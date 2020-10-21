Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Игроки НБА Тристан Томпсон (Кливленд), Джулиус Рэндл (Нью-Йорк), Реджи Джексон (Клипперс) и Альфонзо Маккини (Кливленд) приняли участие в записи видео в поддержку Армении в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Мы все поддерживаем Армению! Когда мирное население подвергается нападению и забираются жизни невинных людей, у нас есть только один выбор. Сохраняйте единство и сделайте так, чтобы наш голос бы услышан — говорится в описании к видеоролику, который был создан компанией Platinum Motorsport. Солидарность с Арменией также выразили рэпер Big Sean, певец Ne-Yo, музыкальный продюсер Mustard, модель Лори Харви, рэпер Джермейн Дюпри, музыкант Трэвис Баркер и другие.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+