Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В России бытует мнение, что русский -это дескать, связано с верой и пр. В корне ошибочно, т.к. на самом то деле, принадлежность к той или иной "Группе" - определяет не только общение, но и Мировоззрение! Давайте вспомним, что при СССР - господствовал Атеизм, соответственно - ну какие же при атеизме будут "русские верующие"?
Можно принять такую точку зрения, что в основе мировоззрения, стоит та литература, культура, на которой воспитывается народ! Но тогда, снова же, во времена СССР - это уже была советская, коммунистическая культура и литература, а не русская!
Видите, к чему приходим? Что в современной России, проживают, в основном, отнюдь не русские а таки россияне!
Приватизировали названия, язык, историю.. да и Веру! Крестил то Русь - Князь Владимир!
Просто, если послушать современные СМИ, то Украины-Руси, до 1991-го и не существовало, ну разве там были пару лет до коммуняк и при Гитлере...
lapay написав:Ну все правильно - поїхали будувати Велику Вірменію, а там - бац, одні руїни і балакають не по вірменські. Ну шо робити, довелось асимілюватись, тим паче, азейбарджанську/турецьку вже знали. Так що все логічно. А в Туреччині туристи, зарплати, могили предків. Живи і радій.
В Турции действительно живет около 70 тыс. армян, в основном в Стамбуле. Во время геноцида 1915 г. стамбульских армян по каким-то причинами не трогали.
Армяне из Баку, Сумгаита и прочих мест бежали - кто куда. Кто - в Армению, кто в Карабах, кто - в Россию, Европу, в Украине тоже какая-то их часть осела.
Я догадываюсь, почему вы так армян не любите - завидуете. И у армян и у украинцев - агрессивный тоталитарный восточный сосед, страна-бензоколонка с в 3,5 раза большим населением, гораздо большей армией. Но Украина сдала Крым без боя, а Армения отчаянно дерется за каждый километр Карабаха.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
shapo написав:а не обывателю которому Крым не очень и нужен
Якщо не потрібен то навіщо згадує за Крим? Я думаю кличку тягнибоку та турчинову Крим теж не був потрібний інакше б не здали без жодного пострілу
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Странные вопросы задают представители рошена и турчинов, вместо того, чтобы самим ответить на прямой вопрос - защищать свою территорию государству нужно как львица защищает своих детей от опасности или достаточно ссылаться на левые бумажки и прочее фуфло про армию, которая "не готова" к чему-то, когда агрессор не стесняясь топчет Крым, систематично вывозит к себе оборудование захваченных украинских предприятий, устраивает второй майдан как составной элемент типичной операции по отжиму территорий?
Яркие примеры первого подхода - Финляндия в войне с агрессивным СССР, конфликт Украины и России из-за Тузлы, блокада и не сдача Ленинграда... В них четко виден государственный подход по организации всеобщего отпора агрессору, что привело к победе и сохранению территорий.
Опять все, оторванное от реальности форумное скрепечество, стоявшее под военкоматами в 2014 году (или же кричавшее "Раисся введи"), тему Крыма поднимает, почему мол Турчинов не дал команду... Напомню лицемерным фантазерам, что Турчинов не был избранным президентом, а всего лишь ВО назначенный ВР и решение принимало РНБО, на котором он единственный был за введение ВП. Но для развития, хоть своего избранника послушайте.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 21 жов, 2020 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Tegularius написав:Я догадываюсь, почему вы так армян не любите - завидуете. И у армян и у украинцев - агрессивный тоталитарный восточный сосед, страна-бензоколонка с в 3,5 раза большим населением, гораздо большей армией. Но Украина сдала Крым без боя, а Армения отчаянно дерется за каждый километр Карабаха.
Не вгадали. Ви почитайте, що пишуть про вірмен, які живуть в РФ, прості росіяни, коментуючи цей конфлікт. А про азейбарджанців нічого поганого не пишуть, хоч там їх живе не менше. Бо хитродупих ніде не люблять, не залежно від їх віри чи історичної батьківщині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Я думаю кличку тягнибоку та турчинову Крим теж не був потрібний інакше б не здали без жодного пострілу
Ответ неверен. Попробйте включить мозг.
Итак, Крым - территория Украины! Украина в 2014-м году избирает резкую смену идеологии в сторону ОУН-УПА, Бандеры, Шухевича! Однако, эту идеологию, по тем или иным причинам, отвергает значительная часть населения самой Украины, к примеру, те же крымчане или донецк.
То есть, начиная войну с Россией за Крым в 2014-м, нужно было воевать не только с Россией, но и с 90% населения Крыма. Подобная война, с овобождением захваченных Россией территрий, невозможна без мощнейших репрессий против местного населения, создания лагерей и тюрем, средств утилизации останков непокорных и пр. Как Вы думаете, готово ли было НАТО идти на подобное - открыто?
Второе и главное. Насколько я слышал, когда происходила аннексия Крыма, Киев звонил в Европу и США и консультировался по возникшим вопросам. Так вот, Запад "умыл руки" и не дал никаких гарантий вступления в реальное противостояние с российской армией за интересы Украины. Турчинов, находясь при памяти, осознавал, что применение украинской армии без поддержки НАТО, против российской армии, может привести к потере государственного суверенитета Украины.
Потому и сдали Крым.
Вообще, все вот эти самые нынешние проблемы, думаю, созданы некими "Кукловодами" и их цели легко просматриваются, однако озвучить их - не сможет ни один из политиков из-за непопуляроности этих целей.
Противостояние вот этих идеологий, внедрение их в мозги простых граждан, сделано с одной целью - "Разделяй и властвуй", с целью уничтожения реального потенциала Украины, превращения Украины в придаток Империй, в колонию, с целью сокращения населения Украины и в перспективе, расчленения Украины.
У меня, лично, сложилось впечатление, что Крупные державы, в настоящее время, соперничают за то, какую часть Украины они поглотят. Россия, Польща-Венгрия-Румыния, Турция - явно намекают на своё желание поучаствовать в распиле Украины. К примеру, Турция, готова активно поддержать Украину в борьбе за Крым! Это прекрасно, но есть подозрение, что после освобождения Крыма от москалей, сам Крым - станет турецким, уже через пару десятилетий! ну а собственными силами, противостоять москалям, как выше опсано, Украина не сможет, бюджет в разы меньше и тот, на заёмных средствах построен.
Вы просто анализируйте, думайте, погуглите что и как, в интернете всё есть, у кого сколько самолётов, танков и крылатых ракет и пр., есть и видение будущего мироустройства, что будет с границами и т.д.
Массовое сокращение населения Украины, с оттоком рабочей силы как в Европу, так и в Россию, с распродажей земель, уничтожение науки и образования и пр., это как раз и есть Сепаратизм, неприкрытый геноцид проводящийся сверхдержавами против Украины. Власть же, думает только о себе и мечтает свою "пенсию" проводить за границей, т.е. "высосать с Украины всё и свалить". Да, народу, не дают не только Права выбрать, не дают возможности даже появиться реальным, проукраинским политикам.
Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 09:25, всього редагувалось 1 раз.