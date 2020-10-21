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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6695669666976698> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 43 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 42% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: Сер 21 жов, 2020 20:31 budivelnik написав: shapo написав: Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?

Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...

А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..

При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...

Труси-хрестик? Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...Труси-хрестик?



А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?

Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали.

Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали.Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4180 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 20:37 Re: Політичні дискусії shapo написав: На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести.

...

Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести....Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь

Так питання дурні, що на таке можна відповісти?

Ну звісно, що немає ніякої справи. В тому числі і тобі, єврейському атеїсту, який чисто випадково активно переймається "джихадом" проти вірменських християн. Так питання дурні, що на таке можна відповісти?Ну звісно, що немає ніякої справи. В тому числі і тобі, єврейському атеїсту, який чисто випадково активно переймається "джихадом" проти вірменських християн. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10873 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 20:39 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?

Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...

А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..

При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...

Труси-хрестик? Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...Труси-хрестик? А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?

Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали. А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали. Я багато ще де в Україні не збираю жити...

Але при цьому я проти того щоб москалики забирали наші території і вбивали наших людей ,а космополіти а-ля ти це одобрювали shapo написав: Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде Різницю між арабами і євреями - я бачу

Араби - мусульмани

Євреї - християни

Євреї захопили землі Арабів

Різницю між роССіянами (педераційними) і українцями я також бачу

Росіяни захопили землі як визнавались українськими (ОРДЛО+Кубань)

Росіяни вимагають від України щоб російська була другою державною , в той час коли на Кубані і в Тюмені з Зеленим Клином на Далекому Сході - українську як Другу Державну - не признають (такий самий труси-хрестик як і в тебе) Я багато ще де в Україні не збираю жити...Але при цьому я проти того щоб москалики забирали наші території і вбивали наших людей ,а космополіти а-ля ти це одобрювалиРізницю між арабами і євреями - я бачуАраби - мусульманиЄвреї - християниЄвреї захопили землі АрабівРізницю між роССіянами (педераційними) і українцями я також бачуРосіяни захопили землі як визнавались українськими (ОРДЛО+Кубань)Росіяни вимагають від України щоб російська була другою державною , в той час коли на Кубані і в Тюмені з Зеленим Клином на Далекому Сході - українську як Другу Державну - не признають (такий самий труси-хрестик як і в тебе) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23418 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:10 lapay написав: shapo написав: На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести.

...

Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести....Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь

Так питання дурні, що на таке можна відповісти?

Ну звісно, що немає ніякої справи. В тому числі і тобі, єврейському атеїсту, який чисто випадково активно переймається "джихадом" проти вірменських християн. Так питання дурні, що на таке можна відповісти?Ну звісно, що немає ніякої справи. В тому числі і тобі, єврейському атеїсту, який чисто випадково активно переймається "джихадом" проти вірменських християн.

Мне не безразлично когда какой-либо народ уничтожается под любым лозунгом - религиозным, националистическим или идеологическим. А начало армяно-азербайджанского конфликта я видел еще в Ереване в 1989 начиная с рассказов беженцев о Сумгаите и посещения домов азербайджанцев около Еревана которые тогда еще менялись на квартиры в Баку Мне не безразлично когда какой-либо народ уничтожается под любым лозунгом - религиозным, националистическим или идеологическим. А начало армяно-азербайджанского конфликта я видел еще в Ереване в 1989 начиная с рассказов беженцев о Сумгаите и посещения домов азербайджанцев около Еревана которые тогда еще менялись на квартиры в Баку Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4180 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:12 budivelnik Євреї - християни

Ви про що?



Росіяни вимагають від України щоб російська була другою державною

Мне как бы пофиг, что хотят удмурты, чукчи и ингушеты России, но если в Киеве, 90% молодёжи "повсякденно" разговаривают на русском языке, Вы с этим ничего не сможете сделать...

Нет, можно попробовать перевести всех на английский, но думаю, это не сегодня и не сейчас. Ви про що?Мне как бы пофиг, что хотят удмурты, чукчи и ингушеты России, но если в Киеве, 90% молодёжи "повсякденно" разговаривают на русском языке, Вы с этим ничего не сможете сделать...Нет, можно попробовать перевести всех на английский, но думаю, это не сегодня и не сейчас. Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 21:34, всього редагувалось 2 разів. Replay

Повідомлень: 2202 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:14 budivelnik написав: Євреї - християни

Євреї - християни



На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта... На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта... zРадио

Повідомлень: 7874 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1439 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:18 budivelnik написав: Але при цьому я проти того щоб москалики забирали наші території і вбивали наших людей ,а космополіти а-ля ти це одобрювали.

