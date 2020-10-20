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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6693669466956696

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:01

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:на фото показаны именно разбившиеся беспилотники, причиной падения которых, очевидно, стало вовсе не воздействие боеприпасов.

Вы свою ссылку смотрели? Наверно нет, иначе увидели бы, что на фото показан 1 (один) беспилотник, снятый с двух точек.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:10

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:Но Украина сдала Крым без боя

Ти особисто був готовий воювати за Крим ?


Этот вопрос уместно задать самому себе, Турчинову, Тягнибоку, Кличку и майданщикам, т. е. всем патриотам, а не обывателю которому Крым не очень и нужен

Поважна редакція, прошу банити людей за постійне розповсюдження брехливої інформації, що Крим здав Турчинов.
Ось докази:
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
Цитата:
Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану:

Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» – один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.

У нас немає часу на бюрократичні зволікання та узгодження. Тому на підставі нашого обговорення прошу також негайно виконати мої протокольні доручення:

...відновлення боєздатності ЗСУ,

…мобілізація,

...передислокація військ,

…у випадку вторгнення використовувати всі наявні сили і засоби, у випадку штурму військових частин, з метою захисту життя військовослужбовців та забезпечення виконання поставлених завдань, використовувати зброю відповідно до вимог військових статутів…."

Турчинов єдиний, хто голосував ЗА.
Окремо хочу виділити слова Тимошенко:
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!

Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:39

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:разбившиеся беспилотники

На фото один (упав через технічні проблеми?)
Де фото інших восьми?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:40

yanyura

видимо, для lapay переселение с правом вывоза 500 кг личного багажа - это почти то же самое, что быть зарезанным на глазах у семьи, членов которой ждет та же участь. А иначе понять сравнение ситуации с азербайджанцами в Армении и армянами в Турции просто невозможно
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:48

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:49

Положение сторон в Карабахе на утро 21-го
https://avia.pro/news/azerbaydzhan-za-n ... o-karabaha
Волгарь
 
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