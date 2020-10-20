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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6692669366946695

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:45

  Frant написав:Новини про українсько-турецьке військово-економічне співробітництво:
https://petrimazepa.com/schit_chernogo_ ... ha_oborona

Ватніки почнуть плакатись, що Московія втрачає лідерські позиції в регіонах.


Поразительная способность украинского политикума не видеть дальше своего носа.
Нашли очередного благодетеля, Турцию.
Да у новоявленного турецкого султана территориальные аппетиты, в т.ч.в Украине, побольше чем у московского царя.
И Украине в этом альянсе опять быть в привычном уже качестве - лохом.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:31

  unicdima написав:
  Волгарь написав:
«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции. За минувший понедельник в зоне конфликта были уничтожены порядка пяти БПЛА. Кадрами с обломками турецкого дрона поделились в Минобороны самопровозглашенной НКР.

https://avia.pro/news/rossiya-pomogla-a ... tozheny-za

согласно армянской статистике они две сотни БПЛА насбивали и два десятка самолетов :D
армяне такие же брехливые как вы русские и наши порохоботы. :D

Не знаю, ка по армянской статистике, но тут -чистая правда
После того, как Азербайджан задействовал для нанесения ударов по территории НКР и Армении турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, Россия неожиданно пустила в ход своё уникальное вооружение, засечь которое оказалось невозможно, и оно менее чем за 48 часов уничтожило 9 ударных беспилотников Bayraktar TB-2 на сумму порядка 8-10 миллионов долларов.

Согласно данным источников, после провокационных действий Турции с полётами ударных дронов Bayraktar TB-2 рядом с российской военной базой в Гюмри, Россия вынуждена была прибегнуть к постановке на постоянное боевое дежурство комплексов «Красуха-4», которые и оказались причастны к геноциду турецких дронов, заставляя последние падать прямо на территорию НКР и Армении.
В пользу использования мощных средств РЭБ против турецких дронов свидетельствуют фотографии с беспилотниками Bayraktar TB-2, которые были «сбиты», но при этом на фюзеляже которых отсутствуют какие-либо следы, позволяющие утверждать, что дроны были поражены средствами ПВО.

https://avia.pro/news/no-fly-zone-rossi ... lish-za-48
На фото действительно представлены БПЛА после падения, без поражения их ракетами ПВО или зенитными снарядами.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:38

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Проклятые сторонники демократов из ютубных модераторов забанили ?
уже и сам запутался))

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:47

Волгарь
На фото действительно представлены БПЛА после падения, без поражения их ракетами ПВО или зенитными снарядами.

После того, как Азербайджан задействовал для нанесения ударов по территории НКР и Армении турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, Россия неожиданно пустила в ход своё уникальное вооружение, засечь которое оказалось невозможно, и оно менее чем за 48 часов уничтожило 9 ударных беспилотников Bayraktar TB-2 на сумму порядка 8-10 миллионов долларов.
Подробнее на: https://avia.pro/news/no-fly-zone-rossi ... lish-za-48

:mrgreen:
Вірмени розширили ареал своїх фейків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:59

  lapay написав:Волгарь
На фото действительно представлены БПЛА после падения, без поражения их ракетами ПВО или зенитными снарядами.

После того, как Азербайджан задействовал для нанесения ударов по территории НКР и Армении турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, Россия неожиданно пустила в ход своё уникальное вооружение, засечь которое оказалось невозможно, и оно менее чем за 48 часов уничтожило 9 ударных беспилотников Bayraktar TB-2 на сумму порядка 8-10 миллионов долларов.
Подробнее на: https://avia.pro/news/no-fly-zone-rossi ... lish-za-48

:mrgreen:
Вірмени розширили ареал своїх фейків.

Это (avia.pro) авторитетный российский сайт про авиацию. На нем, например, можно посмотреть истинные масштабы азербайджанского продвижения в этой войне и множество видео с поражением армянской военной техники с беспилотников.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:07

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Это (avia.pro) авторитетный российский сайт про авиацию. На нем, например, можно посмотреть истинные масштабы азербайджанского продвижения в этой войне и множество видео с поражением армянской военной техники с беспилотников.

Це не має значення. Має значення факт фейка про чудо-зброю, яка порушує закони фізики. Глушилки застовоють і на Донбасі, обидві сторони. Вони апріорі не мають великого радіусу дії, і ніяк не можуть повпливати на бої в Карабаху, з російських військових баз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:21

  lapay написав:
  Волгарь написав:Это (avia.pro) авторитетный российский сайт про авиацию. На нем, например, можно посмотреть истинные масштабы азербайджанского продвижения в этой войне и множество видео с поражением армянской военной техники с беспилотников.

Це не має значення. Має значення факт фейка про чудо-зброю, яка порушує закони фізики. Глушилки застовоють і на Донбасі, обидві сторони. Вони апріорі не мають великого радіусу дії, і ніяк не можуть повпливати на бої в Карабаху, з російських військових баз.

Вы как всегда противоречите объективной реальности - на фото показаны именно разбившиеся беспилотники, причиной падения которых, очевидно, стало вовсе не воздействие боеприпасов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:28

  lapay написав:
  zРадио написав:Еще один плясун на костях - прекрасно знает, что во время ПМВ турками было уничтожено более миллиона армян исключительно по национальному признаку, и продолжает прикидываться шлангом, мол "способов решения национальных вопросов много". Да, много, но армянам турки вариантов на выбор не оставляли!

Так це азейбарджанці в Туреччині їх вирізали? І ще одне питання - де ділись азербайджанці, з НКАО і семи окупованих районів, якщо зараз в "Арцаху" проживає [b]шість азербайджанців.[/b]
А після цього можеш і далі розповідати про геноциди і національну справедливість. І в суд не забудь подати, мораліст.

Это началось еще в СССР:
В 1947 году первый секретарь Коммунистической партии Армении Григорий Арутинов добился[153] принятия Советом министров СССР постановления «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР», в результате чего до 100 тысяч азербайджанцев[154] подверглись переселению «на добровольных началах» (а по сути — депортации[155][156][157]) в Азербайджан[158] в течение следующих четырёх лет, по плану уступая места своего проживания армянским репатриантам из-за рубежа. К 1959 году численность азербайджанцев сократилась до 107 тысяч[159]. В Ереване доля азербайджанцев, некогда составлявших большинство населения, упала до 0,7 % в 1979 году и 0,1 % — в 1989[155].

События в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР привели к тому, что азербайджанцы в Армянской ССР всё чаще стали подвергаться преследованиям и вытесняться из республики[160]. Таким образом, остававшиеся до 1991 года азербайджанцы почти полностью покинули Армению[161][162].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B8
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