Різницю між арабами і євреями - я бачу

Араби - мусульмани

Євреї - християни

Євреї захопили землі Арабів

Але при цьому я проти того щоб москалики забирали наші території і вбивали наших людей ,а космополіти а-ля ти це одобрювали.Різницю між арабами і євреями - я бачуАраби - мусульманиЄвреї - християниЄвреї захопили землі Арабів

1) Если россияне убивают украинцев ты почему до сих пор живой?

2) Евреи не христиане, а иудаисты

3) Земли Израиля у турков начиная с 19 века начал выкупать барон Ротшильд.

Часть земель Израиля отвоевана в ходе войн в которых окружающие арабские страны пытались уничтожить Израиль, примерно как тот город где ты сейчас живешь был отвоеван СССР и достался Украине после его распада.

Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам? 1) Если россияне убивают украинцев ты почему до сих пор живой?2) Евреи не христиане, а иудаисты3) Земли Израиля у турков начиная с 19 века начал выкупать барон Ротшильд.Часть земель Израиля отвоевана в ходе войн в которых окружающие арабские страны пытались уничтожить Израиль, примерно как тот город где ты сейчас живешь был отвоеван СССР и достался Украине после его распада.Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4180 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:20 zРадио написав: budivelnik написав: Євреї - християни

Євреї - християни



На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта... На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта...

Да тут в основном все такие "знатоки" собрались Да тут в основном все такие "знатоки" собрались Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4180 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:33 shapo Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам?

Он не в курсе, что его город хотят вернуть поляки, которые пользуясь слабостью Украины, получают с Украины дешевую раб.силу, забирают на ПМЖ молодёжь(ресурсы), ну и там лес, янтарь и пр.

Это вполне нормально для них, они ведь о своём народе думают а не о "соседях".

Ну а если удастся вернуть территории Речи Посполитой, будет вообще Бинго у них! Он не в курсе, что его город хотят вернуть поляки, которые пользуясь слабостью Украины, получают с Украины дешевую раб.силу, забирают на ПМЖ молодёжь(ресурсы), ну и там лес, янтарь и пр.Это вполне нормально для них, они ведь о своём народе думают а не о "соседях".Ну а если удастся вернуть территории Речи Посполитой, будет вообще Бинго у них! Replay

Повідомлень: 2202 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:55 Replay написав: shapo Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам?

Он не в курсе, что его город хотят вернуть поляки, которые пользуясь слабостью Украины, получают с Украины дешевую раб.силу, забирают на ПМЖ молодёжь(ресурсы), ну и там лес, янтарь и пр.

Это вполне нормально для них, они ведь о своём народе думают а не о "соседях".

Ну а если удастся вернуть территории Речи Посполитой, будет вообще Бинго у них! Он не в курсе, что его город хотят вернуть поляки, которые пользуясь слабостью Украины, получают с Украины дешевую раб.силу, забирают на ПМЖ молодёжь(ресурсы), ну и там лес, янтарь и пр.Это вполне нормально для них, они ведь о своём народе думают а не о "соседях".Ну а если удастся вернуть территории Речи Посполитой, будет вообще Бинго у них!



Я уже не вспомню, сколько раз пытался донести мысль о том, что все страны - соперники, и если временно и дружат, то не за, а против, следовательно наша политика должна быть не проевропейской, не пророссийской, не проамериканской и не прокитайской, а проукраинской. Увы, бестолку. Карго-культ превыше всего! Даже на примере внутренних противоречий коллективного Запада они не понимают, что США борется с Британий и ЕС, Британия - с США и ЕС, ЕС - с Британией и США, плюс внутри себя Я уже не вспомню, сколько раз пытался донести мысль о том, что все страны - соперники, и если временно и дружат, то не за, а против, следовательно наша политика должна быть не проевропейской, не пророссийской, не проамериканской и не прокитайской, а проукраинской. Увы, бестолку. Карго-культ превыше всего! Даже на примере внутренних противоречий коллективного Запада они не понимают, что США борется с Британий и ЕС, Британия - с США и ЕС, ЕС - с Британией и США, плюс внутри себя zРадио

Повідомлень: 7874 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1439 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6695669666976698> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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