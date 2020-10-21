Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Это ты к чему? Хочешь сравнить геноцид армян столетней давности и то как Израиль обращается с арабами ПА и Газы?
Ти вже визначись, коли почався карабахський конфлікт, бо тобі явно не сто років.
В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли. Про арабов ПА и Газы молчишь, и правильно делаешь.
Я уже не вспомню, сколько раз пытался донести мысль о том, что все страны - соперники, и если временно и дружат, то не за, а против, следовательно наша политика должна быть не проевропейской, не пророссийской, не проамериканской и не прокитайской, а проукраинской. Увы, бестолку. Карго-культ превыше всего!
Именно! Страны соперничают за рынки сбыта за природные ресурсы и пр. В современном мире, это соперничество выходит на уровень "Жизни и смерти". Проигравший - умрёт, будет поглощен соседями, ассимилирован. Задача Власти, если она не антинародная, обеспечить выживание и развитие населяющих территорию граждан, по возможности - захватить соседей. Это Капитализм, Дикий Запад! Или ты соседа или он тебя. Ну а вот эта их Мечта о "Добром Царе" - чужестранце, типична для рабов, котоhые себя чувствуют неполноценными, дескать "сами мы ничего не умеем, мы то из села, нам бы "хатинка, корiвка та бджiлки над вишнею" а "космос и биржа" - это точно не для нас!
Пролетариат у Власти... Это- тупик...
Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 23:03, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли. Про арабов ПА и Газы молчишь, и правильно делаешь.
Та всім начхати на те, що собі думають вірмени чи євреї. Є міжнародні угоди і закони, які порушують і перші, і другі. Не хочуть по мирному вирішити конфлікт - змусять силою, спочатку вірмен, а потім і ізраїльтяни з росіянами. Отака ***, малюче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Игроки НБА Тристан Томпсон (Кливленд), Джулиус Рэндл (Нью-Йорк), Реджи Джексон (Клипперс) и Альфонзо Маккини (Кливленд) приняли участие в записи видео в поддержку Армении в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Мы все поддерживаем Армению! Когда мирное население подвергается нападению и забираются жизни невинных людей, у нас есть только один выбор. Сохраняйте единство и сделайте так, чтобы наш голос бы услышан — говорится в описании к видеоролику, который был создан компанией Platinum Motorsport. Солидарность с Арменией также выразили рэпер Big Sean, певец Ne-Yo, музыкальный продюсер Mustard, модель Лори Харви, рэпер Джермейн Дюпри, музыкант Трэвис Баркер и другие.
Достаточно очевидно, что так называемый коллективный Запад в целом поддерживает армян, гораздо больше, чем Путин. Уже куча сообщений, что какая то мэрия, или мэр во Франции или США поддерживают армян. Пока на Западе поддержки публичной азербайджанцев не встречал вообще.
Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому.
Я уже не вспомню, сколько раз пытался донести мысль о том, что все страны - соперники, и если временно и дружат, то не за, а против, следовательно наша политика должна быть не проевропейской, не пророссийской, не проамериканской и не прокитайской, а проукраинской. Увы, бестолку. Карго-культ превыше всего!
Именно! Страны соперничают за рынки сбыта за природные ресурсы и пр. В современном мире, это соперничество выходит на уровень "Жизни и смерти". Проигравший - умрёт, будет поглощен соседями, ассимилирован. Задача Власти, если она не антинародная, обеспечить выживание и развитие населяющих территорию граждан, по возможности - захватить соседей. Это Капитализм, Дикий Запад! Или ты соседа или он тебя. Ну а вот эта их Мечта о "Добром Царе" - чужестранце, типична для рабов, котоые себя чувствуют неполноценнымиЮ дескать "сами мы ничего не умеем, мы то из села, нам бы "хатинка, корiвка та бджолки над вишнею" а "космос и биржа" - это точно не для нас!
Пролетариат у Власти... Это- тупик...
Замечательно, что хотите понимать. Трагедия, в том, что "Вам такой жизни" необходимо ещё лет 50 к пониманию сути вопроса.
В лучшем случае Вы вернётесь к "нам бы "хатинка, корiвка та бджолки над вишнею" а "космос и биржа"" Просто по причине физического непонимания. Того, что это и есть - то, что дало выживание Украине и украинцам. - дальнейший разгон такой темы - обязательно приведёт к изгнанию.(по Египетской модели в лучшем случае)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 жов, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли. Про арабов ПА и Газы молчишь, и правильно делаешь.
Та всім начхати на те, що собі думають вірмени чи євреї. Є міжнародні угоди і закони, які порушують і перші, і другі. Не хочуть по мирному вирішити конфлікт - змусять силою, спочатку вірмен, а потім і ізраїльтяни з росіянами. Отака ***, малюче.
Ты настолько глуп что искренне веришь в какие-то бумажки выпущенные давно дискредитированной организацией ? Сильно помогли Украине бумажки под названием Будапештский меморандум? Или ты думаешь что Израиль существует вопреки многочисленным резолюциям этой про-арабской конторки не потому,что выграл 4-е войны и через 72 года часть арабских стран признала его меньшим злом чем Иран и заключает с ним мирные договора? И кто заставит армян Карабаха у которых в прошлом куча маршалов и генералов бросить свою землю испугавшись новоявленного турецкого султана и его глупого клеврета? А Израиль кто и что будет заставлять делать? Порохоботизм головного мозга - неизличимое заболевание.
Востаннє редагувалось shapo в Сер 21 жов, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому.
Зря смеешься - именно так была остановлена американская кампания во Вьетнаме. С помощью давления гражданского общества, ученых, спортсменов, актеров, режиссеров и прочих ЛОМов. Сейчас и пустое место (например, Грета Тунберг) может корректировать мировую повестку, а при наличии реального повода, так и подавно. Азербайджан, конечно, никому не интересен, особенно, пока армян не трогает, а вот Эрдогану и американцы, и европейцы давно хотят рога подпилить
Согласен, такое имеет место быть. Ну вот не понимаю я, как можно выбирать тех, кто не берёт на себя Ответственность, не Отвечает за свои действия ничем, кроме как "песнопением" с экранов? Вот местные выборы будут! Все что-то там обещают, построить "мост до Луны" и пр. покращення, но никто не пытается пояснить, как они это будут делать при "дырявом" бюджете, при орицательном сальдо и на фоне короновируса новой волны?
Выходит, народ либо держат за полных де***, обещая то, что не собираются выполнять, либо мы чего то не знаем и где-нибудь в Лондоне, есть триллионы золота Полуботка!
Во второе я не верю, золото бы сперли "попередники"! Выходит, народ держат за лохов! При этом, народ с чуйством достоинства - идёт и ставит крестики за тех, кто его держит за лохов!
Реально, полное физическое непонимание происходящего! Как можно, такую прекрасную страну, чудесная земля, дешевая энергия(была раньше), работящий и образованый народ - превратить в самую отсталую страну в Европе? Нет, не понимаю. Физически!