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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 01:00

zРадио
И именно польское лобби выпипило из современного украинского слово "руський".

Каждое Государство с амбициями, конкурирует с другими Государствами, с соседями.
Поэтому не удивительно, что Польша - в своих пределах, пытается влиять на соседей.
так было, так есть и так будет
Россия со своей стороны -империя, Европа, Британия и пр.
Сильные доминируют над слабыми.

Пока у нас не будет своей Идеологии, мы будем "терпилами".
Для начала, я вот, попытался разобраться в том, кто же забирает у нас ту часть Истории, которая была изначально. Там много интересного и не так всё просто, но отказываясь от Прошлого, мы теряем и Будущее!

А язык науки, надо было плавно переводить на английский! Плавно, с русского, на котром даже сейчас, общается 99% профессуры, включая отца и маму Зеленского! :D

Чтобы не было "закидонов", поясню ещё раз!
С Россией - нам не по пути, т.к. в ней у власти олигархи, высокая коррупция и нет объединяющих всех, Равных для всех прав, возможностей!
Европе - мы тоже нафик не нужны как Сильная, самодостаточная, Равная Украина! :D

Вот такая вот ситуация!
Кроме нас самих, нам никто не поможет!
И Власть наша нынешняя - олигархическая, по типу российской, если что!
И этой власти, не нужна ни наука ни образование наше! Им рабы нужны! :(
На этом фоне, все эти "языки" и "цвет глаз", поверьте - не играют такой важной роли, как нам это СМИ рассказывают...
Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 01:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 01:14

Продолжая тему "русскости" и "российскости".

В России бытует мнение, что русский -это дескать, связано с верой и пр.
В корне ошибочно, т.к. на самом то деле, принадлежность к той или иной "Группе" - определяет не только общение, но и Мировоззрение!
Давайте вспомним, что при СССР - господствовал Атеизм, соответственно - ну какие же при атеизме будут "русские верующие"?

Можно принять такую точку зрения, что в основе мировоззрения, стоит та литература, культура, на которой воспитывается народ!
Но тогда, снова же, во времена СССР - это уже была советская, коммунистическая культура и литература, а не русская! :D

Видите, к чему приходим?
Что в современной России, проживают, в основном, отнюдь не русские а таки россияне! :D

Приватизировали названия, язык, историю.. да и Веру!
Крестил то Русь - Князь Владимир!

Просто, если послушать современные СМИ, то Украины-Руси, до 1991-го и не существовало, ну разве там были пару лет до коммуняк и при Гитлере... :D
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