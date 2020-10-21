Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 66976698669967006701> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: Сер 21 жов, 2020 22:44 lapay написав: shapo написав: Это ты к чему?

Хочешь сравнить геноцид армян столетней давности и то как Израиль обращается с арабами ПА и Газы? Это ты к чему?Хочешь сравнить геноцид армян столетней давности и то как Израиль обращается с арабами ПА и Газы?

Ти вже визначись, коли почався карабахський конфлікт, бо тобі явно не сто років. Ти вже визначись, коли почався карабахський конфлікт, бо тобі явно не сто років.

В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

Про арабов ПА и Газы молчишь, и правильно делаешь. В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.Про арабов ПА и Газы молчишь, и правильно делаешь. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4188 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 22:44 ! Я уже не вспомню, сколько раз пытался донести мысль о том, что все страны - соперники, и если временно и дружат, то не за, а против, следовательно наша политика должна быть не проевропейской, не пророссийской, не проамериканской и не прокитайской, а проукраинской. Увы, бестолку. Карго-культ превыше всего!

Именно!

Страны соперничают за рынки сбыта за природные ресурсы и пр.

В современном мире, это соперничество выходит на уровень "Жизни и смерти".

Проигравший - умрёт, будет поглощен соседями, ассимилирован.

Задача Власти, если она не антинародная, обеспечить выживание и развитие населяющих территорию граждан, по возможности - захватить соседей.

Это Капитализм, Дикий Запад! Или ты соседа или он тебя.

Ну а вот эта их Мечта о "Добром Царе" - чужестранце, типична для рабов, котоhые себя чувствуют неполноценными, дескать "сами мы ничего не умеем, мы то из села, нам бы "хатинка, корiвка та бджiлки над вишнею" а "космос и биржа" - это точно не для нас!



Пролетариат у Власти...

Это- тупик... Именно!Страны соперничают за рынки сбыта за природные ресурсы и пр.В современном мире, это соперничество выходит на уровень "Жизни и смерти".Проигравший - умрёт, будет поглощен соседями, ассимилирован.Задача Власти, если она не антинародная, обеспечить выживание и развитие населяющих территорию граждан, по возможности - захватить соседей.Это Капитализм, Дикий Запад! Или ты соседа или он тебя.Ну а вот эта их Мечта о "Добром Царе" - чужестранце, типична для рабов, котоhые себя чувствуют неполноценными, дескать "сами мы ничего не умеем, мы то из села, нам бы "хатинка, корiвка та бджiлки над вишнею" а "космос и биржа" - это точно не для нас!Пролетариат у Власти...Это- тупик... Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 23:03, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2208 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 22:47 lapay написав: freeze написав: Пока на Западе поддержки публичной азербайджанцев не встречал вообще. Пока на Западе поддержки публичной азербайджанцев не встречал вообще.

Бо там у них немає такої діаспори, як у вірмен. Хоча араби, думаю, підтримують, тим паче турецька діаспора. Бо там у них немає такої діаспори, як у вірмен. Хоча араби, думаю, підтримують, тим паче турецька діаспора.



Для знатока БВ - арабы за исключением Хамаса которого Турция содержит и Катара с его Аль-Джазирой ненавидят турков Для знатока БВ - арабы за исключением Хамаса которого Турция содержит и Катара с его Аль-Джазирой ненавидят турков Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4188 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 22:50 Re: Політичні дискусії shapo написав: В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

Про арабов ПА и Газы молчишь, и правильно делаешь. В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.Про арабов ПА и Газы молчишь, и правильно делаешь.

Та всім начхати на те, що собі думають вірмени чи євреї. Є міжнародні угоди і закони, які порушують і перші, і другі. Не хочуть по мирному вирішити конфлікт - змусять силою, спочатку вірмен, а потім і ізраїльтяни з росіянами.

Отака ***, малюче. Та всім начхати на те, що собі думають вірмени чи євреї. Є міжнародні угоди і закони, які порушують і перші, і другі. Не хочуть по мирному вирішити конфлікт - змусять силою, спочатку вірмен, а потім і ізраїльтяни з росіянами.Отака ***, малюче. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10877 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 22:52 freeze написав: Starikan написав: Игроки НБА Тристан Томпсон (Кливленд), Джулиус Рэндл (Нью-Йорк), Реджи Джексон (Клипперс) и Альфонзо Маккини (Кливленд) приняли участие в записи видео в поддержку Армении в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

Мы все поддерживаем Армению! Когда мирное население подвергается нападению и забираются жизни невинных людей, у нас есть только один выбор. Сохраняйте единство и сделайте так, чтобы наш голос бы услышан — говорится в описании к видеоролику, который был создан компанией Platinum Motorsport.

