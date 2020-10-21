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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:36
unicdima написав: shapo написав:
В отличие от тебя армяне его как раз сейчас и воспринимают как продолжение геноцида столетней давности ибо в нем задействована Турция, да и зверства азербайджанцев в 1988 в Сумгаите и 1990г в Баку недалеко от него ушли.
чего ты забываешь про азербайджанских беженцев в Сумгаите, ведь именно после того как их изгнали из Карабаха и начались погромы в Сумгаите.
Про самое массовое убийство этого конфликта в Ходжалы от тебя тоже ни одного слова.
Нет, это ты не ответил как поступили армяне с азербайджанцами Карабаха, также насиловали и убивали?
Да и погромы в Сумгаите устраивали вовсе не карабахские азербайджанцы, а местные уголовники вместе с обкуренной молодежью.
Что касается Ходжалы, то и азербайджанцы убивали мирных армян в 1992-1994гг
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 21 жов, 2020 23:38
Kudrjavuy
За это платят хорошие деньги.
Мне эти деньги не попадают!
А те, кому попадают, явно "не переймаються" проблемами "пересiчного", да и проблеми внуков "пересiчних" им "до спини".
Но раз за них голосуют, может всех такое устраивает?
ну вот в кайф может многим, быть вечными Жертвами по типу "Иисус терпел и нам велел, ради счастья Пана Олiгарха нашого, жити й померти"???
Я тут спрашивал у пролетариев , ну.."по пьяне" в чём смысл жизни, внятных ответов не получил!
Штампы!
Посадить дерево(которое спилят и продадут в Польщу), вырастить сына(который уедет и забудет как его звали в Украине), построить дом(который нафик не нужен будет детям и внукам и станет обузой на старости, с нашими ценами на газ и свет!
Короче, ввёл ребят в ступор и таки привёл их к Сммыслу жизни
"Жить, шоб бухать, курить, тра...ть и сдохнуть во сне"!
Какой то свинский смысл жизни, не находите?
Свинья ведь тоже, набирает вес для "Хозяина", ну и её смысл - жрать, спать и в грязи валяться...
Может тут корень? Может у нас нет Смысла Жизни, связанного с Будущим Украины?
Если не будет своей Экономики, Науки, Обрахования и Иежицины, если молодёжь уедет из страны, ну какой тогда смысл жить???
Пiду втоплюся.
Востаннє редагувалось Replay
в Сер 21 жов, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 23:40
Kudrjavuy написав:
Один и другой неправы.
1. Нас там нет
2. Не смешивайте пропаганду с историей.
3. и ОСНОВНОЕ: Карабах - это территория оккупированного Азербайджана.
К сожалению ,есть.
И украинское посольство в Азербайджане приветствует наступление на Арцах, и тупой,необразованный еврейский мальчик из Кривого Рога поехал в Турцию надеясь что она за него отвоюет и Крым, и Донбасс.
Только потому, что советская власть нарезала границы союзных республик не считаясь ни с чем теперь это святая книга на которую нельзя посягнуть?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 21 жов, 2020 23:54
Replay написав:
Пiду втоплюся.
- Глупость.
Люди разные бывают и задача в том, что бы из них вытащить то лучшее, что не имеете ВЫ.(поверьте, в каждом есть что-то хорошое, чего не имеете ВЫ - это и есть суть "организовать" из толпы коллектив способный свернуть горы)
Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?
Разберитесь в них.
Попробуйте приложить свой опыт и сделать Вывод.
Только после этого стоит осуждать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 21 жов, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 23:56
freeze написав: andrijk777 написав:
Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому.
Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.
Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.
Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.
Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації".
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:00
shapo написав:
Нет, это ты не ответил как поступили армяне с азербайджанцами Карабаха, также насиловали и убивали?
Да и погромы в Сумгаите устраивали вовсе не карабахские азербайджанцы, а местные уголовники вместе с обкуренной молодежью.
Что касается Ходжалы, то и азербайджанцы убивали мирных армян в 1992-1994гг
И насиловали и убивали и головы резали.
Погромы в Сумгаите начались как раз после приезда беженцев, а первые беженцы приехали еще в конце 87-го.
Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:03
unicdima написав: shapo написав:
Нет, это ты не ответил как поступили армяне с азербайджанцами Карабаха, также насиловали и убивали?
Да и погромы в Сумгаите устраивали вовсе не карабахские азербайджанцы, а местные уголовники вместе с обкуренной молодежью.
Что касается Ходжалы, то и азербайджанцы убивали мирных армян в 1992-1994гг
И насиловали и убивали и головы резали.
Погромы в Сумгаите начались как раз после приезда беженцев, а первые беженцы приехали еще в конце 87-го.
Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.
Не ври. Нигде тогда никто это не озвучивал в отличие от Сумгаита.
Пропагандой здесь занимаешься ты рассказывая что Азербайджан воюет за правое дело, а я призываю не писать кипятком от того что где-то опять убивают молодых и не очень людей
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:05
andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав:
Ну після такої підтримки(пару баскетболістів і музикантів), напевно азербайджанці покидають зброю і в паніці пробіжать додому.
Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.
Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.
Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.
Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації".
Ты глупый настолько ?
Реально малолетка-двоечник.
Трамп и Макрон топят за армян, попробуй понять почему, но не поймешь, потому что нужно немного мозга.)))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:43
Забавный комментарий МИД Армении, который не оценивает действия Азербайджана как войну против Армении. И этом при том, что уже были удары и по территории Армении, и наоборот, а на территории Карабаха уже погибло много армянских граждан.
Армения не расценивает происходящее как войну и до сих пор не признает Карабах. Прикольно)))
К Пашиняну и Армении в этой войне есть серьезные вопросы - подготовка к войне завалена полностью, дипломатическая позиция очень странная, информационное сопровождение операций посредственное и т.д. и т.п. Может для этого Пашиняна и привели во власть)))
Востаннє редагувалось freeze
в Чет 22 жов, 2020 00:53, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:44
Интересно другое:
Почему тишина о 95м квартале на передовой?
Их естественно из туда не довели.
Тишина о состоянии дел у госдачи "янелоха разводящего из Омана".
Через неделю я так понимаю - ВС с котомками вынуждены будут обходить ближайшие населённые пункты?(Наша копия Галустяна тупо топит за это?) - волонтёры уже не в состоянии будут прокормить всех.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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