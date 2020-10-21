|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 жов, 2020 00:44
Kudrjavuy
Только после этого стоит осуждать.
Как можно осуждать то, что невозможно понять?
Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?
Не согласен, особенно, касаемо "гениев".
Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования".
Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать! Планы Рады - Планы народа!
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 2209
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 01:35
freeze написав: andrijk777 написав: freeze написав:
Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов.
Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин.
Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.
Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації".
Ты глупый настолько ?
Реально малолетка-двоечник.
Трамп и Макрон топят за армян, попробуй понять почему, но не поймешь, потому что нужно немного мозга.)))
Ось ти реально тупа малолетка, раз не можеш з першого разу зрозуміти що пофіг за кого вони "топят". Пофіг за кого "топят" американські баскетболісти і музиканти.
Ні США, ні Франція втручатись в конфлікт не будуть! Реальні "топільшики" там це Росія і Турція. Ще можливо Іран "підтягнеться".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2624
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 01:41
Між іншим почитав недавно Гіркіна.
Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.
Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2624
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 03:12
unicdima написав:
Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.
Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.
Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции).
Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1324
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 03:12
unicdima написав:
Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.
Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.
Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции).
Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1324
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 03:26
andrijk777 написав:
Між іншим почитав недавно Гіркіна.
Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.
Да, это было бы очень эффективно, но очевидно, что Запад категорически запрещает Пашиняну идти на такое.
Хотя пока что положение Армении не настолько критично. Есть возможность зацепиться за горную местность, где по-сути бои еще не велись. Там нивелируется преимущество в технике, в артиллерии, роль контроля над воздухом. Вспомним Чечню, Афганистан, Курдистан и пр.
In HODL we trust
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1324
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 04:21
Replay написав:Kudrjavuy
Только после этого стоит осуждать.
Как можно осуждать то, что невозможно понять?
Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?
Не согласен, особенно, касаемо "гениев".
Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования".
Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать! Планы Рады - Планы народа!
Существует несколько вариантов:
1. Нанимать стадо.
2. Руководить коллективом.
3. Управлять толпой.
4. Иметь массы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8483
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 879 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|