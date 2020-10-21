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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6698669967006701> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: Сер 21 жов, 2020 23:16 Не по теме.

Там в Омериге обвал рынков может случиться, в ближайшее время, жесткий такой. Replay

Повідомлень: 2208 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:19 Replay написав: Реально, полное физическое непонимание происходящего!

Как можно, такую прекрасную страну, чудесная земля, дешевая энергия(была раньше), работящий и образованый народ - превратить в самую отсталую страну в Европе?

Нет, не понимаю. Физически! Реально, полное физическое непонимание происходящего!Как можно, такую прекрасную страну, чудесная земля, дешевая энергия(была раньше), работящий и образованый народ - превратить в самую отсталую страну в Европе?Нет, не понимаю. Физически!



Не каждый народ достоин иметь свое государство Не каждый народ достоин иметь свое государство Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4188 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:22 budivelnik написав: Різницю між арабами і євреями - я бачу

Араби - мусульмани

Євреї - християни

Євреї захопили землі Арабів Різницю між арабами і євреями - я бачуАраби - мусульманиЄвреї - християниЄвреї захопили землі Арабів





budivelnik вставляє пicтонiв (на 11:16 хв) червоно-чорним побратимам вставляє пicтонiв (на 11:16 хв) червоно-чорним побратимам Аlександр Повідомлень: 3537 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:23 Replay написав: Kudrjavuy Просто по прчине физического непонимания.

Согласен, такое имеет место быть.

Ну вот не понимаю я, как можно выбирать тех, кто не берёт на себя Ответственность, не Отвечает за свои действия ничем, кроме как "песнопением" с экранов?

Вот местные выборы будут!

Все что-то там обещают, построить "мост до Луны" и пр. покращення, но никто не пытается пояснить, как они это будут делать при "дырявом" бюджете, при орицательном сальдо и на фоне короновируса новой волны?



Выходит, народ либо держат за полных де***, обещая то, что не собираются выполнять, либо мы чего то не знаем и где-нибудь в Лондоне, есть триллионы золота Полуботка!



Во второе я не верю, золото бы сперли "попередники"!

Выходит, народ держат за лохов!

При этом, народ с чуйством достоинства - идёт и ставит крестики за тех, кто его держит за лохов!



Реально, полное физическое непонимание происходящего!

Как можно, такую прекрасную страну, чудесная земля, дешевая энергия(была раньше), работящий и образованый народ - превратить в самую отсталую страну в Европе?

Нет, не понимаю. Физически! Согласен, такое имеет место быть.Ну вот не понимаю я, как можно выбирать тех, кто не берёт на себя Ответственность, не Отвечает за свои действия ничем, кроме как "песнопением" с экранов?Вот местные выборы будут!Все что-то там обещают, построить "мост до Луны" и пр. покращення, но никто не пытается пояснить, как они это будут делать при "дырявом" бюджете, при орицательном сальдо и на фоне короновируса новой волны?Выходит, народ либо держат за полных де***, обещая то, что не собираются выполнять, либо мы чего то не знаем и где-нибудь в Лондоне, есть триллионы золота Полуботка!Во второе я не верю, золото бы сперли "попередники"!Выходит, народ держат за лохов!При этом, народ с чуйством достоинства - идёт и ставит крестики за тех, кто его держит за лохов!Реально, полное физическое непонимание происходящего!Как можно, такую прекрасную страну, чудесная земля, дешевая энергия(была раньше), работящий и образованый народ - превратить в самую отсталую страну в Европе?Нет, не понимаю. Физически!

За это платят хорошие деньги.

А пока племя чероки с экранов развлекает 95 квартал - страну потрошат, как липку.

Мы уже скатили до обещанного "бабушкой" республикой "ЗАД"(Запорожско-Днепропетровской агломерации)

А режиссёр и заказчик - счастливый потирает себе руки в бункере.



Гешефт льётся льётся рекой - поддерживается стабильность во всём мире, за счёт лохов и средств в немерянном объёме. За это платят хорошие деньги.А пока племя чероки с экранов развлекает 95 квартал - страну потрошат, как липку.Мы уже скатили до обещанного "бабушкой" республикой "ЗАД"(Запорожско-Днепропетровской агломерации)А режиссёр и заказчик - счастливый потирает себе руки в бункере.Гешефт льётся льётся рекой - поддерживается стабильность во всём мире, за счёт лохов и средств в немерянном объёме. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 жов, 2020 23:26, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8478 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:26

А давайте посмотрим на всё Открытыми глазами, выключив СМИ и пр. пропоганду.



