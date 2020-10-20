Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ватніки почнуть плакатись, що Московія втрачає лідерські позиції в регіонах.
Поразительная способность украинского политикума не видеть дальше своего носа. Нашли очередного благодетеля, Турцию. Да у новоявленного турецкого султана территориальные аппетиты, в т.ч.в Украине, побольше чем у московского царя. И Украине в этом альянсе опять быть в привычном уже качестве - лохом.
«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции. За минувший понедельник в зоне конфликта были уничтожены порядка пяти БПЛА. Кадрами с обломками турецкого дрона поделились в Минобороны самопровозглашенной НКР.
согласно армянской статистике они две сотни БПЛА насбивали и два десятка самолетов армяне такие же брехливые как вы русские и наши порохоботы.
Не знаю, ка по армянской статистике, но тут -чистая правда
После того, как Азербайджан задействовал для нанесения ударов по территории НКР и Армении турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, Россия неожиданно пустила в ход своё уникальное вооружение, засечь которое оказалось невозможно, и оно менее чем за 48 часов уничтожило 9 ударных беспилотников Bayraktar TB-2 на сумму порядка 8-10 миллионов долларов.
Согласно данным источников, после провокационных действий Турции с полётами ударных дронов Bayraktar TB-2 рядом с российской военной базой в Гюмри, Россия вынуждена была прибегнуть к постановке на постоянное боевое дежурство комплексов «Красуха-4», которые и оказались причастны к геноциду турецких дронов, заставляя последние падать прямо на территорию НКР и Армении. В пользу использования мощных средств РЭБ против турецких дронов свидетельствуют фотографии с беспилотниками Bayraktar TB-2, которые были «сбиты», но при этом на фюзеляже которых отсутствуют какие-либо следы, позволяющие утверждать, что дроны были поражены средствами ПВО.
На фото действительно представлены БПЛА после падения, без поражения их ракетами ПВО или зенитными снарядами.
После того, как Азербайджан задействовал для нанесения ударов по территории НКР и Армении турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, Россия неожиданно пустила в ход своё уникальное вооружение, засечь которое оказалось невозможно, и оно менее чем за 48 часов уничтожило 9 ударных беспилотников Bayraktar TB-2 на сумму порядка 8-10 миллионов долларов. Подробнее на: https://avia.pro/news/no-fly-zone-rossi ... lish-za-48
Вірмени розширили ареал своїх фейків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
На фото действительно представлены БПЛА после падения, без поражения их ракетами ПВО или зенитными снарядами.
После того, как Азербайджан задействовал для нанесения ударов по территории НКР и Армении турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, Россия неожиданно пустила в ход своё уникальное вооружение, засечь которое оказалось невозможно, и оно менее чем за 48 часов уничтожило 9 ударных беспилотников Bayraktar TB-2 на сумму порядка 8-10 миллионов долларов. Подробнее на: https://avia.pro/news/no-fly-zone-rossi ... lish-za-48
Вірмени розширили ареал своїх фейків.
Это (avia.pro) авторитетный российский сайт про авиацию. На нем, например, можно посмотреть истинные масштабы азербайджанского продвижения в этой войне и множество видео с поражением армянской военной техники с беспилотников.
Волгарь написав:Это (avia.pro) авторитетный российский сайт про авиацию. На нем, например, можно посмотреть истинные масштабы азербайджанского продвижения в этой войне и множество видео с поражением армянской военной техники с беспилотников.
Це не має значення. Має значення факт фейка про чудо-зброю, яка порушує закони фізики. Глушилки застовоють і на Донбасі, обидві сторони. Вони апріорі не мають великого радіусу дії, і ніяк не можуть повпливати на бої в Карабаху, з російських військових баз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Волгарь написав:Это (avia.pro) авторитетный российский сайт про авиацию. На нем, например, можно посмотреть истинные масштабы азербайджанского продвижения в этой войне и множество видео с поражением армянской военной техники с беспилотников.
Це не має значення. Має значення факт фейка про чудо-зброю, яка порушує закони фізики. Глушилки застовоють і на Донбасі, обидві сторони. Вони апріорі не мають великого радіусу дії, і ніяк не можуть повпливати на бої в Карабаху, з російських військових баз.
Вы как всегда противоречите объективной реальности - на фото показаны именно разбившиеся беспилотники, причиной падения которых, очевидно, стало вовсе не воздействие боеприпасов.
zРадио написав:Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!
Так це азейбарджанці в Туреччині їх вирізали? І ще одне питання - де ділись азербайджанці, з НКАО і семи окупованих районів, якщо зараз в "Арцаху" проживає [b]шість азербайджанців.[/b] А після цього можеш і далі розповідати про геноциди і національну справедливість. І в суд не забудь подати, мораліст.
Это началось еще в СССР:
В 1947 году первый секретарь Коммунистической партии Армении Григорий Арутинов добился[153] принятия Советом министров СССР постановления «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР», в результате чего до 100 тысяч азербайджанцев[154] подверглись переселению «на добровольных началах» (а по сути — депортации[155][156][157]) в Азербайджан[158] в течение следующих четырёх лет, по плану уступая места своего проживания армянским репатриантам из-за рубежа. К 1959 году численность азербайджанцев сократилась до 107 тысяч[159]. В Ереване доля азербайджанцев, некогда составлявших большинство населения, упала до 0,7 % в 1979 году и 0,1 % — в 1989[155].
События в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР привели к тому, что азербайджанцы в Армянской ССР всё чаще стали подвергаться преследованиям и вытесняться из республики[160]. Таким образом, остававшиеся до 1991 года азербайджанцы почти полностью покинули Армению[161][162].