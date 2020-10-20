Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану:
Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» – один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.
У нас немає часу на бюрократичні зволікання та узгодження. Тому на підставі нашого обговорення прошу також негайно виконати мої протокольні доручення:
...відновлення боєздатності ЗСУ,
…мобілізація,
...передислокація військ,
…у випадку вторгнення використовувати всі наявні сили і засоби, у випадку штурму військових частин, з метою захисту життя військовослужбовців та забезпечення виконання поставлених завдань, використовувати зброю відповідно до вимог військових статутів…."
Турчинов єдиний, хто голосував ЗА. Окремо хочу виділити слова Тимошенко:
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!
Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру
На фото один (упав через технічні проблеми?) Де фото інших восьми?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
видимо, для lapay переселение с правом вывоза 500 кг личного багажа - это почти то же самое, что быть зарезанным на глазах у семьи, членов которой ждет та же участь. А иначе понять сравнение ситуации с азербайджанцами в Армении и армянами в Турции просто невозможно
Зелений колір - територія звільнена від окупації. Ну якщо навіть російські сайти називають Карабах окупованою територією, то на Вірменії можна ставити жирний хрест. Ось шкода що Росія не має спільного кордону з Вірменією, а так би і собі віджала кусочок Вірменії "під шумок". Союзники ж повинні помагати в біді.
Волгарь написав:Не знаю, ка по армянской статистике, но тут -чистая правда
После того, как Азербайджан задействовал для нанесения ударов по территории НКР и Армении турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, Россия неожиданно пустила в ход своё уникальное вооружение, засечь которое оказалось невозможно, и оно менее чем за 48 часов уничтожило 9 ударных беспилотников Bayraktar TB-2 на сумму порядка 8-10 миллионов долларов.
Согласно данным источников, после провокационных действий Турции с полётами ударных дронов Bayraktar TB-2 рядом с российской военной базой в Гюмри, Россия вынуждена была прибегнуть к постановке на постоянное боевое дежурство комплексов «Красуха-4», которые и оказались причастны к геноциду турецких дронов, заставляя последние падать прямо на территорию НКР и Армении. В пользу использования мощных средств РЭБ против турецких дронов свидетельствуют фотографии с беспилотниками Bayraktar TB-2, которые были «сбиты», но при этом на фюзеляже которых отсутствуют какие-либо следы, позволяющие утверждать, что дроны были поражены средствами ПВО.
Обычная пропагандонская пурга. Армянское МО уже оправдывало отсутствие обломков тем, что они падали на территорию контролируемую азербайджанцами. Один в один как сербы в 99-м Красухи давно в Сирии но сбивались там Байрактары исключительно ЗРК с совсем нехорошими результатами. Авиа-про это помойка, а не авторитетный сайт.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Зелений колір - територія звільнена від окупації. Ну якщо навіть російські сайти називають Карабах окупованою територією, то на Вірменії можна ставити жирний хрест. Ось шкода що Росія не має спільного кордону з Вірменією, а так би і собі віджала кусочок Вірменії "під шумок". Союзники ж повинні помагати в біді.
Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь? Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают