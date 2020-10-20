Додано: Сер 21 жов, 2020 09:19

Я думаю кличку тягнибоку та турчинову Крим теж не був потрібний інакше б не здали без жодного пострілу

Ответ неверен.Попробйте включить мозг.Украина в 2014-м году избирает резкую смену идеологии в сторону ОУН-УПА, Бандеры, Шухевича!Однако, эту идеологию, по тем или иным причинам, отвергает значительная часть населения самой Украины, к примеру, те же крымчане или донецк.То есть, начиная войну с Россией за Крым в 2014-м, нужно было воевать не только с Россией, но и с 90% населения Крыма.Подобная война, с овобождением захваченных Россией территрий, невозможна без мощнейших репрессий против местного населения, создания лагерей и тюрем, средств утилизации останков непокорных и пр.Как Вы думаете, готово ли было НАТО идти на подобное - открыто?Второе и главное.Насколько я слышал, когда происходила аннексия Крыма, Киев звонил в Европу и США и консультировался по возникшим вопросам.Так вот, Запад "умыл руки" и не дал никаких гарантий вступления в реальное противостояние с российской армией за интересы Украины.Турчинов, находясь при памяти, осознавал, что применение украинской армии без поддержки НАТО, против российской армии, может привести к потере государственного суверенитета Украины.Потому и сдали Крым.Вообще, все вот эти самые нынешние проблемы, думаю, созданы некими "Кукловодами" и их цели легко просматриваются, однако озвучить их - не сможет ни один из политиков из-за непопуляроности этих целей.Противостояние вот этих идеологий, внедрение их в мозги простых граждан, сделано с одной целью - "Разделяй и властвуй", с целью уничтожения реального потенциала Украины, превращения Украины в придаток Империй, в колонию, с целью сокращения населения Украины и в перспективе, расчленения Украины.У меня, лично, сложилось впечатление, что Крупные державы, в настоящее время, соперничают за то, какую часть Украины они поглотят.Россия, Польща-Венгрия-Румыния, Турция - явно намекают на своё желание поучаствовать в распиле Украины.К примеру, Турция, готова активно поддержать Украину в борьбе за Крым!Это прекрасно, но есть подозрение, что после освобождения Крыма от москалей, сам Крым - станет турецким, уже через пару десятилетий!ну а собственными силами, противостоять москалям, как выше опсано, Украина не сможет, бюджет в разы меньше и тот, на заёмных средствах построен.Вы просто анализируйте, думайте, погуглите что и как, в интернете всё есть, у кого сколько самолётов, танков и крылатых ракет и пр., есть и видение будущего мироустройства, что будет с границами и т.д.Массовое сокращение населения Украины, с оттоком рабочей силы как в Европу, так и в Россию, с распродажей земель, уничтожение науки и образования и пр., это как раз и есть Сепаратизм, неприкрытый геноцид проводящийся сверхдержавами против Украины.Власть же, думает только о себе и мечтает свою "пенсию" проводить за границей, т.е. "высосать с Украины всё и свалить".Да, народу, не дают не только Права выбрать, не дают возможности даже появиться реальным, проукраинским политикам.