкурирует с другими Государствами, с соседями.

Поэтому не удивительно, что Польша - в своих пределах, пытается влиять на соседей.

так было, так есть и так будет

Россия со своей стороны -империя, Европа, Британия и пр.

Сильные доминируют над слабыми.



Пока у нас не будет своей Идеологии, мы будем "терпилами".

Для начала, я вот, попытался разобраться в том, кто же забирает у нас ту часть Истории, которая была изначально. Там много интересного и не так всё просто, но отказываясь от Прошлого, мы теряем и Будущее!



А язык науки, надо было плавно переводить на английский! Плавно, с русского, на котром даже сейчас, общается 99% профессуры, включая отца и маму Зеленского!



Чтобы не было "закидонов", поясню ещё раз!

С Россией - нам не по пути, т.к. в ней у власти олигархи, высокая коррупция и нет объединяющих всех, Равных для всех прав, возможностей!

Европе - мы тоже нафик не нужны как Сильная, самодостаточная, Равная Украина!



Вот такая вот ситуация!

Кроме нас самих, нам никто не поможет!

И Власть наша нынешняя - олигархическая, по типу российской, если что!

И этой власти, не нужна ни наука ни образование наше! Им рабы нужны!

На этом фоне, все эти "языки" и "цвет глаз", поверьте - не играют такой важной роли, как нам это СМИ рассказывают... Каждое Государство с амбициями, конкурирует с другими Государствами, с соседями.Поэтому не удивительно, что Польша - в своих пределах, пытается влиять на соседей.так было, так есть и так будетРоссия со своей стороны -империя, Европа, Британия и пр.Сильные доминируют над слабыми.Пока у нас не будет своей Идеологии, мы будем "терпилами".Для начала, я вот, попытался разобраться в том, кто же забирает у нас ту часть Истории, которая была изначально. Там много интересного и не так всё просто, но отказываясь от Прошлого, мы теряем и Будущее!А язык науки, надо было плавно переводить на английский! Плавно, с русского, на котром даже сейчас, общается 99% профессуры, включая отца и маму Зеленского!Чтобы не было "закидонов", поясню ещё раз!, т.к. в ней у власти олигархи, высокая коррупция и нет объединяющих всех, Равных для всех прав, возможностей!Европе - мы тоже нафик не нужны как Сильная, самодостаточная, Равная Украина!Вот такая вот ситуация!Кроме нас самих, нам никто не поможет!И Власть наша нынешняя - олигархическая, по типу российской, если что!И этой власти, не нужна ни наука ни образование наше! Им рабы нужны!На этом фоне, все эти "языки" и "цвет глаз", поверьте - не играют такой важной роли, как нам это СМИ рассказывают... Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 01:17, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2198 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 01:14



В России бытует мнение, что русский -это дескать, связано с верой и пр.

В корне ошибочно, т.к. на самом то деле, принадлежность к той или иной "Группе" - определяет не только общение, но и Мировоззрение!

Давайте вспомним, что при СССР - господствовал Атеизм, соответственно - ну какие же при атеизме будут "русские верующие"?



Можно принять такую точку зрения, что в основе мировоззрения, стоит та литература, культура, на которой воспитывается народ!

Но тогда, снова же, во времена СССР - это уже была советская, коммунистическая культура и литература, а не русская!



Видите, к чему приходим?

Что в современной России, проживают, в основном, отнюдь не русские а таки россияне!



Приватизировали названия, язык, историю.. да и Веру!

Крестил то Русь - Князь Владимир!



Просто, если послушать современные СМИ, то Украины-Руси, до 1991-го и не существовало, ну разве там были пару лет до коммуняк и при Гитлере... Продолжая тему "русскости" и "российскости".В России бытует мнение, что русский -это дескать, связано с верой и пр.В корне ошибочно, т.к. на самом то деле, принадлежность к той или иной "Группе" - определяет не только общение, но иДавайте вспомним, что при СССР - господствовал Атеизм, соответственно - ну какие же при атеизме будут "русские верующие"?Можно принять такую точку зрения, чтоНо тогда, снова же, во времена СССР - это уже была советская, коммунистическая культура и литература, а не русская!Видите, к чему приходим?Что в современной России, проживают, в основном, отнюдь не русские а таки россияне!Приватизировали названия, язык, историю.. да и Веру!Крестил то Русь - Князь Владимир!Просто, если послушать современные СМИ, то Украины-Руси, до 1991-го и не существовало, ну разве там были пару лет до коммуняк и при Гитлере... Replay

Повідомлень: 2198 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6690669166926693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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