Додано: Сер 21 жов, 2020 23:38

За это платят хорошие деньги.

"Жить, шоб бухать, курить, тра...ть и сдохнуть во сне"!

Мне эти деньги не попадают!А те, кому попадают, явно "не переймаються" проблемами "пересiчного", да и проблеми внуков "пересiчних" им "до спини".Но раз за них голосуют, может всех такое устраивает?ну вот в кайф может многим, быть вечными Жертвами по типу "Иисус терпел и нам велел, ради счастья Пана Олiгарха нашого, жити й померти"???Я тут спрашивал у пролетариев , ну.."по пьяне" в чём смысл жизни, внятных ответов не получил!Штампы!Посадить дерево(которое спилят и продадут в Польщу), вырастить сына(который уедет и забудет как его звали в Украине), построить дом(который нафик не нужен будет детям и внукам и станет обузой на старости, с нашими ценами на газ и свет!Короче, ввёл ребят в ступор и таки привёл их к Сммыслу жизниКакой то свинский смысл жизни, не находите?Свинья ведь тоже, набирает вес для "Хозяина", ну и её смысл - жрать, спать и в грязи валяться...Может тут корень?Если не будет своей Экономики, Науки, Обрахования и Иежицины, если молодёжь уедет из страны, ну какой тогда смысл жить???Пiду втоплюся.