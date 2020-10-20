RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6694669566966697

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:28

  Schmit написав:В підтвердження викладеного раніше відео від 5 каналу про знищення армії зеленою владою.
unicdima, спопробуй назвати ВВС News Україна порохоботами.
"Армія на паузі". Чи залишиться українське військо без їжі, зброї та реформ

Так я давно це кажу :D
всі ці місцеві редакції ББС та Радіо Свобода не є незалежними і неупередженими, так само як московські редакції багатьох західних ЗМІ.
От авторка цього матеріалу Галина Корба- журналістка Комерсанту та Нового Времєні, пише чисту заказуху.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:32

  shapo написав:Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают

Вообще-то есть несколько резолюций Совбеза ООН согласно которым армяне там оккупанты. :D
пусть эти христиане выполнят решение Совбеза ООН и война закончится.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:50

  unicdima написав:
  shapo написав:Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают

Вообще-то есть несколько резолюций Совбеза ООН согласно которым армяне там оккупанты. :D
пусть эти христиане выполнят решение Совбеза ООН и война закончится.

А Совбез ООН по поводу геноцида армян младо-турками в 2015г ничего не принял?
А по поводу погромов в Сумгаите и Баку постановлений нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:01

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А Совбез ООН по поводу геноцида армян младо-турками в 2015г ничего не принял?
А по поводу погромов в Сумгаите и Баку постановлений нет?

Там є резолюції по Палестині і ізраїльским окупантам. Тому в них і підгорає, коли армянських "братів" змушують виконувати закони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10875
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:01

  shapo написав:Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают

мир уже давно не тот, что столетия назад....
да и раньше принадлежность к одной вере не была гарантией
19yuriy91
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 15.09.12
Подякував: 258 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:03

  unicdima написав:
  Schmit написав:В підтвердження викладеного раніше відео від 5 каналу про знищення армії зеленою владою.
unicdima, спопробуй назвати ВВС News Україна порохоботами.
"Армія на паузі". Чи залишиться українське військо без їжі, зброї та реформ

Так я давно це кажу :D
всі ці місцеві редакції ББС та Радіо Свобода не є незалежними і неупередженими, так само як московські редакції багатьох західних ЗМІ.
От авторка цього матеріалу Галина Корба- журналістка Комерсанту та Нового Времєні, пише чисту заказуху.

Очікувана відповідь у стилі "це все брехня" без жодних спростовуючих аргументів.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6694669566966697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.