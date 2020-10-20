RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6694669566966697>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:01

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:на фото показаны именно разбившиеся беспилотники, причиной падения которых, очевидно, стало вовсе не воздействие боеприпасов.

Вы свою ссылку смотрели? Наверно нет, иначе увидели бы, что на фото показан 1 (один) беспилотник, снятый с двух точек.
yanyura
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:10

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:Но Украина сдала Крым без боя

Ти особисто був готовий воювати за Крим ?


Этот вопрос уместно задать самому себе, Турчинову, Тягнибоку, Кличку и майданщикам, т. е. всем патриотам, а не обывателю которому Крым не очень и нужен

Поважна редакція, прошу банити людей за постійне розповсюдження брехливої інформації, що Крим здав Турчинов.
Ось докази:
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
Цитата:
Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану:

Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» – один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.

У нас немає часу на бюрократичні зволікання та узгодження. Тому на підставі нашого обговорення прошу також негайно виконати мої протокольні доручення:

...відновлення боєздатності ЗСУ,

…мобілізація,

...передислокація військ,

…у випадку вторгнення використовувати всі наявні сили і засоби, у випадку штурму військових частин, з метою захисту життя військовослужбовців та забезпечення виконання поставлених завдань, використовувати зброю відповідно до вимог військових статутів…."

Турчинов єдиний, хто голосував ЗА.
Окремо хочу виділити слова Тимошенко:
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!

Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2620
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:39

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:разбившиеся беспилотники

На фото один (упав через технічні проблеми?)
Де фото інших восьми?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:40

yanyura

видимо, для lapay переселение с правом вывоза 500 кг личного багажа - это почти то же самое, что быть зарезанным на глазах у семьи, членов которой ждет та же участь. А иначе понять сравнение ситуации с азербайджанцами в Армении и армянами в Турции просто невозможно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7866
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 3251 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:48

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:49

Положение сторон в Карабахе на утро 21-го
https://avia.pro/news/azerbaydzhan-za-n ... o-karabaha
Волгарь
 
Повідомлень: 7725
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:45

  Волгарь написав:Положение сторон в Карабахе на утро 21-го
https://avia.pro/news/azerbaydzhan-za-n ... o-karabaha

Зелений колір - територія звільнена від окупації.
Ну якщо навіть російські сайти називають Карабах окупованою територією, то на Вірменії можна ставити жирний хрест.
Ось шкода що Росія не має спільного кордону з Вірменією, а так би і собі віджала кусочок Вірменії "під шумок". Союзники ж повинні помагати в біді. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2620
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:03

  andrijk777 написав:
  shapo написав:
Этот вопрос уместно задать самому себе, Турчинову, Тягнибоку, Кличку и майданщикам, т. е. всем патриотам, а не обывателю которому Крым не очень и нужен

Поважна редакція, прошу банити людей за постійне розповсюдження брехливої інформації, що Крим здав Турчинов.
Ось докази:
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html

Ты лучше предложи Жванию забанить, а еще лучше арестовать чтобы не пачкал светлый образ комсомольца-пастора
https://youtu.be/PCWNyAGltgM
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:04

  Волгарь написав:Не знаю, ка по армянской статистике, но тут -чистая правда
После того, как Азербайджан задействовал для нанесения ударов по территории НКР и Армении турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, Россия неожиданно пустила в ход своё уникальное вооружение, засечь которое оказалось невозможно, и оно менее чем за 48 часов уничтожило 9 ударных беспилотников Bayraktar TB-2 на сумму порядка 8-10 миллионов долларов.

Согласно данным источников, после провокационных действий Турции с полётами ударных дронов Bayraktar TB-2 рядом с российской военной базой в Гюмри, Россия вынуждена была прибегнуть к постановке на постоянное боевое дежурство комплексов «Красуха-4», которые и оказались причастны к геноциду турецких дронов, заставляя последние падать прямо на территорию НКР и Армении.
В пользу использования мощных средств РЭБ против турецких дронов свидетельствуют фотографии с беспилотниками Bayraktar TB-2, которые были «сбиты», но при этом на фюзеляже которых отсутствуют какие-либо следы, позволяющие утверждать, что дроны были поражены средствами ПВО.

https://avia.pro/news/no-fly-zone-rossi ... lish-za-48
На фото действительно представлены БПЛА после падения, без поражения их ракетами ПВО или зенитными снарядами.

Обычная пропагандонская пурга.
Армянское МО уже оправдывало отсутствие обломков тем, что они падали на территорию контролируемую азербайджанцами. :D Один в один как сербы в 99-м :D
Красухи давно в Сирии но сбивались там Байрактары исключительно ЗРК с совсем нехорошими результатами.
Авиа-про это помойка, а не авторитетный сайт.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:08

  andrijk777 написав:
  Волгарь написав:Положение сторон в Карабахе на утро 21-го
https://avia.pro/news/azerbaydzhan-za-n ... o-karabaha

Зелений колір - територія звільнена від окупації.
Ну якщо навіть російські сайти називають Карабах окупованою територією, то на Вірменії можна ставити жирний хрест.
Ось шкода що Росія не має спільного кордону з Вірменією, а так би і собі віджала кусочок Вірменії "під шумок". Союзники ж повинні помагати в біді. :D :D

Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6694669566966697>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.