Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!

В 1947 году первый секретарь Коммунистической партии Армении Григорий Арутинов добился[153] принятия Советом министров СССР постановления «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР», в результате чего до 100 тысяч азербайджанцев[154] подверглись переселению «на добровольных началах» (а по сути — депортации[155][156][157]) в Азербайджан[158] в течение следующих четырёх лет, по плану уступая места своего проживания армянским репатриантам из-за рубежа. К 1959 году численность азербайджанцев сократилась до 107 тысяч[159]. В Ереване доля азербайджанцев, некогда составлявших большинство населения, упала до 0,7 % в 1979 году и 0,1 % — в 1989[155].



События в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР привели к тому, что азербайджанцы в Армянской ССР всё чаще стали подвергаться преследованиям и вытесняться из республики[160]. Таким образом, остававшиеся до 1991 года азербайджанцы почти полностью покинули Армению[161][162].