Не по теме.
Там в Омериге обвал рынков может случиться, в ближайшее время, жесткий такой.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:16
Не по теме.
Там в Омериге обвал рынков может случиться, в ближайшее время, жесткий такой.
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:19
Не каждый народ достоин иметь свое государство
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:22
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:23
За это платят хорошие деньги.
А пока племя чероки с экранов развлекает 95 квартал - страну потрошат, как липку.
Мы уже скатили до обещанного "бабушкой" республикой "ЗАД"(Запорожско-Днепропетровской агломерации)
А режиссёр и заказчик - счастливый потирает себе руки в бункере.
Гешефт льётся льётся рекой - поддерживается стабильность во всём мире, за счёт лохов и средств в немерянном объёме.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 жов, 2020 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:26
Важно!
А давайте посмотрим на всё Открытыми глазами, выключив СМИ и пр. пропоганду.
Итак, в Мире бушует короновирус, сильнейший кризис, который ориентировочно достигнет пика к 2022-му году!
У Украины громадные долги, падающее промпроизводство, сокращение рынков сбыта, дорогущие энергоносители и военный конфликт на востоке!
Принимаемые Радой и пр. законы, направлены не на развитие страны в Будущем а на попытки склеить бюджет, удержаться у власти, "день простоять и ночь продержаться".
Внутри самой страны, наблюдаем противостояние олигархов, естественно политиков, наличие массы тлеющих очагов "языковые и ментальные различия".
Интересно, как "Вы" себе видите Будущее Украины?
В какой области, может в долгосроке реализовать себя молодёжь?
Вот не знаю, я когда смотрю вперёд, вижу темноту... вечные страдания от "номенклатурщиков", борьба с агрессором до последнего вздоха.
Видимо, так было и при коммунистах? Капиталисты нападают, комиссары зерно отбирают, НКВД-шники расстреливают "врагов народа"...
Йой! Как знакомо!
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:28
Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.
Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.
Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:30
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:32
чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.
Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:32
Батенька, Вам это толкуют не один год.
вы же дальше телевизора не видите.
Самостоятельно не можете видеть все стороны происходящего: в первую очередь Война, оккупация,...
Вместо противостояния - врагом уничтожаются оборонные заводы, изгоняются специалисты,..... - физически уничтожается жизнь на этой земле - и продаётся...
Эти трагедии практически по всей многострадальной Украине.
От Закарпатья и до Луганска.
Откровенный Враг лютует.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:35
Один и другой неправы.
1. Нас там нет
2. Не смешивайте пропаганду с историей.
3. и ОСНОВНОЕ: Карабах - это территория оккупированного Азербайджана.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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