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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 жов, 2020 00:44
Kudrjavuy
Только после этого стоит осуждать.
Как можно осуждать то, что невозможно понять?
Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?
Не согласен, особенно, касаемо "гениев".
Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования".
Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать! Планы Рады - Планы народа!
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Додано: Чет 22 жов, 2020 01:35
freeze написав: andrijk777 написав: freeze написав:
Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.
Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.
Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.
Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації".
Ты глупый настолько ?
Реально малолетка-двоечник.
Трамп и Макрон топят за армян, попробуй понять почему, но не поймешь, потому что нужно немного мозга.)))
Ось ти реально тупа малолетка, раз не можеш з першого разу зрозуміти що пофіг за кого вони "топят". Пофіг за кого "топят" американські баскетболісти і музиканти.
Ні США, ні Франція втручатись в конфлікт не будуть! Реальні "топільшики" там це Росія і Турція. Ще можливо Іран "підтягнеться".
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Додано: Чет 22 жов, 2020 01:41
Між іншим почитав недавно Гіркіна.
Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.
Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 03:12
unicdima написав:
Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.
Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.
Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции).
Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 03:12
unicdima написав:
Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.
Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.
Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции).
Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.
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