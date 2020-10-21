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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:31
budivelnik написав: shapo написав:
Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...
А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..
При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...
Труси-хрестик?
А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?
Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали.
Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:37
shapo написав:
На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести.
...
Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь
Так питання дурні, що на таке можна відповісти?
Ну звісно, що немає ніякої справи. В тому числі і тобі, єврейському атеїсту, який чисто випадково активно переймається "джихадом" проти вірменських християн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:39
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...
А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..
При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...
Труси-хрестик?
А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?
Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали.
Я багато ще де в Україні не збираю жити...
Але при цьому я проти того щоб москалики забирали наші території і вбивали наших людей ,а космополіти а-ля ти це одобрювали
shapo написав:
Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде
Різницю між арабами і євреями - я бачу
Араби - мусульмани
Євреї - християни
Євреї захопили землі Арабів
Різницю між роССіянами (педераційними) і українцями я також бачу
Росіяни захопили землі як визнавались українськими (ОРДЛО+Кубань)
Росіяни вимагають від України щоб російська була другою державною , в той час коли на Кубані і в Тюмені з Зеленим Клином на Далекому Сході - українську як Другу Державну - не признають (такий самий труси-хрестик як і в тебе)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:10
lapay написав: shapo написав:
На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести.
...
Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь
Так питання дурні, що на таке можна відповісти?
Ну звісно, що немає ніякої справи. В тому числі і тобі, єврейському атеїсту, який чисто випадково активно переймається "джихадом" проти вірменських християн.
Мне не безразлично когда какой-либо народ уничтожается под любым лозунгом - религиозным, националистическим или идеологическим. А начало армяно-азербайджанского конфликта я видел еще в Ереване в 1989 начиная с рассказов беженцев о Сумгаите и посещения домов азербайджанцев около Еревана которые тогда еще менялись на квартиры в Баку
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:12
budivelnik
Євреї - християни
Ви про що?
Росіяни вимагають від України щоб російська була другою державною
Мне как бы пофиг, что хотят удмурты, чукчи и ингушеты России, но если в Киеве, 90% молодёжи "повсякденно" разговаривают на русском языке, Вы с этим ничего не сможете сделать...
Нет, можно попробовать перевести всех на английский, но думаю, это не сегодня и не сейчас.
Востаннє редагувалось Replay
в Сер 21 жов, 2020 21:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:14
budivelnik написав:
Євреї - християни
На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта...
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:18
budivelnik написав:
Але при цьому я проти того щоб москалики забирали наші території і вбивали наших людей ,а космополіти а-ля ти це одобрювали.
Різницю між арабами і євреями - я бачу
Араби - мусульмани
Євреї - християни
Євреї захопили землі Арабів
1) Если россияне убивают украинцев ты почему до сих пор живой?
2) Евреи не христиане, а иудаисты
3) Земли Израиля у турков начиная с 19 века начал выкупать барон Ротшильд.
Часть земель Израиля отвоевана в ходе войн в которых окружающие арабские страны пытались уничтожить Израиль, примерно как тот город где ты сейчас живешь был отвоеван СССР и достался Украине после его распада.
Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам?
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:20
zРадио написав: budivelnik написав:
Євреї - християни
На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта...
Да тут в основном все такие "знатоки" собрались
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:33
shapo
Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам?
Он не в курсе, что его город хотят вернуть поляки, которые пользуясь слабостью Украины, получают с Украины дешевую раб.силу, забирают на ПМЖ молодёжь(ресурсы), ну и там лес, янтарь и пр.
Это вполне нормально для них, они ведь о своём народе думают а не о "соседях".
Ну а если удастся вернуть территории Речи Посполитой, будет вообще Бинго у них!
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:55
Replay написав:shapo
Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам?
Он не в курсе, что его город хотят вернуть поляки, которые пользуясь слабостью Украины, получают с Украины дешевую раб.силу, забирают на ПМЖ молодёжь(ресурсы), ну и там лес, янтарь и пр.
Это вполне нормально для них, они ведь о своём народе думают а не о "соседях".
Ну а если удастся вернуть территории Речи Посполитой, будет вообще Бинго у них!
Я уже не вспомню, сколько раз пытался донести мысль о том, что все страны - соперники, и если временно и дружат, то не за, а против, следовательно наша политика должна быть не проевропейской, не пророссийской, не проамериканской и не прокитайской, а проукраинской. Увы, бестолку. Карго-культ превыше всего! Даже на примере внутренних противоречий коллективного Запада они не понимают, что США борется с Британий и ЕС, Британия - с США и ЕС, ЕС - с Британией и США, плюс внутри себя
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