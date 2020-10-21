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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6699670067016702 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: Чет 22 жов, 2020 00:44 Kudrjavuy

Только после этого стоит осуждать.

Как можно осуждать то, что невозможно понять?



Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?

Не согласен, особенно, касаемо "гениев".

Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования".

Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать!



Планы Рады - Планы народа! Как можно осуждать то, что невозможно понять?Не согласен, особенно, касаемо "гениев".Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования".Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать! Replay

Повідомлень: 2209 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 01:35 freeze написав: andrijk777 написав: freeze написав: Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.

Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.

Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением. Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.

Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації". Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації".



Ты глупый настолько ?

Реально малолетка-двоечник.

Трамп и Макрон топят за армян, попробуй понять почему, но не поймешь, потому что нужно немного мозга.))) Ты глупый настолько ?Реально малолетка-двоечник.Трамп и Макрон топят за армян, попробуй понять почему, но не поймешь, потому что нужно немного мозга.)))

Ось ти реально тупа малолетка, раз не можеш з першого разу зрозуміти що пофіг за кого вони "топят". Пофіг за кого "топят" американські баскетболісти і музиканти.

Ні США, ні Франція втручатись в конфлікт не будуть! Реальні "топільшики" там це Росія і Турція. Ще можливо Іран "підтягнеться". Ось ти реально тупа малолетка, раз не можеш з першого разу зрозуміти що пофіг за кого вони "топят". Пофіг за кого "топят" американські баскетболісти і музиканти.Ні США, ні Франція втручатись в конфлікт не будуть! Реальні "топільшики" там це Росія і Турція. Ще можливо Іран "підтягнеться". andrijk777

Повідомлень: 2624 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 01:41 Між іншим почитав недавно Гіркіна.

Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.

Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі. andrijk777

Повідомлень: 2624 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 03:12 unicdima написав: Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду. Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.

Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.



Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции).

Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении. Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции).Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении. Tegularius Повідомлень: 1324 З нами з: 11.02.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 03:12 unicdima написав: Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду. Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.

Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.



Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции).

Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении. Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции).Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении. Tegularius Повідомлень: 1324 З нами з: 11.02.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 03:26 andrijk777 написав: Між іншим почитав недавно Гіркіна.

Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти. Між іншим почитав недавно Гіркіна.Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.

Да, это было бы очень эффективно, но очевидно, что Запад категорически запрещает Пашиняну идти на такое.

Хотя пока что положение Армении не настолько критично. Есть возможность зацепиться за горную местность, где по-сути бои еще не велись. Там нивелируется преимущество в технике, в артиллерии, роль контроля над воздухом. Вспомним Чечню, Афганистан, Курдистан и пр. Да, это было бы очень эффективно, но очевидно, что Запад категорически запрещает Пашиняну идти на такое.Хотя пока что положение Армении не настолько критично. Есть возможность зацепиться за горную местность, где по-сути бои еще не велись. Там нивелируется преимущество в технике, в артиллерии, роль контроля над воздухом. Вспомним Чечню, Афганистан, Курдистан и пр. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1324 З нами з: 11.02.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 04:21 Replay написав: Kudrjavuy

Только после этого стоит осуждать.

Как можно осуждать то, что невозможно понять?



Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?

Не согласен, особенно, касаемо "гениев".

Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования".

Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать!



Планы Рады - Планы народа! Как можно осуждать то, что невозможно понять?Не согласен, особенно, касаемо "гениев".Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования".Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать!

Существует несколько вариантов:

1. Нанимать стадо.

2. Руководить коллективом.

3. Управлять толпой.

4. Иметь массы. Существует несколько вариантов:1. Нанимать стадо.2. Руководить коллективом.3. Управлять толпой.4. Иметь массы. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8483 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6699670067016702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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