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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
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0
0
6. Радикальная партія
0
0
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21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:31

  budivelnik написав:
  shapo написав:Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...
А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..
При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...
Труси-хрестик?


А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?
Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали.
Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:37

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести.
...
Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь

Так питання дурні, що на таке можна відповісти?
Ну звісно, що немає ніякої справи. В тому числі і тобі, єврейському атеїсту, який чисто випадково активно переймається "джихадом" проти вірменських християн. :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:39

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Ну и что ты тут слюни от чужой беды пускаешь?
Там идет джихад против армян, а вы, якобы православные христиане, кипятком писаете что других христиан убивают
Тобто коли роССійські християни вбивають і крадуть території в українських християн - тебе це влаштовує...
А от боротьба Азейбарджану за свої території - тебе непокоїть..
При цьому боротьбу Ізраіля з арабами- ти одобряєш...
Труси-хрестик?
А что тебе, львовскому жителю от Крыма или Донбасса?
Это же не Киев, и твои дети там ни жить, ни работать не собирались даже если бы их не отжали.
Я багато ще де в Україні не збираю жити...
Але при цьому я проти того щоб москалики забирали наші території і вбивали наших людей ,а космополіти а-ля ти це одобрювали
  shapo написав:Разница между Россией и Украиной, и армянами с азербайджанцами как и у евреев с некоторыми арабами, а теперь еще и с турками и персами в том, что в первом случае речь идет о территории, а в втором и третьем случае о геноциде
Різницю між арабами і євреями - я бачу
Араби - мусульмани
Євреї - християни
Євреї захопили землі Арабів
Різницю між роССіянами (педераційними) і українцями я також бачу
Росіяни захопили землі як визнавались українськими (ОРДЛО+Кубань)
Росіяни вимагають від України щоб російська була другою державною , в той час коли на Кубані і в Тюмені з Зеленим Клином на Далекому Сході - українську як Другу Державну - не признають (такий самий труси-хрестик як і в тебе)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:10

  lapay написав:
  shapo написав:На вопрос тебе ответить нечего, но Израиль ты непременно должен приплести.
...
Что касается Израиля, то у него отношения на всех уровнях с Азербайджаном намного лучше чем с Арменией у которой нет в Израиле даже посольства, так что ты опять вещаешь о том, о чем понятия не имеешь

Так питання дурні, що на таке можна відповісти?
Ну звісно, що немає ніякої справи. В тому числі і тобі, єврейському атеїсту, який чисто випадково активно переймається "джихадом" проти вірменських християн. :)

Мне не безразлично когда какой-либо народ уничтожается под любым лозунгом - религиозным, националистическим или идеологическим. А начало армяно-азербайджанского конфликта я видел еще в Ереване в 1989 начиная с рассказов беженцев о Сумгаите и посещения домов азербайджанцев около Еревана которые тогда еще менялись на квартиры в Баку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:12

budivelnik
Євреї - християни

Ви про що? :D

Росіяни вимагають від України щоб російська була другою державною

Мне как бы пофиг, что хотят удмурты, чукчи и ингушеты России, но если в Киеве, 90% молодёжи "повсякденно" разговаривают на русском языке, Вы с этим ничего не сможете сделать...
Нет, можно попробовать перевести всех на английский, но думаю, это не сегодня и не сейчас.
Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 21:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:14

  budivelnik написав:Євреї - християни


На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:18

  budivelnik написав:Але при цьому я проти того щоб москалики забирали наші території і вбивали наших людей ,а космополіти а-ля ти це одобрювали.
Різницю між арабами і євреями - я бачу
Араби - мусульмани
Євреї - християни
Євреї захопили землі Арабів

1) Если россияне убивают украинцев ты почему до сих пор живой?
2) Евреи не христиане, а иудаисты
3) Земли Израиля у турков начиная с 19 века начал выкупать барон Ротшильд.
Часть земель Израиля отвоевана в ходе войн в которых окружающие арабские страны пытались уничтожить Израиль, примерно как тот город где ты сейчас живешь был отвоеван СССР и достался Украине после его распада.
Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:20

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Євреї - християни


На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта...

Да тут в основном все такие "знатоки" собрались
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:33

shapo
Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам?

Он не в курсе, что его город хотят вернуть поляки, которые пользуясь слабостью Украины, получают с Украины дешевую раб.силу, забирают на ПМЖ молодёжь(ресурсы), ну и там лес, янтарь и пр.
Это вполне нормально для них, они ведь о своём народе думают а не о "соседях". :D
Ну а если удастся вернуть территории Речи Посполитой, будет вообще Бинго у них!
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:55

  Replay написав:shapo
Не хочешь его вернуть полякам, немцам или австрийцам?

Он не в курсе, что его город хотят вернуть поляки, которые пользуясь слабостью Украины, получают с Украины дешевую раб.силу, забирают на ПМЖ молодёжь(ресурсы), ну и там лес, янтарь и пр.
Это вполне нормально для них, они ведь о своём народе думают а не о "соседях". :D
Ну а если удастся вернуть территории Речи Посполитой, будет вообще Бинго у них!


Я уже не вспомню, сколько раз пытался донести мысль о том, что все страны - соперники, и если временно и дружат, то не за, а против, следовательно наша политика должна быть не проевропейской, не пророссийской, не проамериканской и не прокитайской, а проукраинской. Увы, бестолку. Карго-культ превыше всего! Даже на примере внутренних противоречий коллективного Запада они не понимают, что США борется с Британий и ЕС, Британия - с США и ЕС, ЕС - с Британией и США, плюс внутри себя
zРадио
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