Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И именно польское лобби выпипило из современного украинского слово "руський".
Каждое Государство с амбициями, конкурирует с другими Государствами, с соседями. Поэтому не удивительно, что Польша - в своих пределах, пытается влиять на соседей. так было, так есть и так будет Россия со своей стороны -империя, Европа, Британия и пр. Сильные доминируют над слабыми.
Пока у нас не будет своей Идеологии, мы будем "терпилами". Для начала, я вот, попытался разобраться в том, кто же забирает у нас ту часть Истории, которая была изначально. Там много интересного и не так всё просто, но отказываясь от Прошлого, мы теряем и Будущее!
А язык науки, надо было плавно переводить на английский! Плавно, с русского, на котром даже сейчас, общается 99% профессуры, включая отца и маму Зеленского!
Чтобы не было "закидонов", поясню ещё раз! С Россией - нам не по пути, т.к. в ней у власти олигархи, высокая коррупция и нет объединяющих всех, Равных для всех прав, возможностей! Европе - мы тоже нафик не нужны как Сильная, самодостаточная, Равная Украина!
Вот такая вот ситуация! Кроме нас самих, нам никто не поможет! И Власть наша нынешняя - олигархическая, по типу российской, если что! И этой власти, не нужна ни наука ни образование наше! Им рабы нужны! На этом фоне, все эти "языки" и "цвет глаз", поверьте - не играют такой важной роли, как нам это СМИ рассказывают...
Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 01:17, всього редагувалось 1 раз.
В России бытует мнение, что русский -это дескать, связано с верой и пр. В корне ошибочно, т.к. на самом то деле, принадлежность к той или иной "Группе" - определяет не только общение, но и Мировоззрение! Давайте вспомним, что при СССР - господствовал Атеизм, соответственно - ну какие же при атеизме будут "русские верующие"?
Можно принять такую точку зрения, что в основе мировоззрения, стоит та литература, культура, на которой воспитывается народ! Но тогда, снова же, во времена СССР - это уже была советская, коммунистическая культура и литература, а не русская!
Видите, к чему приходим? Что в современной России, проживают, в основном, отнюдь не русские а таки россияне!
Приватизировали названия, язык, историю.. да и Веру! Крестил то Русь - Князь Владимир!
Просто, если послушать современные СМИ, то Украины-Руси, до 1991-го и не существовало, ну разве там были пару лет до коммуняк и при Гитлере...
lapay написав:Ну все правильно - поїхали будувати Велику Вірменію, а там - бац, одні руїни і балакають не по вірменські. Ну шо робити, довелось асимілюватись, тим паче, азейбарджанську/турецьку вже знали. Так що все логічно. А в Туреччині туристи, зарплати, могили предків. Живи і радій.
В Турции действительно живет около 70 тыс. армян, в основном в Стамбуле. Во время геноцида 1915 г. стамбульских армян по каким-то причинами не трогали.
Армяне из Баку, Сумгаита и прочих мест бежали - кто куда. Кто - в Армению, кто в Карабах, кто - в Россию, Европу, в Украине тоже какая-то их часть осела.
Я догадываюсь, почему вы так армян не любите - завидуете. И у армян и у украинцев - агрессивный тоталитарный восточный сосед, страна-бензоколонка с в 3,5 раза большим населением, гораздо большей армией. Но Украина сдала Крым без боя, а Армения отчаянно дерется за каждый километр Карабаха.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
shapo написав:а не обывателю которому Крым не очень и нужен
Якщо не потрібен то навіщо згадує за Крим? Я думаю кличку тягнибоку та турчинову Крим теж не був потрібний інакше б не здали без жодного пострілу
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".