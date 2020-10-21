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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 44
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9%
4
10. Інші партії
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:07

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Мне не безразлично когда какой-либо народ уничтожается под любым лозунгом - религиозным, националистическим или идеологическим.

Тільки про палестинців не забудь. Бо інакше всі твої моралізаторські висери до одного місця.
  zРадио написав:На этом месте я подвис. Будивельник, конечно, много смачных глупостей выдает - они уже перестали удивлять. Но эта...

Жидо-христіане теж були. У них пророків і месій, як у нас гетьманів, тільки тому і не визнали нового.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:16

  lapay написав:Жидо-христіане


Хороший термин... ни разу не ксенофобский. Впрочем, чего ожидать от человека, оправдавшего турецкие методы "решения" армянского вопроса.

PS: украинские буддисты тоже есть в природе, но это не значит, что можно говорить о том, что украинцы - буддисты
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:22

Игроки НБА Тристан Томпсон (Кливленд), Джулиус Рэндл (Нью-Йорк), Реджи Джексон (Клипперс) и Альфонзо Маккини (Кливленд) приняли участие в записи видео в поддержку Армении в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.
Мы все поддерживаем Армению! Когда мирное население подвергается нападению и забираются жизни невинных людей, у нас есть только один выбор. Сохраняйте единство и сделайте так, чтобы наш голос бы услышан — говорится в описании к видеоролику, который был создан компанией Platinum Motorsport.
Солидарность с Арменией также выразили рэпер Big Sean, певец Ne-Yo, музыкальный продюсер Mustard, модель Лори Харви, рэпер Джермейн Дюпри, музыкант Трэвис Баркер и другие.

http://allsport-news.net/395084_nba__ig ... janom.html
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:24

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Хороший термин... ни разу не ксенофобский. Впрочем, чего ожидать от человека, оправдавшего турецкие методы "решения" армянского вопроса.

В українській мові слово жид є літературним, як і в десятках інших мов.
  zРадио написав:PS: украинские буддисты тоже есть в природе, но это не значит, что можно говорить о том, что украинцы - буддисты

Так де будизм зародився - в Україні? А християнство де?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:32

  lapay написав:
  shapo написав:Мне не безразлично когда какой-либо народ уничтожается под любым лозунгом - религиозным, националистическим или идеологическим.

Тільки про палестинців не забудь. Бо інакше всі твої моралізаторські висери до одного місця.


Это ты к чему?
Хочешь сравнить геноцид армян столетней давности и то как Израиль обращается с арабами ПА и Газы?
Валяй, покажи свои познания. Один псевдо-строитель уже отметился.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:35

  lapay написав:Жидо-христіане теж були. У них пророків і месій, як у нас гетьманів, тільки тому і не визнали нового.


Маладца.
И Христос , и все 12 апостолов были евреями как и большинство христиан первых двухсот лет.
Вот только для иудеев уже давно Христос всего-навсего один из многочисленных лже-пророков,да и 2000 преследование католической и православной церковью иудеев никуда не денешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:38

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
Игроки НБА Тристан Томпсон (Кливленд), Джулиус Рэндл (Нью-Йорк), Реджи Джексон (Клипперс) и Альфонзо Маккини (Кливленд) приняли участие в записи видео в поддержку Армении в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.
Мы все поддерживаем Армению! Когда мирное население подвергается нападению и забираются жизни невинных людей, у нас есть только один выбор. Сохраняйте единство и сделайте так, чтобы наш голос бы услышан — говорится в описании к видеоролику, который был создан компанией Platinum Motorsport.
Солидарность с Арменией также выразили рэпер Big Sean, певец Ne-Yo, музыкальный продюсер Mustard, модель Лори Харви, рэпер Джермейн Дюпри, музыкант Трэвис Баркер и другие.

http://allsport-news.net/395084_nba__ig ... janom.html


Достаточно очевидно, что так называемый коллективный Запад в целом поддерживает армян, гораздо больше, чем Путин.
Уже куча сообщений, что какая то мэрия, или мэр во Франции или США поддерживают армян. Пока на Западе поддержки публичной азербайджанцев не встречал вообще.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:40

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Это ты к чему?
Хочешь сравнить геноцид армян столетней давности и то как Израиль обращается с арабами ПА и Газы?

Ти вже визначись, коли почався карабахський конфлікт, бо тобі явно не сто років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:41

Томосята даже между собой грызутся. В этом вся религия. А я призывал бороться с влиянием РПЦ системной и последовательной секуляризацией! Что кричали в ответ порохоботы?..

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:42

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Пока на Западе поддержки публичной азербайджанцев не встречал вообще.

Бо там у них немає такої діаспори, як у вірмен. Хоча араби, думаю, підтримують, тим паче турецька діаспора.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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