Итак, в Мире бушует короновирус, сильнейший кризис, который ориентировочно достигнет пика к 2022-му году!

У Украины громадные долги, падающее промпроизводство, сокращение рынков сбыта, дорогущие энергоносители и военный конфликт на востоке!

Принимаемые Радой и пр. законы, направлены не на развитие страны в Будущем а на попытки склеить бюджет, удержаться у власти, "день простоять и ночь продержаться".

Внутри самой страны, наблюдаем противостояние олигархов, естественно политиков, наличие массы тлеющих очагов "языковые и ментальные различия".



Интересно, как "Вы" себе видите Будущее Украины?



В какой области, может в долгосроке реализовать себя молодёжь?



Вот не знаю, я когда смотрю вперёд, вижу темноту... вечные страдания от "номенклатурщиков", борьба с агрессором до последнего вздоха.

Видимо, так было и при коммунистах? Капиталисты нападают, комиссары зерно отбирают, НКВД-шники расстреливают "врагов народа"...



Йой! Как знакомо! Важно!А давайте посмотрим на всё Открытыми глазами, выключив СМИ и пр. пропоганду.Итак, в Мире бушует короновирус, сильнейший кризис, который ориентировочно достигнет пика к 2022-му году!У Украины громадные долги, падающее промпроизводство, сокращение рынков сбыта, дорогущие энергоносители и военный конфликт на востоке!Принимаемые Радой и пр. законы, направлены не на развитие страны в Будущем а на попытки склеить бюджет, удержаться у власти, "день простоять и ночь продержаться".Внутри самой страны, наблюдаем противостояние олигархов, естественно политиков, наличие массы тлеющих очагов "языковые и ментальные различия".Интересно, как "Вы" себе видите Будущее Украины?В какой области, может в долгосроке реализовать себя молодёжь?Вот не знаю, я когда смотрю вперёд, вижу темноту... вечные страдания от "номенклатурщиков", борьба с агрессором до последнего вздоха.Видимо, так было и при коммунистах? Капиталисты нападают, комиссары зерно отбирают, НКВД-шники расстреливают "врагов народа"...Йой! Как знакомо! Replay

Повідомлень: 2208 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:28 andrijk777 написав: Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому. Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому.

Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.

Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.

Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением. Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18818 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4518 раз. Подякували: 7230 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:30 Replay написав: Не по теме.

Там в Омериге обвал рынков может случиться, в ближайшее время, жесткий такой. Не по теме.Там в Омериге обвал рынков может случиться, в ближайшее время, жесткий такой.

В смысле, после выборов у них что-ли начнется зажигательная пиф-паф дискотека В смысле, после выборов у них что-ли начнется зажигательная пиф-паф дискотека Аlександр Повідомлень: 3537 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:32 shapo написав: В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.

Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова. чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 911 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:32 Replay написав: Важно!

А давайте посмотрим на всё Открытыми глазами, выключив СМИ и пр. пропоганду.



Йой! Как знакомо! Важно!А давайте посмотрим на всё Открытыми глазами, выключив СМИ и пр. пропоганду.Йой! Как знакомо!

Батенька, Вам это толкуют не один год.

вы же дальше телевизора не видите.

Самостоятельно не можете видеть все стороны происходящего: в первую очередь Война, оккупация,...

Вместо противостояния - врагом уничтожаются оборонные заводы, изгоняются специалисты,..... - физически уничтожается жизнь на этой земле - и продаётся...



Эти трагедии практически по всей многострадальной Украине.

От Закарпатья и до Луганска.

Откровенный Враг лютует. Батенька, Вам это толкуют не один год.вы же дальше телевизора не видите.Самостоятельно не можете видеть все стороны происходящего: в первую очередь Война, оккупация,...Вместо противостояния - врагом уничтожаются оборонные заводы, изгоняются специалисты,..... - физически уничтожается жизнь на этой земле - и продаётся...Эти трагедии практически по всей многострадальной Украине.От Закарпатья и до Луганска.Откровенный Враг лютует. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8478 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:35 unicdima написав: shapo написав: В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.

Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова. чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова.

Один и другой неправы.

1. Нас там нет

2. Не смешивайте пропаганду с историей.

3. и ОСНОВНОЕ: Карабах - это территория оккупированного Азербайджана. Один и другой неправы.1. Нас там нет2. Не смешивайте пропаганду с историей.3. и ОСНОВНОЕ: Карабах - это территория оккупированного Азербайджана. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8478 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6698669967006701> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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