Солидарность с Арменией также выразили рэпер Big Sean, певец Ne-Yo, музыкальный продюсер Mustard, модель Лори Харви, рэпер Джермейн Дюпри, музыкант Трэвис Баркер и другие.

http://allsport-news.net/395084_nba__ig ... janom.html



Достаточно очевидно, что так называемый коллективный Запад в целом поддерживает армян, гораздо больше, чем Путин.

Уже куча сообщений, что какая то мэрия, или мэр во Франции или США поддерживают армян. Пока на Западе поддержки публичной азербайджанцев не встречал вообще. Достаточно очевидно, что так называемый коллективный Запад в целом поддерживает армян, гораздо больше, чем Путин.Уже куча сообщений, что какая то мэрия, или мэр во Франции или США поддерживают армян. Пока на Западе поддержки публичной азербайджанцев не встречал вообще.

Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому. Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому. andrijk777

Повідомлень: 2622 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:01 Є міжнародні угоди і закони, які порушують і перші, і другі.

Вибачайте, але у 21- сторiччi, усе вирiшує сила а не "мiжнароднi угоди". Вибачайте, але у 21- сторiччi, усе вирiшує сила а не "мiжнароднi угоди". Replay

Повідомлень: 2208 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:03 Replay написав: ! Я уже не вспомню, сколько раз пытался донести мысль о том, что все страны - соперники, и если временно и дружат, то не за, а против, следовательно наша политика должна быть не проевропейской, не пророссийской, не проамериканской и не прокитайской, а проукраинской. Увы, бестолку. Карго-культ превыше всего!

Именно!

Страны соперничают за рынки сбыта за природные ресурсы и пр.

В современном мире, это соперничество выходит на уровень "Жизни и смерти".

Проигравший - умрёт, будет поглощен соседями, ассимилирован.

Задача Власти, если она не антинародная, обеспечить выживание и развитие населяющих территорию граждан, по возможности - захватить соседей.

Это Капитализм, Дикий Запад! Или ты соседа или он тебя.

Ну а вот эта их Мечта о "Добром Царе" - чужестранце, типична для рабов, котоые себя чувствуют неполноценнымиЮ дескать "сами мы ничего не умеем, мы то из села, нам бы "хатинка, корiвка та бджолки над вишнею" а "космос и биржа" - это точно не для нас!



Пролетариат у Власти...

Это- тупик... Именно!Страны соперничают за рынки сбыта за природные ресурсы и пр.В современном мире, это соперничество выходит на уровень "Жизни и смерти".Проигравший - умрёт, будет поглощен соседями, ассимилирован.Задача Власти, если она не антинародная, обеспечить выживание и развитие населяющих территорию граждан, по возможности - захватить соседей.Это Капитализм, Дикий Запад! Или ты соседа или он тебя.Ну а вот эта их Мечта о "Добром Царе" - чужестранце, типична для рабов, котоые себя чувствуют неполноценнымиЮ дескать "сами мы ничего не умеем, мы то из села, нам бы "хатинка, корiвка та бджолки над вишнею" а "космос и биржа" - это точно не для нас!Пролетариат у Власти...Это- тупик...

Замечательно, что хотите понимать.

Трагедия, в том, что "Вам такой жизни" необходимо ещё лет 50 к пониманию сути вопроса.



В лучшем случае Вы вернётесь к "нам бы "хатинка, корiвка та бджолки над вишнею" а "космос и биржа""

Просто по причине физического непонимания.

Того, что это и есть - то, что дало выживание Украине и украинцам. - дальнейший разгон такой темы - обязательно приведёт к изгнанию.(по Египетской модели в лучшем случае) Замечательно, что хотите понимать.Трагедия, в том, что "Вам такой жизни" необходимо ещё лет 50 к пониманию сути вопроса.В лучшем случае Вы вернётесь кПросто по причине физического непонимания.Того, что это и есть - то, что дало выживание Украине и украинцам. - дальнейший разгон такой темы - обязательно приведёт к изгнанию.(по Египетской модели в лучшем случае) Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 жов, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8478 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:04 lapay написав: shapo написав: В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

Про арабов ПА и Газы молчишь, и правильно делаешь. В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.Про арабов ПА и Газы молчишь, и правильно делаешь.

Та всім начхати на те, що собі думають вірмени чи євреї. Є міжнародні угоди і закони, які порушують і перші, і другі. Не хочуть по мирному вирішити конфлікт - змусять силою, спочатку вірмен, а потім і ізраїльтяни з росіянами.

Отака ***, малюче. Та всім начхати на те, що собі думають вірмени чи євреї. Є міжнародні угоди і закони, які порушують і перші, і другі. Не хочуть по мирному вирішити конфлікт - змусять силою, спочатку вірмен, а потім і ізраїльтяни з росіянами.Отака ***, малюче.

