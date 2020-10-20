Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану:
Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» – один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.
У нас немає часу на бюрократичні зволікання та узгодження. Тому на підставі нашого обговорення прошу також негайно виконати мої протокольні доручення:
...відновлення боєздатності ЗСУ,
…мобілізація,
...передислокація військ,
…у випадку вторгнення використовувати всі наявні сили і засоби, у випадку штурму військових частин, з метою захисту життя військовослужбовців та забезпечення виконання поставлених завдань, використовувати зброю відповідно до вимог військових статутів…."
Турчинов єдиний, хто голосував ЗА. Окремо хочу виділити слова Тимошенко:
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!
Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру
На фото один (упав через технічні проблеми?) Де фото інших восьми?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
видимо, для lapay переселение с правом вывоза 500 кг личного багажа - это почти то же самое, что быть зарезанным на глазах у семьи, членов которой ждет та же участь. А иначе понять сравнение ситуации с азербайджанцами в Армении и армянами в Турции просто невозможно