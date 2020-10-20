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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
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18
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2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:31

  budivelnik написав:
  shapo написав:Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...
А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..
При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...
Труси-хрестик?


А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?
Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали.
Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:37

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести.
...
Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь

Так питання дурні, що на таке можна відповісти?
Ну звісно, що немає ніякої справи. В тому числі і тобі, єврейському атеїсту, який чисто випадково активно переймається "джихадом" проти вірменських християн. :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:39

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...
А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..
При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...
Труси-хрестик?
А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?
Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали.
Я багато ще де в Україні не збираю жити...
Але при цьому я проти того щоб москалики забирали наші території і вбивали наших людей ,а космополіти а-ля ти це одобрювали
  shapo написав:Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде
Різницю між арабами і євреями - я бачу
Араби - мусульмани
Євреї - християни
Євреї захопили землі Арабів
Різницю між роССіянами (педераційними) і українцями я також бачу
Росіяни захопили землі як визнавались українськими (ОРДЛО+Кубань)
Росіяни вимагають від України щоб російська була другою державною , в той час коли на Кубані і в Тюмені з Зеленим Клином на Далекому Сході - українську як Другу Державну - не признають (такий самий труси-хрестик як і в тебе)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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