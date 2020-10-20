Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:А про азейбарджанців нічого поганого не пишуть, хоч там їх живе не менше.
Служил в армии и с арами, и с азерами. Ары более добродушный народ, азеры по моему мнению более злобные, часто изподтишка действуют. По крайней мере украинский и армянский призывы всегда нормально существовали между собой. А азеры, особенно, когда их много в роте, часто издевались над молодыми, особенно гоняли почему-то украинских западенцев, и часто очень безжалостно.
freeze написав:Служил в армии и с арами, и с азерами. Ары более добродушный народ, азеры по моему мнению более злобные, часто изподтишка действуют. По крайней мере украинский и армянский призывы всегда нормально существовали между собой. А азеры, особенно, когда их много в роте, часто издевались над молодыми, особенно гоняли почему-то украинских западенцев, и часто очень безжалостно.
В мене протилежні спогади. З азерами дружив, а вірмени намагались пролізти на теплі місця, на кухню чи склад. Армійська приказка "Самый хитрый из армян рядовой ..ян" не втратила своєї актуальності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:А про азейбарджанців нічого поганого не пишуть, хоч там їх живе не менше.
Служил в армии и с арами, и с азерами. Ары более добродушный народ, азеры по моему мнению более злобные, часто изподтишка действуют. По крайней мере украинский и армянский призывы всегда нормально существовали между собой. А азеры, особенно, когда их много в роте, часто издевались над молодыми, особенно гоняли почему-то украинских западенцев, и часто очень безжалостно.
согласен,с арами и бухать веселее)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 21 жов, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"