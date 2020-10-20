Додано: Сер 21 жов, 2020 01:00

И именно польское лобби выпипило из современного украинского слово "руський".

Каждое Государство с амбициями, конкурирует с другими Государствами, с соседями.Поэтому не удивительно, что Польша - в своих пределах, пытается влиять на соседей.так было, так есть и так будетРоссия со своей стороны -империя, Европа, Британия и пр.Сильные доминируют над слабыми.Пока у нас не будет своей Идеологии, мы будем "терпилами".Для начала, я вот, попытался разобраться в том, кто же забирает у нас ту часть Истории, которая была изначально. Там много интересного и не так всё просто, но отказываясь от Прошлого, мы теряем и Будущее!А язык науки, надо было плавно переводить на английский! Плавно, с русского, на котром даже сейчас, общается 99% профессуры, включая отца и маму Зеленского!Чтобы не было "закидонов", поясню ещё раз!, т.к. в ней у власти олигархи, высокая коррупция и нет объединяющих всех, Равных для всех прав, возможностей!Европе - мы тоже нафик не нужны как Сильная, самодостаточная, Равная Украина!Вот такая вот ситуация!Кроме нас самих, нам никто не поможет!И Власть наша нынешняя - олигархическая, по типу российской, если что!И этой власти, не нужна ни наука ни образование наше! Им рабы нужны!На этом фоне, все эти "языки" и "цвет глаз", поверьте - не играют такой важной роли, как нам это СМИ рассказывают...