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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6694669566966697>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:08

  andrijk777 написав:
  Волгарь написав:Положение сторон в Карабахе на утро 21-го
https://avia.pro/news/azerbaydzhan-za-n ... o-karabaha

Зелений колір - територія звільнена від окупації.
Ну якщо навіть російські сайти називають Карабах окупованою територією, то на Вірменії можна ставити жирний хрест.
Ось шкода що Росія не має спільного кордону з Вірменією, а так би і собі віджала кусочок Вірменії "під шумок". Союзники ж повинні помагати в біді. :D :D

Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:28

  Schmit написав:В підтвердження викладеного раніше відео від 5 каналу про знищення армії зеленою владою.
unicdima, спопробуй назвати ВВС News Україна порохоботами.
"Армія на паузі". Чи залишиться українське військо без їжі, зброї та реформ

Так я давно це кажу :D
всі ці місцеві редакції ББС та Радіо Свобода не є незалежними і неупередженими, так само як московські редакції багатьох західних ЗМІ.
От авторка цього матеріалу Галина Корба- журналістка Комерсанту та Нового Времєні, пише чисту заказуху.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:32

  shapo написав:Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают

Вообще-то есть несколько резолюций Совбеза ООН согласно которым армяне там оккупанты. :D
пусть эти христиане выполнят решение Совбеза ООН и война закончится.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:50

  unicdima написав:
  shapo написав:Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают

Вообще-то есть несколько резолюций Совбеза ООН согласно которым армяне там оккупанты. :D
пусть эти христиане выполнят решение Совбеза ООН и война закончится.

А Совбез ООН по поводу геноцида армян младо-турками в 2015г ничего не принял?
А по поводу погромов в Сумгаите и Баку постановлений нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:01

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А Совбез ООН по поводу геноцида армян младо-турками в 2015г ничего не принял?
А по поводу погромов в Сумгаите и Баку постановлений нет?

Там є резолюції по Палестині і ізраїльским окупантам. Тому в них і підгорає, коли армянських "братів" змушують виконувати закони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:01

  shapo написав:Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают

мир уже давно не тот, что столетия назад....
да и раньше принадлежность к одной вере не была гарантией
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:03

  unicdima написав:
  Schmit написав:В підтвердження викладеного раніше відео від 5 каналу про знищення армії зеленою владою.
unicdima, спопробуй назвати ВВС News Україна порохоботами.
"Армія на паузі". Чи залишиться українське військо без їжі, зброї та реформ

Так я давно це кажу :D
всі ці місцеві редакції ББС та Радіо Свобода не є незалежними і неупередженими, так само як московські редакції багатьох західних ЗМІ.
От авторка цього матеріалу Галина Корба- журналістка Комерсанту та Нового Времєні, пише чисту заказуху.

Очікувана відповідь у стилі "це все брехня" без жодних спростовуючих аргументів.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:09

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  Волгарь написав:Положение сторон в Карабахе на утро 21-го
https://avia.pro/news/azerbaydzhan-za-n ... o-karabaha
Зелений колір - територія звільнена від окупації.
Ну якщо навіть російські сайти називають Карабах окупованою територією, то на Вірменії можна ставити жирний хрест.
Ось шкода що Росія не має спільного кордону з Вірменією, а так би і собі віджала кусочок Вірменії "під шумок". Союзники ж повинні помагати в біді. :D :D

Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...
А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..
При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...
Труси-хрестик?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:18

  19yuriy91 написав:
  shapo написав:Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают

мир уже давно не тот, что столетия назад....
да и раньше принадлежность к одной вере не была гарантией

К сожалению, мир как и человечество изменились очень мало и в период таких войн это отчетливо видно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:24

  lapay написав:
  shapo написав:А Совбез ООН по поводу геноцида армян младо-турками в 2015г ничего не принял?
А по поводу погромов в Сумгаите и Баку постановлений нет?

Там є резолюції по Палестині і ізраїльским окупантам. Тому в них і підгорає, коли армянських "братів" змушують виконувати закони.

На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести.
Была резолюция 1975г принятая под давлением СССР и арабских стран и приравнивающая сионизм к фашизму, но в 1991г она была отменена.
Да и организация под названием ООН с тех пор когда туда запустили практически все страны давно показала свою несостоятельность, неспособность разрешить ни один конфликт и нуждается в роспуске.
Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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