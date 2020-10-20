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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:28
Так я давно це кажу
всі ці місцеві редакції ББС та Радіо Свобода не є незалежними і неупередженими, так само як московські редакції багатьох західних ЗМІ.
От авторка цього матеріалу Галина Корба- журналістка Комерсанту та Нового Времєні, пише чисту заказуху.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:32
shapo написав:
Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Вообще-то есть несколько резолюций Совбеза ООН согласно которым армяне там оккупанты.
пусть эти христиане выполнят решение Совбеза ООН и война закончится.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:50
unicdima написав: shapo написав:
Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Вообще-то есть несколько резолюций Совбеза ООН согласно которым армяне там оккупанты.
пусть эти христиане выполнят решение Совбеза ООН и война закончится.
А Совбез ООН по поводу геноцида армян младо-турками в 2015г ничего не принял?
А по поводу погромов в Сумгаите и Баку постановлений нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:01
shapo написав:
А Совбез ООН по поводу геноцида армян младо-турками в 2015г ничего не принял?
А по поводу погромов в Сумгаите и Баку постановлений нет?
Там є резолюції по Палестині і ізраїльским окупантам. Тому в них і підгорає, коли армянських "братів" змушують виконувати закони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:01
shapo написав:
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
мир уже давно не тот, что столетия назад....
да и раньше принадлежность к одной вере не была гарантией
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:03
unicdima написав:
Так я давно це кажу
всі ці місцеві редакції ББС та Радіо Свобода не є незалежними і неупередженими, так само як московські редакції багатьох західних ЗМІ.
От авторка цього матеріалу Галина Корба- журналістка Комерсанту та Нового Времєні, пише чисту заказуху.
Очікувана відповідь у стилі "це все брехня" без жодних спростовуючих аргументів.
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