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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6695669666976698

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
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2%
1
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42%
18
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0
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0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:07

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Мне не безразлично когда какой-либо народ уничтожается под любым лозунгом - религиозным, националистическим или идеологическим.

Тільки про палестинців не забудь. Бо інакше всі твої моралізаторські висери до одного місця.
  zРадио написав:На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта...

Жидо-христіане теж були. У них пророків і месій, як у нас гетьманів, тільки тому і не визнали нового.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:16

  lapay написав:Жидо-христіане


Хороший термин... ни разу не ксенофобский. Впрочем, чего ожидать от человека, оправдавшего турецкие методы "решения" армянского вопроса.

PS: украинские буддисты тоже есть в природе, но это не значит, что можно говорить о том, что украинцы - буддисты
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:22

Игроки НБА Тристан Томпсон (Кливленд), Джулиус Рэндл (Нью-Йорк), Реджи Джексон (Клипперс) и Альфонзо Маккини (Кливленд) приняли участие в записи видео в поддержку Армении в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.
Мы все поддерживаем Армению! Когда мирное население подвергается нападению и забираются жизни невинных людей, у нас есть только один выбор. Сохраняйте единство и сделайте так, чтобы наш голос бы услышан — говорится в описании к видеоролику, который был создан компанией Platinum Motorsport.
Солидарность с Арменией также выразили рэпер Big Sean, певец Ne-Yo, музыкальный продюсер Mustard, модель Лори Харви, рэпер Джермейн Дюпри, музыкант Трэвис Баркер и другие.

http://allsport-news.net/395084_nba__ig ... janom.html
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:24

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Хороший термин... ни разу не ксенофобский. Впрочем, чего ожидать от человека, оправдавшего турецкие методы "решения" армянского вопроса.

В українській мові слово жид є літературним, як і в десятках інших мов.
  zРадио написав:PS: украинские буддисты тоже есть в природе, но это не значит, что можно говорить о том, что украинцы - буддисты

Так де будизм зародився - в Україні? А християнство де?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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