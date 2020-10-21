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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6699670067016702

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 44
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
41%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:44

Kudrjavuy
Только после этого стоит осуждать.

Как можно осуждать то, что невозможно понять?

Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?

Не согласен, особенно, касаемо "гениев".
Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования".
Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать!

Планы Рады - Планы народа!
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 01:35

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  freeze написав:Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.
Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.
Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.

Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації".


Ты глупый настолько ?
Реально малолетка-двоечник.
Трамп и Макрон топят за армян, попробуй понять почему, но не поймешь, потому что нужно немного мозга.)))

Ось ти реально тупа малолетка, раз не можеш з першого разу зрозуміти що пофіг за кого вони "топят". Пофіг за кого "топят" американські баскетболісти і музиканти.
Ні США, ні Франція втручатись в конфлікт не будуть! Реальні "топільшики" там це Росія і Турція. Ще можливо Іран "підтягнеться".
andrijk777
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