Ты настолько глуп что искренне веришь в какие-то бумажки выпущенные давно дискредитированной организацией ?

Сильно помогли Украине бумажки под названием Будапештский меморандум?

Или ты думаешь что Израиль существует вопреки многочисленным резолюциям этой про-арабской конторки не потому,что выграл 4-е войны и через 72 года часть арабских стран признала его меньшим злом чем Иран и заключает с ним мирные договора?

И кто заставит армян Карабаха у которых в прошлом куча маршалов и генералов бросить свою землю испугавшись новоявленного турецкого султана и его глупого клеврета?

А Израиль кто и что будет заставлять делать?

Порохоботизм головного мозга - неизличимое заболевание. Ты настолько глуп что искренне веришь в какие-то бумажки выпущенные давно дискредитированной организацией ?Сильно помогли Украине бумажки под названием Будапештский меморандум?Или ты думаешь что Израиль существует вопреки многочисленным резолюциям этой про-арабской конторки не потому,что выграл 4-е войны и через 72 года часть арабских стран признала его меньшим злом чем Иран и заключает с ним мирные договора?И кто заставит армян Карабаха у которых в прошлом куча маршалов и генералов бросить свою землю испугавшись новоявленного турецкого султана и его глупого клеврета?А Израиль кто и что будет заставлять делать?Порохоботизм головного мозга - неизличимое заболевание. Востаннє редагувалось shapo в Сер 21 жов, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4188 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:05 andrijk777 написав: Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому. Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому.



Зря смеешься - именно так была остановлена американская кампания во Вьетнаме. С помощью давления гражданского общества, ученых, спортсменов, актеров, режиссеров и прочих ЛОМов. Сейчас и пустое место (например, Грета Тунберг) может корректировать мировую повестку, а при наличии реального повода, так и подавно. Азербайджан, конечно, никому не интересен, особенно, пока армян не трогает, а вот Эрдогану и американцы, и европейцы давно хотят рога подпилить Зря смеешься - именно так была остановлена американская кампания во Вьетнаме. С помощью давления гражданского общества, ученых, спортсменов, актеров, режиссеров и прочих ЛОМов. Сейчас и пустое место (например, Грета Тунберг) может корректировать мировую повестку, а при наличии реального повода, так и подавно. Азербайджан, конечно, никому не интересен, особенно, пока армян не трогает, а вот Эрдогану и американцы, и европейцы давно хотят рога подпилить zРадио

Повідомлень: 7875 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1440 раз. Подякували: 3251 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:13 Kudrjavuy Просто по прчине физического непонимания.

Согласен, такое имеет место быть.

Ну вот не понимаю я, как можно выбирать тех, кто не берёт на себя Ответственность, не Отвечает за свои действия ничем, кроме как "песнопением" с экранов?

Вот местные выборы будут!

Все что-то там обещают, построить "мост до Луны" и пр. покращення, но никто не пытается пояснить, как они это будут делать при "дырявом" бюджете, при орицательном сальдо и на фоне короновируса новой волны?



Выходит, народ либо держат за полных де***, обещая то, что не собираются выполнять, либо мы чего то не знаем и где-нибудь в Лондоне, есть триллионы золота Полуботка!



Во второе я не верю, золото бы сперли "попередники"!

Выходит, народ держат за лохов!

При этом, народ с чуйством достоинства - идёт и ставит крестики за тех, кто его держит за лохов!



Реально, полное физическое непонимание происходящего!

Как можно, такую прекрасную страну, чудесная земля, дешевая энергия(была раньше), работящий и образованый народ - превратить в самую отсталую страну в Европе?

Нет, не понимаю. Физически! Согласен, такое имеет место быть.Ну вот не понимаю я, как можно выбирать тех, кто не берёт на себя Ответственность, не Отвечает за свои действия ничем, кроме как "песнопением" с экранов?Вот местные выборы будут!Все что-то там обещают, построить "мост до Луны" и пр. покращення, но никто не пытается пояснить, как они это будут делать при "дырявом" бюджете, при орицательном сальдо и на фоне короновируса новой волны?Выходит, народ либо держат за полных де***, обещая то, что не собираются выполнять, либо мы чего то не знаем и где-нибудь в Лондоне, есть триллионы золота Полуботка!Во второе я не верю, золото бы сперли "попередники"!Выходит, народ держат за лохов!При этом, народ с чуйством достоинства - идёт и ставит крестики за тех, кто его держит за лохов!Реально, полное физическое непонимание происходящего!Как можно, такую прекрасную страну, чудесная земля, дешевая энергия(была раньше), работящий и образованый народ - превратить в самую отсталую страну в Европе?Нет, не понимаю. Физически! Replay

Повідомлень: 2208 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 66976698669967006701> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм