Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6698669967006701 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: Сер 21 жов, 2020 23:36 unicdima написав: shapo написав: В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.

чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.

Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова. чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова.



Нет, это ты не ответил как поступили армяне с азербайджанцами Карабаха, также насиловали и убивали?

Да и погромы в Сумгаите устраивали вовсе не карабахские азербайджанцы, а местные уголовники вместе с обкуренной молодежью.

Что касается Ходжалы, то и азербайджанцы убивали мирных армян в 1992-1994гг Нет, это ты не ответил как поступили армяне с азербайджанцами Карабаха, также насиловали и убивали?Да и погромы в Сумгаите устраивали вовсе не карабахские азербайджанцы, а местные уголовники вместе с обкуренной молодежью.Что касается Ходжалы, то и азербайджанцы убивали мирных армян в 1992-1994гг Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4188 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:38 Kudrjavuy За это платят хорошие деньги.

Мне эти деньги не попадают!

А те, кому попадают, явно "не переймаються" проблемами "пересiчного", да и проблеми внуков "пересiчних" им "до спини".

Но раз за них голосуют, может всех такое устраивает?

ну вот в кайф может многим, быть вечными Жертвами по типу "Иисус терпел и нам велел, ради счастья Пана Олiгарха нашого, жити й померти"???





Я тут спрашивал у пролетариев , ну.."по пьяне" в чём смысл жизни, внятных ответов не получил!

Штампы!

Посадить дерево(которое спилят и продадут в Польщу), вырастить сына(который уедет и забудет как его звали в Украине), построить дом(который нафик не нужен будет детям и внукам и станет обузой на старости, с нашими ценами на газ и свет!



Короче, ввёл ребят в ступор и таки привёл их к Сммыслу жизни "Жить, шоб бухать, курить, тра...ть и сдохнуть во сне"!

Какой то свинский смысл жизни, не находите?

Свинья ведь тоже, набирает вес для "Хозяина", ну и её смысл - жрать, спать и в грязи валяться...





Может тут корень?

Может у нас нет Смысла Жизни, связанного с Будущим Украины?

Если не будет своей Экономики, Науки, Обрахования и Иежицины, если молодёжь уедет из страны, ну какой тогда смысл жить???



Пiду втоплюся. Мне эти деньги не попадают!А те, кому попадают, явно "не переймаються" проблемами "пересiчного", да и проблеми внуков "пересiчних" им "до спини".Но раз за них голосуют, может всех такое устраивает?ну вот в кайф может многим, быть вечными Жертвами по типу "Иисус терпел и нам велел, ради счастья Пана Олiгарха нашого, жити й померти"???Я тут спрашивал у пролетариев , ну.."по пьяне" в чём смысл жизни, внятных ответов не получил!Штампы!Посадить дерево(которое спилят и продадут в Польщу), вырастить сына(который уедет и забудет как его звали в Украине), построить дом(который нафик не нужен будет детям и внукам и станет обузой на старости, с нашими ценами на газ и свет!Короче, ввёл ребят в ступор и таки привёл их к Сммыслу жизниКакой то свинский смысл жизни, не находите?Свинья ведь тоже, набирает вес для "Хозяина", ну и её смысл - жрать, спать и в грязи валяться...Может тут корень?Если не будет своей Экономики, Науки, Обрахования и Иежицины, если молодёжь уедет из страны, ну какой тогда смысл жить???Пiду втоплюся. Востаннє редагувалось Replay в Сер 21 жов, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2208 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:40 Kudrjavuy написав: Один и другой неправы.

1. Нас там нет

2. Не смешивайте пропаганду с историей.

3. и ОСНОВНОЕ: Карабах - это территория оккупированного Азербайджана. Один и другой неправы.1. Нас там нет2. Не смешивайте пропаганду с историей.3. и ОСНОВНОЕ: Карабах - это территория оккупированного Азербайджана.



К сожалению ,есть.

И украинское посольство в Азербайджане приветствует наступление на Арцах, и тупой,необразованный еврейский мальчик из Кривого Рога поехал в Турцию надеясь что она за него отвоюет и Крым, и Донбасс.

Только потому, что советская власть нарезала границы союзных республик не считаясь ни с чем теперь это святая книга на которую нельзя посягнуть? К сожалению ,есть.И украинское посольство в Азербайджане приветствует наступление на Арцах, и тупой,необразованный еврейский мальчик из Кривого Рога поехал в Турцию надеясь что она за него отвоюет и Крым, и Донбасс.Только потому, что советская власть нарезала границы союзных республик не считаясь ни с чем теперь это святая книга на которую нельзя посягнуть? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4188 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:54 Replay написав: Пiду втоплюся. Пiду втоплюся.

- Глупость.

Люди разные бывают и задача в том, что бы из них вытащить то лучшее, что не имеете ВЫ.(поверьте, в каждом есть что-то хорошое, чего не имеете ВЫ - это и есть суть "организовать" из толпы коллектив способный свернуть горы)



Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?

Разберитесь в них.

Попробуйте приложить свой опыт и сделать Вывод.

Только после этого стоит осуждать. - Глупость.Люди разные бывают и задача в том, что бы из них вытащить то лучшее, что не имеете ВЫ.(поверьте, в каждом есть что-то хорошое, чего не имеете ВЫ - это и есть суть "организовать" из толпы коллектив способный свернуть горы)Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?Разберитесь в них.Попробуйте приложить свой опыт и сделать Вывод.Только после этого стоит осуждать. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 жов, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8478 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:56 freeze написав: andrijk777 написав: Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому. Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому.

Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.

Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.

Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением. Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.

Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації". Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації". andrijk777

Повідомлень: 2622 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 00:00 shapo написав: Нет, это ты не ответил как поступили армяне с азербайджанцами Карабаха, также насиловали и убивали?

Да и погромы в Сумгаите устраивали вовсе не карабахские азербайджанцы, а местные уголовники вместе с обкуренной молодежью.

Что касается Ходжалы, то и азербайджанцы убивали мирных армян в 1992-1994гг Нет, это ты не ответил как поступили армяне с азербайджанцами Карабаха, также насиловали и убивали?Да и погромы в Сумгаите устраивали вовсе не карабахские азербайджанцы, а местные уголовники вместе с обкуренной молодежью.Что касается Ходжалы, то и азербайджанцы убивали мирных армян в 1992-1994гг

И насиловали и убивали и головы резали.

Погромы в Сумгаите начались как раз после приезда беженцев, а первые беженцы приехали еще в конце 87-го.

Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду. И насиловали и убивали и головы резали.Погромы в Сумгаите начались как раз после приезда беженцев, а первые беженцы приехали еще в конце 87-го.Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 912 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6698669967006701 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: unicdima і 1 гістьМодератори: ТупУм