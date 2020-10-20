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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 5.9 5 43
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0
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9
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5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:20

  lapay написав:А про азейбарджанців нічого поганого не пишуть, хоч там їх живе не менше.


Служил в армии и с арами, и с азерами. Ары более добродушный народ, азеры по моему мнению более злобные, часто изподтишка действуют. По крайней мере украинский и армянский призывы всегда нормально существовали между собой. А азеры, особенно, когда их много в роте, часто издевались над молодыми, особенно гоняли почему-то украинских западенцев, и часто очень безжалостно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:27

freeze
украинский и армянский призывы всегда нормально существовали между собой

Разное "вероисповедание" у армян и азербайджанцев, там и мировоззрение в корне отличается.
Программы разные закладываются, с пелёнок.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:31

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Служил в армии и с арами, и с азерами. Ары более добродушный народ, азеры по моему мнению более злобные, часто изподтишка действуют. По крайней мере украинский и армянский призывы всегда нормально существовали между собой. А азеры, особенно, когда их много в роте, часто издевались над молодыми, особенно гоняли почему-то украинских западенцев, и часто очень безжалостно.

В мене протилежні спогади. З азерами дружив, а вірмени намагались пролізти на теплі місця, на кухню чи склад. Армійська приказка "Самый хитрый из армян рядовой ..ян" не втратила своєї актуальності. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:34

  freeze написав:
  lapay написав:А про азейбарджанців нічого поганого не пишуть, хоч там їх живе не менше.


Служил в армии и с арами, и с азерами. Ары более добродушный народ, азеры по моему мнению более злобные, часто изподтишка действуют. По крайней мере украинский и армянский призывы всегда нормально существовали между собой. А азеры, особенно, когда их много в роте, часто издевались над молодыми, особенно гоняли почему-то украинских западенцев, и часто очень безжалостно.

согласен,с арами и бухать веселее)

Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 21 жов, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:38

В підтвердження викладеного раніше відео від 5 каналу про знищення армії зеленою владою.
unicdima, спопробуй назвати ВВС News Україна порохоботами.
"Армія на паузі". Чи залишиться українське військо без їжі, зброї та реформ
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Пошла очередная порция компромата на Байдена :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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