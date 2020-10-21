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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6698669967006701>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 44
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
41%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:16

Не по теме.
Там в Омериге обвал рынков может случиться, в ближайшее время, жесткий такой.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:19

  Replay написав:Реально, полное физическое непонимание происходящего! :D
Как можно, такую прекрасную страну, чудесная земля, дешевая энергия(была раньше), работящий и образованый народ - превратить в самую отсталую страну в Европе? :shock:
Нет, не понимаю. Физически! :(


Не каждый народ достоин иметь свое государство
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:22

  budivelnik написав:Різницю між арабами і євреями - я бачу
Араби - мусульмани
Євреї - християни
Євреї захопили землі Арабів



budivelnik вставляє пicтонiв (на 11:16 хв) червоно-чорним побратимам 8)
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:23

  Replay написав:Kudrjavuy
Просто по прчине физического непонимания.

Согласен, такое имеет место быть.
Ну вот не понимаю я, как можно выбирать тех, кто не берёт на себя Ответственность, не Отвечает за свои действия ничем, кроме как "песнопением" с экранов?
Вот местные выборы будут!
Все что-то там обещают, построить "мост до Луны" и пр. покращення, но никто не пытается пояснить, как они это будут делать при "дырявом" бюджете, при орицательном сальдо и на фоне короновируса новой волны?

Выходит, народ либо держат за полных де***, обещая то, что не собираются выполнять, либо мы чего то не знаем и где-нибудь в Лондоне, есть триллионы золота Полуботка! :D

Во второе я не верю, золото бы сперли "попередники"!
Выходит, народ держат за лохов!
При этом, народ с чуйством достоинства - идёт и ставит крестики за тех, кто его держит за лохов! :D

Реально, полное физическое непонимание происходящего! :D
Как можно, такую прекрасную страну, чудесная земля, дешевая энергия(была раньше), работящий и образованый народ - превратить в самую отсталую страну в Европе? :shock:
Нет, не понимаю. Физически! :(

За это платят хорошие деньги.
А пока племя чероки с экранов развлекает 95 квартал - страну потрошат, как липку.
Мы уже скатили до обещанного "бабушкой" республикой "ЗАД"(Запорожско-Днепропетровской агломерации)
А режиссёр и заказчик - счастливый потирает себе руки в бункере.

Гешефт льётся льётся рекой - поддерживается стабильность во всём мире, за счёт лохов и средств в немерянном объёме.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 жов, 2020 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:26

Важно!
А давайте посмотрим на всё Открытыми глазами, выключив СМИ и пр. пропоганду.

Итак, в Мире бушует короновирус, сильнейший кризис, который ориентировочно достигнет пика к 2022-му году!
У Украины громадные долги, падающее промпроизводство, сокращение рынков сбыта, дорогущие энергоносители и военный конфликт на востоке!
Принимаемые Радой и пр. законы, направлены не на развитие страны в Будущем а на попытки склеить бюджет, удержаться у власти, "день простоять и ночь продержаться".
Внутри самой страны, наблюдаем противостояние олигархов, естественно политиков, наличие массы тлеющих очагов "языковые и ментальные различия".

Интересно, как "Вы" себе видите Будущее Украины?

В какой области, может в долгосроке реализовать себя молодёжь?

Вот не знаю, я когда смотрю вперёд, вижу темноту... вечные страдания от "номенклатурщиков", борьба с агрессором до последнего вздоха.
Видимо, так было и при коммунистах? Капиталисты нападают, комиссары зерно отбирают, НКВД-шники расстреливают "врагов народа"...

Йой! Как знакомо! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:28

  andrijk777 написав:Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому.

Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.
Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.
Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:30

  Replay написав:Не по теме.
Там в Омериге обвал рынков может случиться, в ближайшее время, жесткий такой.

В смысле, после выборов у них что-ли начнется зажигательная пиф-паф дискотека :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:32

  shapo написав:В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.
Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:32

  Replay написав:Важно!
А давайте посмотрим на всё Открытыми глазами, выключив СМИ и пр. пропоганду.

Йой! Как знакомо! :D

Батенька, Вам это толкуют не один год.
вы же дальше телевизора не видите.
Самостоятельно не можете видеть все стороны происходящего: в первую очередь Война, оккупация,...
Вместо противостояния - врагом уничтожаются оборонные заводы, изгоняются специалисты,..... - физически уничтожается жизнь на этой земле - и продаётся...

Эти трагедии практически по всей многострадальной Украине.
От Закарпатья и до Луганска.
Откровенный Враг лютует.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:35

  unicdima написав:
  shapo написав:В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.
Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова.

Один и другой неправы.
1. Нас там нет
2. Не смешивайте пропаганду с историей.
3. и ОСНОВНОЕ: Карабах - это территория оккупированного Азербайджана.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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